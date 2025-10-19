Samsung Galaxy S26 își amână lansarea. Când ar trebui să apară, ce aduce Ultra și ce știm despre restul seriei

Samsung ar urma să decaleze prezentarea gamei Samsung Galaxy S26 pentru luna martie, nu în ianuarie cum ne-a obișnuit în ultimii ani. Potrivit informațiilor publicate de Techmaniacs.gr, motivul îl reprezintă probleme apărute în dezvoltarea și proiectarea modelelor standard, ceea ce a împins calendarul cu aproximativ două luni. În acest moment, varianta de top, Galaxy S26 Ultra, ar fi practic finalizată, însă S26 și S26+ încă se află în lucru, informează publicația de specialitate GSM Arena.

Ce se schimbă la termene și la strategie

Amânarea de la fereastra tradițională din ianuarie către martie sugerează că Samsung preferă să blocheze întâi detaliile hardware și software ale modelelor de volum, înainte de a fixa data evenimentului. Sursele citate indică o separare clară între stadiile de dezvoltare: Ultra este „gata de drum”, iar versiunile standard mai au nevoie de timp pentru rafinare. Pentru public, consecința este un ciclu de zvonuri mai lung și o lansare apropiată de sezonul de primăvară, cu posibil impact asupra campaniilor comerciale din primul trimestru.

Pe plan intern, această repoziționare ar putea ajuta și la alinierea stocurilor și a lanțului de aprovizionare, într-un context de competiție intensă pe segmentul flagship Android. Oficial, Samsung nu a confirmat schimbarea calendarului; informațiile trebuie, așadar, privite ca neoficiale până la un anunț al companiei.

Samsung Galaxy S26 ultra: ecran 10-bit, încărcare 60 w și platformă Snapdragon

Pentru Galaxy S26 Ultra, lista de noutăți punctuale include trecerea la un panou 10-bit (paletă de până la 1 miliard de culori), o evoluție față de generațiile anterioare cu 8-bit. La capitolul autonomie, bateria ar rămâne la 5.000 mAh, însă încărcarea ar urca la 60 W, cu promisiunea – tot neoficială – de la 0% la 80% în circa 30 de minute. Sub capotă, Ultra ar folosi Snapdragon 8 Elite Gen 5 „for Galaxy”, cu 12 GB RAM ca echipare de bază. În zona foto, sursele nu indică schimbări majore de hardware față de Galaxy S25 Ultra; diferențele ar veni preponderent din procesarea imaginii și din ISP-ul noului chipset.

Acest pachet conturează o actualizare „de rafinare”: ecran mai capabil în tonuri și tranziții, timpi mai buni la încărcare și o platformă de ultimă generație pentru performanță și eficiență. Fără salturi spectaculoase la camere, accentul pare pus pe consistență și pe software.

Galaxy S26 și s26+: Exynos 2600 și dezvoltare în curs

Pentru modelele standard, principala informație este orientarea pe Exynos 2600. Decizia ar avea și o miză de business: impuls pentru divizia Samsung Semiconductor, care încearcă să recâștige teren în fața competitorilor. Mai departe, nu există specificații ferme comunicate pe canale neoficiale; designul și pachetul complet sunt încă în lucru, iar așteptările sunt moderate – diferențe incrementale față de generația precedentă, fără „revoluții” vizibile.

În mod tradițional, seria non-Ultra face compromisuri la ecran, camere și încărcare, păstrând totodată un preț mai accesibil. Rămâne de văzut ce ajustează Samsung în 2025 pentru a echilibra costul și percepția de noutate, mai ales pe piețele unde rivalii au accelerat încărcarea rapidă și upgrade-urile foto.

La ce să ne așteptăm până la anunțul oficial

Dacă fereastra martie se confirmă, următoarele luni vor aduce, cel mai probabil, scurgeri controlate privind designul final, detalii despre procesorul Exynos 2600 și un focus pe funcții de AI la nivel de sistem și camere. Până la comunicarea Samsung, informațiile de mai sus rămân la nivelul relatărilor din industrie; ele conturează însă direcția: un Ultra bine rotunjit, cu accent pe ecran și încărcare, și modele standard în curs de finisare, împinse către debut împreună cu vârful de gamă în primăvară.