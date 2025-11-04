Samsung lansează gama de televizoare cu tehnologie Quantum Dot: Imagini spectaculoase chiar la tine acasă

Samsung prezintă gama de televizoare 2025, echipată cu tehnologia Quantum Dot și funcția Color Booster Pro, oferind o experiență de vizionare premium în serile de toamnă.

Pe măsură ce zilele devin mai scurte și serile de toamnă invită la relaxare în fața ecranului, Samsung aduce pe piață noua gama de televizoare 2025, concepută pentru a transforma vizionarea acasă într-o experiență cinematografică autentică.

Modelele din această serie integrează cele mai recente progrese în tehnologia Quantum Dot, oferind culori intense, luminozitate echilibrată și o claritate impresionantă, indiferent de conținut.

De la filme și seriale la competiții sportive sau gaming, noile televizoare Samsung QLED asigură o imagine de înaltă fidelitate, cu detalii precise și o redare naturală a tonurilor.

Prin combinarea designului rafinat cu performanța tehnologică, gama 2025 redefinește standardul de confort vizual pentru utilizatorii casnici.

Culori vii și confort vizual datorită tehnologiei Quantum Dot

Tehnologia Quantum Dot, dezvoltată continuu de Samsung încă din 2015, folosește particule semiconductoare ultrafine pentru a reda culorile cu o acuratețe remarcabilă.

Funcția Color Booster Pro extinde volumul de culoare și intensifică nuanțele, de la cele mai luminoase zone până la umbrele fine și adânci.

Pe lângă spectacolul vizual, televizoarele Samsung 2025 sunt gândite și pentru confortul utilizatorilor. Tehnologia Quantum Dot contribuie la reducerea emisiilor de lumină albastră, protejând ochii în timpul sesiunilor lungi de vizionare, și asigură o luminozitate uniformă pe întreaga suprafață a ecranului. Astfel, experiența devine nu doar mai plăcută, ci și mai sănătoasă pentru vedere.

Modele variate și performanță superioară pentru fiecare preferință

Noua gamă include o varietate de modele adaptate diferitelor nevoi și bugete. În fruntea colecției se află Neo QLED 8K, echipat cu tehnologia Quantum Matrix și funcția Ultra Viewing Angle, ce oferă un nivel de contrast și detaliu impresionant, chiar și în camere luminoase.

Pentru cei care caută un echilibru între calitate și preț, Neo QLED 4K oferă culori vibrante, procesoare performante și o rată de reîmprospătare mai rapidă. Modelele din această categorie integrează și noua tehnologie Glare-Free, care reduce reflexiile și menține claritatea imaginii indiferent de unghiul de vizionare.

Concret, odată cu apropierea campaniilor Black Friday, Samsung pregătește oferte speciale pentru întreaga gamă de televizoare 2025, oferind consumatorilor ocazia perfectă pentru un upgrade vizual.

Cu un echilibru între inovație, design elegant și confort, noile modele QLED promit să aducă magia culorilor Quantum Dot în fiecare seară de toamnă petrecută acasă.