Rusia încearcă să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai, scrie presa din Marea Britanie

Un mercenar româno-francez, acuzat de complot la o lovitură de stat în România, se află în centrul unui scandal internațional. Rusia ar interveni pentru a opri extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai, potrivit unei anchete The Guardian, în timp ce autoritățile române fac demersuri pentru aducerea sa în țară.

Cine încearcă să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra

Persoane apropiate Kremlinului, printre care Igor Spivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, și Igor Kalinin, un fost lider pro-rus din Moldova, ar coordona eforturile de a-l elibera pe Horațiu Potra înainte ca acesta să fie trimis în România.

”În prezent încercăm să oprim extrădarea lui Potra”, a spus Spivak într-un interviu telefonic, potrivit The Guardian. ”Avem multă experiență și mulți oameni lucrează pentru a-l elibera. Am angajat un grup de avocați foarte reputați în Emiratele Arabe Unite care lucrează la obținerea eliberării lui Potra și intenționez să călătoresc personal la Dubai.”

Horațiu Potra, arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai împreună cu fiul și nepotul său, fusese acuzat de România că ar fi conspirat împreună cu politicianul de extremă dreapta Călin Georgescu pentru a răsturna ordinea constituțională.

Ancheta românească a descoperit arme ilegale și sume mari de bani în reședințele sale, iar procurorii au inclus în dosar fotografii și rezervări de hotel care arată că Horațiu Potra s-a întâlnit cu oficiali ruși și a călătorit frecvent la Moscova.

Care este trecutul și profilul lui Potra

Publicația britanică îl descrie pe Horațiu Potra ca pe un fost legionar francez cu experiență în Legiunea Străină și ca bodyguard pentru lideri internaționali.

Ulterior, a fondat companii militare private, trimițând luptători în conflicte din Africa Centrală și Congo. Cariera sa a fost comparată cu cea a lui Evgheni Prigojin, liderul grupului Wagner.

În ianuarie, aproximativ 300 dintre luptătorii săi au fost capturați în Congo, dar ulterior au fost repatriați. Recent, Horațiu Potra a devenit cunoscut în România ca asociat al politicianului ultranaționalist pro-rus Călin Georgescu.

În luna decembrie, autoritățile române i-au reținut temporar pe Potra și pe câțiva colaboratori, suspectați că intenționau proteste violente după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale.

”Situația este dificilă”

Gradul de implicare directă a Moscovei rămâne neclar, însă o sursă a declarat pentru The Guardian că autoritățile ruse ”au dat undă verde” pentru intervențiile lui Spivak și Kalinin.

Deși Spivak afirmă că acțiunile sale sunt ”din proprie inițiativă”, organizația sa colaborează strâns cu Ministerul de Externe rus. Spivak a declarat că va zbura la Dubai pentru a se întâlni cu Potra, însă recunoaște că încercarea de a opri extrădarea pare să eșueze: ”Situația este dificilă”, a spus el, estimând că mercenarul ar putea fi trimis în România chiar joi.

Autoritățile române continuă să negocieze cu Emiratele Arabe Unite pentru aducerea sa în țară, astfel încât să fie judecat pentru acuzațiile de complot și alte infracțiuni.