Ai un telefon Samsung Galaxy sau poate o tabletă? Uite când primești Android 16 și ce aduce nou

Samsung a început introducerea oficială a Android 16 pentru o gamă largă de telefoane și tablete Galaxy, actualizarea fiind pusă în practică treptat încă din septembrie 2025.

Procesul cu pricina va continua pe parcursul lunilor octombrie și noiembrie, acoperind atât modelele de top, cât și dispozitivele din seriile A și M.

Noutățile aduse de One UI 8 pe Galaxy

Spre deosebire de telefoanele Pixel, unde Android 16 vine cu schimbări vizuale majore prin Material 3 Expressive, pe dispozitivele Samsung accentul cade mai mult pe optimizări și funcții suplimentare.

Explicația este simplă: One UI 7 a adus deja un design revizuit, așa că One UI 8 vine ca o actualizare mai degrabă funcțională.

Printre cele mai importante noutăți se regăsesc:

integrarea opțiunilor Now Bar și Now Brief pe mai multe modele;

aplicații Samsung actualizate (Weather, Files etc.);

multitasking îmbunătățit cu raport 90:10 pentru fereastra split-screen;

controale de cameră mai avansate;

Gemini Live pe ecranul extern FlexWindow al telefoanelor pliabile Galaxy Z Flip;

modul AI Portrait Studio pentru fotografii;

un ceas de ecran blocat care interacționează cu fundalul;

un nou design pentru panoul de notificări și Quick Panel, în special pe tablete.

Astfel, utilizatorii de Galaxy vor observa mai ales optimizări și funcții practice, păstrând în același timp aspectul familiar al interfeței One UI.

Dispozitivele Galaxy care primesc Android 16

Primele modele care au primit actualizarea au fost cele din seria Galaxy S25, împreună cu telefoanele pliabile Galaxy Z Fold 7 și Galaxy Z Flip 7, precum și tabletele din seria Galaxy Tab S11, unde Android 16 este deja instalat din fabrică.

Pe listă se află și generațiile anterioare, cum ar fi Galaxy S24 și S23, toate versiunile Ultra, Plus și FE, care au început să primească One UI 8 încă din septembrie.

Modelele pliabile mai vechi de la Samsung, precum Z Fold 6, Z Flip 6, dar și Fold 5 și Flip 5, sunt incluse în programul de actualizare din octombrie și noiembrie.

Tabletele Galaxy beneficiază, de asemenea, de suport extins. Seria Tab S10 a fost actualizată la final de septembrie, urmând ca seriile Tab S9 și Tab S8 să primească Android 16 pe parcursul lunilor următoare.

Nici gama de mijloc nu a fost uitată: modelele din seria Galaxy A, precum A56, A36, A55 și A26, sunt deja programate, cu disponibilitate confirmată între septembrie și noiembrie 2025.

De asemenea, Galaxy A54, A34 și A15 sunt incluse în calendar, alături de dispozitivele Galaxy M16 5G și câteva modele regionale precum Galaxy Quantum, Buddy și Jump.

Calendarul actualizărilor Samsung

Septembrie 2025: Galaxy S25, S24, S23, Galaxy Z Fold 7/Flip 7, seria Tab S11, primele modele Galaxy A.

Octombrie 2025: Galaxy S22, Z Fold 6/Flip 6, Tab S10 și Tab S9, seria A36–A35, Tab Active 5.

Noiembrie 2025: Galaxy Z Fold 5/Flip 5, Z Fold 4/Flip 4, Tab S8, Tab A9/A11, modele A16–A24 și dispozitivele din seria Quantum/Buddy/Jump.

Așadar, Samsung continuă să demonstreze un suport software solid pentru gama Galaxy, oferind actualizarea la Android 16 nu doar pentru modelele premium, ci și pentru dispozitivele din segmentele mid-range și entry-level.

Utilizatorii se pot aștepta la o experiență mai fluidă și la funcții suplimentare, în linie cu direcția Google, dar adaptată specific ecosistemului Samsung.