Ultima ora
Mărturia unui român care a asistat la prăbuşirea turnului din Roma. „Mi-am dat seama că urmează ceva grav”. Clădirea era închisă din 2007
04 nov. 2025 | 09:32
de Iulia Kelt

Samsung lansează gama de televizoare cu tehnologie Quantum Dot: Imagini spectaculoase chiar la tine acasă

TEHNOLOGIE
Samsung lansează gama de televizoare cu tehnologie Quantum Dot: Imagini spectaculoase chiar la tine acasă
Samsung lansează gama de televizoare cu tehnologie Quantum Dot / Foto: Samsung (în imagine: Neo QLED 4K)

Samsung prezintă gama de televizoare 2025, echipată cu tehnologia Quantum Dot și funcția Color Booster Pro, oferind o experiență de vizionare premium în serile de toamnă.

Pe măsură ce zilele devin mai scurte și serile de toamnă invită la relaxare în fața ecranului, Samsung aduce pe piață noua gama de televizoare 2025, concepută pentru a transforma vizionarea acasă într-o experiență cinematografică autentică.

Modelele din această serie integrează cele mai recente progrese în tehnologia Quantum Dot, oferind culori intense, luminozitate echilibrată și o claritate impresionantă, indiferent de conținut.

Vezi și:
Românii, pregătiți de Black Friday 2025: bugete record, tineri entuziaști și cumpărături planificate din timp
Black Friday 2025 la eMAG: cele mai mari reduceri ale anului, mize record și noutăți surprinzătoare

De la filme și seriale la competiții sportive sau gaming, noile televizoare Samsung QLED asigură o imagine de înaltă fidelitate, cu detalii precise și o redare naturală a tonurilor.

Prin combinarea designului rafinat cu performanța tehnologică, gama 2025 redefinește standardul de confort vizual pentru utilizatorii casnici.

Culori vii și confort vizual datorită tehnologiei Quantum Dot

Tehnologia Quantum Dot, dezvoltată continuu de Samsung încă din 2015, folosește particule semiconductoare ultrafine pentru a reda culorile cu o acuratețe remarcabilă.

Funcția Color Booster Pro extinde volumul de culoare și intensifică nuanțele, de la cele mai luminoase zone până la umbrele fine și adânci.

Pe lângă spectacolul vizual, televizoarele Samsung 2025 sunt gândite și pentru confortul utilizatorilor. Tehnologia Quantum Dot contribuie la reducerea emisiilor de lumină albastră, protejând ochii în timpul sesiunilor lungi de vizionare, și asigură o luminozitate uniformă pe întreaga suprafață a ecranului. Astfel, experiența devine nu doar mai plăcută, ci și mai sănătoasă pentru vedere.

Modele variate și performanță superioară pentru fiecare preferință

Noua gamă include o varietate de modele adaptate diferitelor nevoi și bugete. În fruntea colecției se află Neo QLED 8K, echipat cu tehnologia Quantum Matrix și funcția Ultra Viewing Angle, ce oferă un nivel de contrast și detaliu impresionant, chiar și în camere luminoase.

Pentru cei care caută un echilibru între calitate și preț, Neo QLED 4K oferă culori vibrante, procesoare performante și o rată de reîmprospătare mai rapidă. Modelele din această categorie integrează și noua tehnologie Glare-Free, care reduce reflexiile și menține claritatea imaginii indiferent de unghiul de vizionare.

Concret, odată cu apropierea campaniilor Black Friday, Samsung pregătește oferte speciale pentru întreaga gamă de televizoare 2025, oferind consumatorilor ocazia perfectă pentru un upgrade vizual.

Cu un echilibru între inovație, design elegant și confort, noile modele QLED promit să aducă magia culorilor Quantum Dot în fiecare seară de toamnă petrecută acasă.

Când încep ninsorile în Bucureşti? Prognoza meteo pentru Crăciun şi Revelion 2025
Recomandări
Netflix lansează trailerul pentru noul sezon Sesame Street: Când îl vezi pe rețeaua de streaming
Netflix lansează trailerul pentru noul sezon Sesame Street: Când îl vezi pe rețeaua de streaming
Medicii care promovează conspirații și fake news, fără dreptul de a mai profesa. Informațiile false propagate online nu se mai iartă
Medicii care promovează conspirații și fake news, fără dreptul de a mai profesa. Informațiile false propagate online nu se mai iartă
Noi jocuri și premiere pe PC Game Pass în noiembrie 2025: Titluri mari pentru toate gusturile, dar și surprize indie
Noi jocuri și premiere pe PC Game Pass în noiembrie 2025: Titluri mari pentru toate gusturile, dar și surprize indie
„Telefoanele mobile vor dispărea”. Când spune Elon Musk că se va întampla și cu ce vor fi înlocuite
„Telefoanele mobile vor dispărea”. Când spune Elon Musk că se va întampla și cu ce vor fi înlocuite
Cum folosesc fermierii inteligența artificială ca să găsească buruienile
Cum folosesc fermierii inteligența artificială ca să găsească buruienile
Cine era muncitorul român care a murit după prăbușirea unei părți a turnului medieval Torre dei Conti. Bărbatul a comunicat cu salvatorii pe toată durata operațiunii
Cine era muncitorul român care a murit după prăbușirea unei părți a turnului medieval Torre dei Conti. Bărbatul a comunicat cu salvatorii pe toată durata operațiunii
Vești bune pentru tinerii români, călătorii gratuite cu trenul în Europa. A început o nouă rundă DiscoverEU, cum te înscrii la 18 ani
Vești bune pentru tinerii români, călătorii gratuite cu trenul în Europa. A început o nouă rundă DiscoverEU, cum te înscrii la 18 ani
De ce oamenii dormeau în două etape și cum a dispărut acest obicei vechi de secole
De ce oamenii dormeau în două etape și cum a dispărut acest obicei vechi de secole
Revista presei
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Amalia Bellantoni face acuzaţii grave. Ce ar fi păţit cei doi băieţi ai vedetei când au intrat mascaţii peste ei, în casă? „Era 6 dimineaţa”
Playtech Știri
Vinuri garantate de experți, acum cu până la 47% reducere de Black Friday, pe Unvinpezi.ro
Playtech Știri
Avocatul Amaliei Bellantoni, dezvăluiri despre scandalul în care a fost implicată vedeta. ”Este al 11-lea proces. Nu există niciun furt”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...