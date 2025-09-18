S-a schimbat Codul rutier în Grecia: telefonul mobil la volan poate costa până la 4000 de euro. Sancțiunile sunt mult mai dure

Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 15:47
de Vieriu Ionut

AUTO
Folosirea telefonului în timpul condusului, faptă aspru pedepsită în Grecia

Grecia a introdus o serie de măsuri drastice în ceea ce privește siguranța rutieră, vizând reducerea numărului de accidente și limitarea efectelor provocate de conducerea imprudentă. Noile reglementări au intrat în vigoare la 13 septembrie, odată cu Legea 5209/2025, iar turiștii români care aleg să călătorească în această țară trebuie să fie extrem de atenți la respectarea lor. Consulatul General al României la Salonic avertizează că sancțiunile pot atinge valori record, iar printre cele mai dure se numără cele aplicate șoferilor prinși cu telefonul mobil în mână.

Monitorizare digitală și măsuri de prevenție

Potrivit comunicatului publicat de instituție, noile reguli din Codul rutier grec pun accent nu doar pe sancțiuni, ci și pe prevenție și monitorizare permanentă. Poliția rutieră din Grecia dispune acum de tehnologii moderne care permit identificarea rapidă a șoferilor ce încalcă regulile, întocmirea unui dosar electronic și chiar retragerea digitală a permisului de conducere.

Controalele sunt desfășurate pe întreg teritoriul țării, inclusiv în zonele turistice și pe insule, acolo unde turiștii străini reprezintă un procent semnificativ dintre participanții la trafic. Printre cele mai frecvente abateri vizate se numără lipsa centurii de siguranță, nefolosirea căștii de protecție de către motocicliști, parcările ilegale, depășirea vitezei legale și circulația pe benzile dedicate transportului public.

Amenzi de până la 4.000 de euro pentru utilizarea telefonului la volan

Una dintre principalele noutăți din lege se referă la folosirea telefonului mobil în timpul condusului. Autoritățile elene au stabilit un sistem progresiv de sancțiuni, extrem de sever:

  • 350 de euro amendă și suspendarea permisului pentru 30 de zile – la prima abatere, dacă nu a avut loc un accident;
  • 1.000 de euro și suspendarea permisului pentru 180 de zile – la prima recidivă;
  • 2.000 de euro și suspendarea permisului pentru un an – la a doua recidivă;
  • 4.000 de euro și suspendarea permisului pentru 8 ani – dacă șoferul provoacă un accident în timp ce folosea telefonul.

Aceste sancțiuni se aplică indiferent dacă șoferul este cetățean grec sau străin, iar turiștii sunt avertizați că lipsa de informare nu îi va scuti de consecințe.

Impact direct asupra turiștilor români

Consulatul General al României la Salonic a subliniat că numeroși turiști români au fost afectați în sezonul estival de noile reguli și s-au confruntat cu amenzi consistente. Acestea au avut un impact semnificativ asupra bugetelor de vacanță, mai ales în cazurile de recidivă.

„Pentru toate încălcările legii, măsurile sunt drastice”, se arată în comunicatul oficial.

Reprezentanții instituției au mai precizat că se află în contact permanent cu autoritățile elene și că vor transmite noi informări pentru a preveni cazurile de nerespectare a legislației cauzate de necunoașterea acesteia.

Alte abateri vizate de controale

Pe lângă utilizarea telefonului, autoritățile grecești urmăresc cu strictețe cazurile de condus sub influența alcoolului, dar și vehiculele care circulă fără asigurare sau care nu respectă normele tehnice și legale. De asemenea, blocajele rutiere și parcările neregulamentare în zonele aglomerate, inclusiv în apropierea obiectivelor turistice, sunt sancționate prompt.

Aceste măsuri sunt parte a unei strategii mai ample prin care Grecia încearcă să reducă accidentele rutiere și să crească nivelul de siguranță atât pentru localnici, cât și pentru milioanele de turiști care vizitează țara în fiecare an.

Noul Cod rutier din Grecia schimbă radical modul în care șoferii trebuie să se raporteze la regulile de circulație. Amenzile usturătoare și suspendarea permisului de conducere pe perioade lungi sunt dovezi clare că autoritățile elene tratează cu maximă seriozitate siguranța rutieră. Turiștii români sunt sfătuiți să respecte noile reglementări pentru a evita consecințele financiare și administrative care le-ar putea strica vacanța.

