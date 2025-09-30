S-a crezut că oricine poate face programare cu inteligența artificială, dar realitatea este alta. Cât de supraevaluată e codarea cu AI

Deși industria tehnologică a promovat intens ideea că instrumentele de programare bazate pe inteligență artificială vor revoluționa modul de lucru al dezvoltatorilor, realitatea este departe de promisiuni.

Un raport recent al firmei de consultanță Bain & Company arată că productivitatea obținută prin folosirea acestor sisteme este cel mult modestă, iar în unele cazuri chiar negativă, scrie Futurism.

Afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul

Potrivit raportului, deși programarea a fost unul dintre primele domenii unde s-a testat la scară largă AI generativ, economiile de timp și resurse au fost „nesemnificative”. Multe companii au lansat proiecte pilot, însă rezultatele nu au confirmat așteptările.

„Adoptarea de către dezvoltatori este scăzută”, se arată în analiză, iar acolo unde instrumentele au adus avantaje, acestea s-au ridicat în medie la doar 10-15% creștere a productivității, fără a se transforma în beneficii economice clare.

Mai mult, în anumite cazuri, AI-ul a încetinit procesul de lucru.

Un studiu realizat de organizația nonprofit Model Evaluation & Threat Research a concluzionat că dezvoltatorii care utilizează astfel de instrumente au nevoie de 19% mai mult timp pentru a finaliza sarcinile, comparativ cu cei care nu folosesc AI.

Motivul principal: erorile generate de modele obligă programatorii să petreacă timp suplimentar pentru verificare și corectare. Problemele devin și mai evidente în proiectele de mari dimensiuni, unde contextul complex este adesea interpretat greșit de algoritmi.

Scăderea încrederii și eventuale amănunte despre riscurile de securitate

Neîncrederea în AI-ul aplicat programării este confirmată și de sondajele recente. Potrivit platformei Stack Overflow, deși numărul dezvoltatorilor care utilizează AI a crescut, nivelul de satisfacție și încredere în aceste unelte a scăzut considerabil.

Mulți au semnalat soluții „aproape corecte, dar nu complet funcționale”, ceea ce reduce utilitatea practică a tehnologiei.

„Unul dintre cele mai surprinzătoare rezultate este scăderea încrederii dezvoltatorilor în AI față de anii trecuți, chiar dacă folosirea sa s-a extins”, a explicat Erin Yepis, analist senior la Stack Overflow.

Pe lângă aspectul productivității, există și probleme de securitate. O analiză efectuată de compania Apiiro a arătat că programele scrise cu ajutorul AI conțin de zece ori mai multe vulnerabilități decât cele dezvoltate fără aceste instrumente. Acest lucru ridică semne de întrebare serioase cu privire la fiabilitatea și siguranța codului generat.

În pofida acestor dificultăți, raportul Bain susține că valoarea reală ar putea fi obținută doar prin integrarea AI de-a lungul întregului ciclu de dezvoltare software, de la analiză și proiectare până la testare, lansare și mentenanță.

Totuși, pentru a evita blocajele, companiile trebuie să își restructureze procesele și să accelereze inclusiv etapele ulterioare codării, cum ar fi revizuirea sau integrarea.

Industria a investit deja miliarde de dolari în aceste tehnologii, dar concluziile studiilor recente sugerează că așteptările au fost supraevaluate.

În timp ce unele companii își pun speranțele în noile modele de tip agentic AI, capabile să automatizeze mai multe sarcini succesive, rămâne de văzut dacă acestea vor reuși să ofere beneficii reale sau dacă ne aflăm în fața unei posibile „bule AI”.