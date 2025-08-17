Jucăriile cu inteligență artificială promit să țină copiii departe de ecrane, dar ascund riscuri neașteptate

Noile jucării dotate cu chatboți inteligenți sunt prezentate de companiile tech drept o alternativă sănătoasă la timpul petrecut în fața ecranelor. Totuși, dincolo de promisiunea unei copilării mai „active”, specialiștii atrag atenția că aceste produse ar putea declanșa noi tipuri de dependențe și chiar riscuri mai subtile pentru dezvoltarea copiilor.

Jucării de pluș care vorbesc și răspund

Startup-uri precum Curio au lansat pe piața americană jucării din pluș interactive care integrează chatboți alimentați de inteligență artificială. Printre acestea se numără Grem și Grok, două personaje gândite să poarte conversații naturale cu cei mici, să le răspundă la întrebări și să le ofere companie, notează cei de la Techcrunch.

Marketingul este centrat pe ideea că aceste jucării pot reduce dependența copiilor de tablete și telefoane, menținându-le curiozitatea vie fără a-i expune constant la ecrane. În teorie, părinții ar câștiga un ajutor în gestionarea relației dintre cei mici și tehnologie.

Totuși, jurnalista Amanda Hess de la The New York Times, care a testat una dintre aceste jucării, s-a declarat sceptică. Ea povestește că, în timp ce încerca să interacționeze cu Grem, a avut senzația că nu se afla în fața unei simple îmbunătățiri a ursulețului clasic de pluș, ci a unei încercări de înlocuire a rolului părintelui.

De la promisiune la pericol

Criticii avertizează că aceste jucării pot transmite un mesaj subtil copiilor: că sursa lor de cunoaștere, sprijin emoțional și distracție nu se află în relația cu părinții sau cu ceilalți copii, ci în interacțiunea cu un sistem artificial. În loc să reducă impactul ecranelor, aceste jucării pot pregăti terenul pentru o și mai mare dependență de tehnologie.

Amanda Hess a relatat că, după ce a scos și a ascuns modulul vocal al lui Grem, copiii săi au continuat să se joace cu plușul ca și cu o jucărie obișnuită. Au inventat povești, au discutat cu el și au creat propriile jocuri. Însă, după un timp, au cerut din nou televizor. Concluzia? Jucăria interactivă nu a eliminat dorința de ecrane, ci a adăugat doar o altă etapă intermediară.

Între inovație și responsabilitate

Întrebarea centrală rămâne: sunt aceste jucării cu adevărat un pas înainte sau doar o nouă formă de marketing care profită de anxietățile părinților? Experții în educație și dezvoltare infantilă subliniază că, deși tehnologia poate fi un instrument util, nicio inteligență artificială nu poate înlocui interacțiunea autentică dintre copil și adult.

În plus, există riscul ca aceste jucării să colecteze date sensibile despre comportamentele și preferințele copiilor, ceea ce ridică probleme serioase legate de confidențialitate și securitate digitală.

Pentru moment, părinții interesați ar trebui să trateze aceste inovații cu precauție și să le privească mai degrabă ca pe niște suplimente ludice, nu ca pe soluții miraculoase la problema dependenței de ecrane.