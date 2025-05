S-a vrut, dar nu s-a putut – Cum a încercat un fan Tesla Cybertruck să demonstreze cât de bună e mașina lui Elon Musk și i-a ieșit fix pe dos

Un proprietar de Tesla Cybertruck a încercat să demonstreze cât de eficient este sistemul Full Self-Driving, dar mașina a lovit o mașină parcată, stârnind critici și ridicând întrebări despre fiabilitatea tehnologiei.

O demonstrație nefericită a sistemului Full Self-Driving (FSD) de la Tesla s-a încheiat cu o coliziune ușoară între un Cybertruck și o mașină parcată, scrie publicația CarScoops.

Incidentul a avut loc într-o parcare și a fost surprins pe cameră, devenind rapid viral pe rețelele sociale. Proprietarul camionetei electrice, cunoscut online drept JayPresto, a recunoscut că incidentul s-a petrecut în timp ce îi arăta unui prieten cum funcționează sistemul FSD.

În înregistrare se vede cum Cybertruck-ul virează insuficient pentru a intra corect într-un loc liber de parcare și lovește o mașină parcată.

Ulterior, mașina Tesla zgârie lateralul sedanului respectiv în timp ce se aliniază în spațiul de parcare. Pagubele par a fi în mare parte cosmetice: bara față, aripa și masca frontală a camionetei au fost afectate.

JayPresto a declarat, de altfel, că a încercat ulterior să reproducă manevra, observând că vehiculul continuă să intre în spațiul de parcare într-un unghi neobișnuit. Deși susține că este un mare fan Tesla, el a recunoscut că există „bug-uri care TREBUIE rezolvate”.

Tesla a spus, de altfel, în mod repetat că sistemul Full Self-Driving (Supervised) nu este complet autonom. Compania precizează că funcția necesită un șofer „pe deplin atent, cu mâinile pe volan, pregătit să preia controlul în orice moment”. Cu toate acestea, mesajul nu pare să fi fost pe deplin înțeles sau respectat în acest caz.

Comentariile online au fost rapide și critice, mulți subliniind că șoferul ar fi trebuit să intervină pentru a preveni accidentul.

JayPresto a explicat că se afla în mașină împreună cu un prieten, care era la volan în acel moment, și își asumă responsabilitatea: „E vina mea… știu”.

Incidentul aduce, de altfel, din nou în discuție limitele tehnologiilor de conducere asistată și cât de pregătiți sunt utilizatorii pentru a le supraveghea în mod responsabil.

În ciuda entuziasmului pentru inovațiile Tesla, astfel de episoade subliniază importanța unei înțelegeri clare a diferenței dintre „asistat” și „autonom”.

Cybertruck FSD crashes into coworkers car. Not a good look, I was showing a friend how awesome FSD is. We drove up the street and back and this is how it pulled into a parking spot. @cybertruck @Tesla @WhamBaamX I’ve logged thousands upon thousands of FSD miles and this has… pic.twitter.com/NSxwcUvBtg

— JayPresto (@PrestoStrangeO) April 2, 2025