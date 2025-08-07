Ai voie să foloseşti telefonul în timp ce stai la semafor, în maşină? Legea spune clar, în 2025

În România anului 2025, legislația rutieră este mai strictă ca oricând în privința folosirii telefonului mobil în timpul condusului. Deși mulți șoferi cred, în mod eronat, că pot utiliza telefonul atunci când mașina este oprită la semafor sau în coloană, legea este categorică: nu ai voie să folosești telefonul mobil în niciun moment cât timp te afli în trafic, cu motorul pornit, decât dacă folosești un sistem hands-free.

Amenzile pentru folosirea telefonului la volan

Conform modificărilor aduse Codului Rutier prin Ordinul MAI nr. 157/2023, intrat în vigoare la începutul anului 2024 și menținut în 2025, este interzisă utilizarea telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil cu funcție de redare text, foto sau video în timpul conducerii pe drumurile publice, chiar și atunci când autovehiculul este temporar oprit din motive de trafic (ex: semafor, coloană, trecere de pietoni, ambuteiaj).

Această prevedere vizează în mod clar și situațiile în care șoferul, aflat în mașină cu motorul pornit, stă pe loc la semafor sau într-un ambuteiaj. Deși vehiculul nu se deplasează fizic, conducătorul auto se află în continuare în trafic și, deci, sub incidența legislației rutiere.

Pentru cei care ignoră această regulă, sancțiunile pot fi considerabile. Folosirea telefonului în timp ce stai pe loc la semafor – fără un sistem hands-free – se pedepsește cu o amendă care poate ajunge până la 1.160 lei, la care se adaugă 4 puncte de penalizare.

Aceeași sancțiune se aplică și în cazul folosirii altor dispozitive mobile, precum tabletele sau ceasurile inteligente, dacă acestea distrag atenția de la condus.

Dispozitivele hands-free, permise la volan

Singura excepție legală este folosirea dispozitivelor de tip hands-free (cască Bluetooth, sistem audio integrat în autoturism etc.), care permit menținerea ambelor mâini pe volan și o atenție sporită asupra drumului. Aceste sisteme nu intră sub incidența interdicției, însă chiar și în acest caz, poliția poate sancționa un șofer dacă se consideră că atenția lui este semnificativ distrasă.

Studiile din ultimii ani au demonstrat clar că folosirea telefonului la volan – chiar și pentru câteva secunde – crește considerabil riscul producerii unui accident rutier. Reacțiile încetinesc, iar atenția șoferului se mută de la drum către ecran. Iar la un semafor, situațiile pot deveni periculoase dacă un șofer nu observă, spre exemplu, că pietonii traversează sau că semaforul s-a schimbat.

În concluzie, nu ai voie să folosești telefonul la semafor, chiar dacă mașina nu se mișcă. Legea este clară în 2025, iar nerespectarea regulii atrage sancțiuni semnificative. Pentru siguranța ta și a celor din jur, păstrează mâinile pe volan și telefonul deoparte – sau folosește un sistem hands-free.