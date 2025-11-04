Românii, pregătiți de Black Friday 2025: bugete record, tineri entuziaști și cumpărături planificate din timp

Cu doar câteva zile înainte de startul campaniilor de Black Friday 2025, un studiu realizat de compania de cercetare MKOR arată că românii sunt pregătiți să cheltuiască mai mult decât în anii precedenți. Evenimentul de reduceri, care a devenit o tradiție în fiecare toamnă, nu mai este văzut ca o cursă impulsivă după oferte, ci ca o perioadă strategică în care cumpărătorii își planifică atent achizițiile.

Potrivit cercetării, 62% dintre românii cu vârste între 18 și 55 de ani intenționează să cumpere cel puțin un produs sau serviciu în perioada Black Friday 2025. Asta înseamnă aproape șase milioane de cumpărători activi, cu un buget mediu de 2.000 de lei – cu 500 de lei mai mult decât anul trecut.

Tinerii din generația Z conduc topul cumpărătorilor entuziaști

Datele MKOR arată că interesul pentru Black Friday continuă să crească de la an la an: 57% dintre români au cumpărat în 2023 și 2024, iar în 2025 procentul urcă la 62%. Cei mai entuziaști cumpărători sunt tinerii din generația Z, adică cei cu vârste între 18 și 28 de ani. Nu mai puțin de 71% dintre ei spun că vor profita de reduceri, față de 65% anul trecut.

Millennials (29–44 de ani) ocupă locul al doilea, cu un interes de 64%, urmați de generația X (45–55 de ani), care arată o creștere semnificativă – 52% dintre aceștia spun că vor face cumpărături, comparativ cu 47% în 2024.

Studiul mai arată că tinerii tratează Black Friday ca pe o experiență complexă, nu doar o perioadă de reduceri. Ei combină achizițiile online cu vizitele în magazine, testează produsele, urmăresc oferte în social media și compară constant prețurile. În 2025, modelul de cumpărare „omnicanal” a devenit norma pentru generația digitală.

Planificare mai atentă și bugete mai mari

Unul dintre cele mai interesante rezultate ale studiului MKOR este modul în care românii se pregătesc pentru reduceri. 93% dintre cumpărători își fac listele cu trei-patru săptămâni înainte de Black Friday, iar peste jumătate (53%) au deja stabilite produsele pe care le vor achiziționa.

Motivațiile principale sunt clare: dorința de a cumpăra produse urmărite de mult timp la prețuri mai bune și de a pregăti din timp cadourile de Crăciun. În plus, 13% dintre români spun că profită de reduceri pentru a face stocuri, pe fondul temerilor privind inflația și posibilele scumpiri din perioada sărbătorilor.

Bugetele cresc semnificativ față de anul precedent. În 2025, suma medie pe care un român intenționează să o cheltuiască este de 2.000 de lei, cu o creștere de 33% față de 2024. Factorii principali care influențează cheltuielile sunt resursele financiare disponibile (53%), prețurile produselor dorite (46%) și contextul economic general (28%).

În același timp, românii devin mai încrezători în reducerile reale și mai atenți la calitate. Mulți declară că preferă să cumpere produse premium la preț redus, în locul celor foarte ieftine. Această schimbare de comportament sugerează o maturizare a pieței de retail și o mai bună înțelegere a valorii banilor.

Ce cumpără și de unde: tehnologia cedează locul produselor de lifestyle

Black Friday 2025 aduce o schimbare notabilă în preferințele românilor. Dacă în trecut electronicele și gadgeturile dominau categoric vânzările, anul acesta interesul se extinde spre fashion, beauty și produse pentru casă.

Potrivit studiului MKOR, topul categoriilor de produse vizate arată astfel:

Electronice și electrocasnice – 49%

Articole de modă – 42%

Produse de îngrijire personală – 41%

Articole pentru casă și decorațiuni – 37%

Tendința reflectă un echilibru între utilitate și stil de viață. În timp ce o parte dintre cumpărători caută reduceri la televizoare, telefoane și electrocasnice mari, tot mai mulți se orientează către produse care le aduc confort și satisfacție personală – haine, parfumuri, accesorii, mobilier sau obiecte de design.

Cumpărăturile online continuă să fie dominante: 47% dintre români vor face achiziții exclusiv online, 39% aleg combinația între online și magazine fizice, iar doar 12% preferă experiența tradițională, exclusiv în magazin.

În ceea ce privește sursele de informare, rețelele sociale câștigă tot mai mult teren. 42% dintre respondenți spun că află despre reduceri de pe platforme precum TikTok, Instagram și Facebook. TikTok, în special, a devenit o sursă populară de inspirație și de recomandări pentru cumpărători, urmat de emailurile promoționale (40%) și aplicațiile retailerilor (39%).

Publicitatea tradițională rămâne totuși relevantă: 11% dintre români află despre oferte la televizor, iar 15% prin radio și reclame outdoor.

Black Friday 2025 nu mai este doar o zi a reducerilor spectaculoase, ci un eveniment planificat și inteligent gestionat de consumatori. Românii sunt mai informați, mai pregătiți și mai dispuși să investească în produse de calitate.

Iar pe măsură ce campaniile de reduceri se extind pe tot parcursul lunii noiembrie, comportamentul cumpărătorilor devine tot mai sofisticat: nu mai este vorba doar despre a prinde „cea mai mare reducere”, ci despre a face achiziții smart, cu valoare pe termen lung.