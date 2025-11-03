S-a schimbat Codul Muncii, noi drepturi pentru angajați. Ce responsabilități și obligații au angajatorii la final de 2025

După un an plin de ajustări, finalul lui 2025 aduce clarificări concrete atât pentru salariați, cât și pentru angajatori. Pe de o parte, codul muncii extinde accesul la forme flexibile de lucru pentru anumite categorii de părinți; pe de altă parte, trecerea la noul registru digital al salariaților (Reges-Online) aduce obligații suplimentare și termene ferme pentru raportări. În rândurile de mai jos găsești, pe scurt și aplicat, ce s-a schimbat și ce ai de făcut ca angajat sau angajator.

Ce s-a schimbat în codul muncii la final de 2025

Cea mai vizibilă noutate privește munca la domiciliu/telemunca pentru părinți. Din 9 octombrie 2025, salariații care au în întreținere copii cu dizabilități (până la 18 ani) au dreptul la opt zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, dacă natura activității permite. Pentru gemeni, tripleți sau multipleți ori pentru mai mulți copii cu dizabilități, se adaugă câte două zile suplimentare pentru fiecare copil, peste aceste opt zile. Rămâne valabil dreptul anterior la patru zile pe lună pentru părinții cu copii sub 11 ani. Baza o găsești direct în legea publicată în Monitorul Oficial, care completează art. 118^1 din Codul muncii.

Dacă vrei să folosești legal acest drept, soluția rămâne aceeași: te adresezi angajatorului cu o cerere, iar munca la domiciliu sau telemunca trebuie consemnate în scris, prin clauze specifice în contract sau act adițional. Nu este un “shortcut” informal: telemunca este o formă de organizare reglementată prin Legea 81/2018, care impune elemente obligatorii (de la locul muncii până la responsabilități de securitate și sănătate).

În paralel, programul de lucru individualizat rămâne un instrument util pentru flexibilitate. Codul muncii prevede explicit că poți solicita un astfel de program, iar angajatorul îl poate stabili cu acordul părților, păstrând limitele privind durata muncii. Practic, îți poți ajusta orele de sosire și plecare în funcție de o fereastră fixă și una variabilă, în condițiile legii.

Reges-online: obligații noi pentru angajatori, termene și riscuri

Din 1 aprilie 2025, Inspecția Muncii a deschis noul portal Reges-Online pentru transmiterea registrului de evidență a salariaților. Perioada de tranziție a fost extinsă până la 31 decembrie 2025; asta nu înseamnă, însă, un “moratoriu” la reguli, ci doar mai mult timp pentru înrolare. Angajatorii trebuie să se înregistreze și să respecte termenele de raportare prevăzute de HG 295/2025.

Ce înseamnă, concret, conformarea: datele esențiale (încheiere, modificare, suspendare, încetare) se transmit în ordinea cronologică, cel târziu în ziua anterioară producerii evenimentului. Noua hotărâre cere desemnarea prin decizie scrisă a celor care operează în registru (angajați sau delegați), iar responsabilitatea rămâne exclusiv la angajator. În plus, Reges-Online impune raportarea unor situații care nu existau în Revisal, de pildă suspendările pentru incapacitate temporară de muncă (concedii medicale).

Dacă ești angajator, merită să ții aproape și documentația tehnică oficială: manualele și precizările Inspecției Muncii acoperă scenarii frecvente (delegări de acces, extrase de registru, statusul solicitărilor). Acolo găsești pașii operaționali și limitările din perioada de tranziție.

Telemunca și “locul muncii” în epoca reges-online: cum completezi corect

Reges-Online aduce o cerință clară: trebuie declarat locul muncii cu detalii precise (adresa completă, compartimentul, tipul locului – fix sau mobil), iar modificările se raportează înainte de a produce efecte. Pentru regim hibrid, se poate înscrie adresa sediului organizat de companie, completată cu program “individualizat”, iar pentru salariații mobili se folosește câmpul “Alte detalii” pentru aria reală de activitate. Ideea de fond: registrul trebuie să reflecte fidel ce scrie în contract, nu invers.

În cazul telemuncii, nu ești obligat să fixezi o singură adresă dacă părțile nu au convenit asta; legea privilegiază flexibilitatea, însă această realitate contractuală trebuie redată corect în registru. De aceea, soluțiile recomandate în practică sunt: menționarea explicită a clauzei de telemuncă în contract/act adițional, folosirea câmpurilor deschise din Reges-Online pentru a explica particularitățile muncii mobile și evitarea completărilor “forțate” care denaturează situația reală.

Ce ai de făcut, practic, în noile reguli

Dacă ești angajat și te încadrezi în una dintre situațiile de mai sus, formulează o cerere nominală și cere act adițional pentru zilele de telemuncă sau muncă la domiciliu. Păstrează referințele legale, pentru a evita discuții: art. 118^1 din Codul muncii și Legea 81/2018 sunt punctele de plecare. În paralel, poți discuta un program individualizat, ca să-ți calibrezi orele fără fricțiuni cu echipa.

Dacă ești angajator, setează două piste rapide: înrolarea completă în Reges-Online (conturi, delegări, fluxuri) și auditarea datelor de “loc al muncii”, inclusiv pentru hibrid și mobil. Actualizează procedurile interne pentru suspendări pe concedii medicale și documentează-ți deciziile (cine operează în registru, când și cum). Rezultatul: mai puține erori la control și predictibilitate pentru salariați.

Surse utile, pentru aprofundare: legea care extinde zilele de telemuncă pentru părinți (MO 936/9 octombrie 2025), Legea 81/2018 privind telemunca, HG 295/2025 pentru Reges-Online, pagina oficială Reges-Online a Inspecției Muncii și articolele de sinteză despre “locul muncii” și perioada de tranziție.