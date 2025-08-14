Ultima ora
Ministrul de Finanțe anunță plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate – dispare plafonul de 50.000 de lei sub care operatorii economici nu erau obligați să accepte plăți digitale
14 aug. 2025 | 12:36
de Iulia Kelt

TEHNOLOGIE
Samsung lansează tehnologia Micro RGB - O adevărată revoluție, în premieră mondială, la televizoarele ultra-premium cu ecran de 115 inch
Tehnologie revoluționară marca Samsung / Foto: Samsung Electronics

Samsung Electronics a dezvăluit oficial Micro RGB, primul display din lume care utilizează LED-uri RGB la micro scară pentru iluminarea ecranului, oferind, așadar, o experiență vizuală de excepție pe un panou de 115 inch.

Tehnologia cu pricina, venită de la Samsung, promite, de altfel, să redefinească standardele în materie de culori, contrast și realism pentru televizoarele de mari dimensiuni și ultra-premium.

Cum s-ar defini, concret, tehnologia Micro RGB

Tehnologia Micro RGB se bazează pe micro LED-uri roșii, verzi și albastre, fiecare controlat individual și având dimensiuni sub 100 µm.

Spre deosebire de retroiluminarea tradițională, acest sistem permite reglaje extrem de precise pentru fiecare LED, ceea ce duce la o reproducere exactă a culorilor și la un contrast mult mai ridicat.

„Micro RGB setează un nou reper pentru acuratețea culorilor și nivelul de detaliu al imaginilor, demonstrând angajamentul nostru pentru inovație în domeniul display-urilor de ultimă generație”, a declarat Taeyong Son, vicepreședinte executiv în cadrul diviziei Visual Display la Samsung.

Samsung lansează Micro RGB

Samsung lansează Micro RGB / Foto: Samsung Electronics

Imagine și sunet optimizate cu inteligență artificială, direct de la Samsung

Display-ul este echipat cu motorul Micro RGB AI, care analizează fiecare cadru și ajustează automat imaginea și sunetul pentru o experiență captivantă.

Funcția Micro RGB Color Booster Pro recunoaște scenele cu culori terne și le intensifică, oferind un nivel mai ridicat de realism și claritate.

Mai mult decât atât, Micro RGB Precision Color garantează fidelitatea absolută a culorilor, atingând 100% din standardul BT.2020, cu certificare VDE pentru performanță în domeniu.

Micro RGB include și tehnologia Glare Free, care minimizează reflexiile chiar și în medii puternic iluminate, asigurând o vizionare cât se poate de confortabilă.

Designul metalic ultra-subțire conferă un aspect elegant și minimalist, adaptat oricărui spațiu.

Integrarea Samsung Vision AI aduce asistență vocală Bixby îmbunătățită, bazată pe AI generativ, pentru interacțiuni mai naturale și personalizate, iar platforma Tizen OS beneficiază de actualizări gratuite timp de șapte ani, garantând suport pe termen lung.

După lansarea inițială în Coreea de Sud, Samsung Micro RGB va fi disponibil în SUA, urmat de o lansare globală, oferind mai multe dimensiuni și opțiuni pentru consumatori.

Tehnologia promite, fără niciun dubiu, să transforme complet experiența de vizionare a televizoarelor de mari dimensiuni, stabilind un nou standard pentru piața de televizoare ultra-premium.

