Samsung extinde universul AI în locuință cu viziunea AI Home: Future Living, Now în cadrul IFA 2025

Samsung a adus la IFA 2025, în Berlin, un mesaj clar: „AI Home: Future Living, Now” nu mai este o promisiune îndepărtată, ci o experiență pe care o poți trăi deja. „Nu doar ne imaginăm viitorul AI, îl integrăm în viața de zi cu zi”, a spus Cheolgi Kim (CK), EVP și Head of Digital Appliances, subliniind că obiectivul este o tehnologie care lucrează în fundal, discret, pentru ca oamenii „să trăiască mai mult” în prim plan. Viziunea împletește bunăstarea, eficiența energetică și siguranța, cu un ecosistem în care Bespoke AI, Vision AI și Galaxy AI cooperează pentru o casă mai atentă, mai inteligentă și mai personală.

AI Home care se adaptează, nu doar răspunde

Potrivit cercetării Samsung, două treimi dintre consumatori consideră atrăgătoare ideea unei case cu AI, asociind-o cu sarcini simplificate și control intuitiv din telefon sau prin voce. În SmartThings, asta înseamnă rutine care reglează singure lumina, temperatura sau jaluzelele în funcție de vreme, dar și scenarii de seară ori dimineață care se activează fără să mai cauți într-un meniu. Casa este văzută de 93% drept refugiu și de 80% drept centru social; AI Home răspunde acestor nevoi cu setări personalizate pentru somn, verificări de stare de sănătate și recomandări de nutriție care se mulează pe ritmul familiei.

Eficiență și siguranță, dincolo de confort

Eficiența energetică rămâne o miză centrală. Prin SmartThings Energy, algoritmii pot reduce substanțial consumul anumitor electrocasnice — în cazul mașinii de spălat, economiile pot urca până la praguri greu de atins în utilizare clasică — și transformă monitorizarea costurilor într-un instrument cotidian real, nu într-un grafic decorativ. Pe partea de securitate, 40% dintre utilizatori se așteaptă ca AI să ridice nivelul protecției; aici intervin Knox Vault, care izolează hardware datele sensibile, și Knox Matrix, care extinde modelul de securitate la toate dispozitivele din ecosistem, cu alerte relevante și acțiuni automate.

Bespoke AI: electrocasnice care anticipează

Noile aparate Bespoke AI duc mai departe ideea de „set and forget”. Aspiratorul robot recunoaște mai bine obiectele, inclusiv lichidele transparente, și își ajustează traseul fără intervenție. Mașina de spălat cu AI Wash+ dozează și calibrează ciclurile pentru a maximiza eficiența, depășind confortabil cerințele clasei A în testele energetice, iar mașina de spălat vase adaptează automat programul în funcție de gradul de murdărie și grăbește uscarea prin deschiderea ușii la momentul potrivit. Chiar și zona de gătit câștigă spațiu și control prin integrarea hotei în plita cu inducție.

Vision AI: divertisment și interacțiune naturală

Pe segmentul ecranelor, Vision AI este gândit ca un asistent cu care interacționezi firesc, dând o nouă dimensiune divertismentului de acasă. Samsung urmărește o abordare de platformă deschisă și își consolidează parteneriatele cu lideri AI globali precum Google, Microsoft și Perplexity. În stand, un Micro RGB de 115 inci a demonstrat imagini cu profunzime și naturalețe cinematografică, în timp ce The Movingstyle — un televizor portabil, tactil, cu baterie integrată și AI adaptiv — a arătat cum poate migra conținutul din living în orice cameră sau chiar în afara casei. Pentru sunet, noua Sound Tower promite petreceri lungi, cu autonomie de până la 18 ore și efecte de lumină sincronizate din aplicație.

Galaxy AI: aceeași experiență, mai multe dispozitive

După debutul pe seria Galaxy S24 și extinderea către peste 200 de milioane de dispozitive în 2024, Galaxy AI își mărește aria cu noi produse și capabilități multimodale, păstrând aceeași coerență între telefon, tabletă, PC și wearables. Ținta declarată este ambițioasă: până la final de 2025, experiența Galaxy AI ar trebui să ajungă la peste 400 de milioane de dispozitive, creând un fir roșu în tot ceea ce înseamnă productivitate, creativitate și comunicare în mișcare.

Expoziția Samsung din CityCube Berlin este deschisă în perioada 5–9 septembrie și include și o instalație de artă media semnată de artistul digital Maotik, proiectată pe o fațadă de 50 de metri lățime. Tema „vântului” prinde formă în valuri dinamice generate de mișcarea organică a datelor, metaforă pentru modul în care AI-ul Samsung se insinuează inteligent în viața de zi cu zi, fără a o încărca, dar făcând-o vizibil mai fluidă.