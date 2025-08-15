Ultima ora
Unde se circulă cu 200 km/h cu trenul în România. Premieră națională după 15 ani
15 aug. 2025 | 07:30
de Alexandru Puiu

Unde găsești camerele de rovinietă pe străzile din România. Se lasă cu amenzi usturătoare venite acasă

Actualitate
Unde găsești camerele de rovinietă pe străzile din România. Se lasă cu amenzi usturătoare venite acasă
Camerele de rovinietă vin cu amenzi usturătoare / foto: Playtech.ro

Taxa de drum, cunoscută sub numele de rovinietă, este obligatorie pentru orice vehicul care circulă pe drumuri naționale, europene, expres și pe autostrăzi. Lipsa acesteia nu doar că poate atrage o amendă considerabilă, dar, în cele mai multe cazuri, sancțiunea ajunge direct acasă, fără ca șoferul să fie oprit în trafic.

Pentru a depista vehiculele fără rovinietă valabilă, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a instalat 110 camere video pe întreg teritoriul țării. Acestea sunt conectate la un sistem automatizat care verifică, în timp real, numerele de înmatriculare în baza națională de date. Dacă un vehicul nu figurează cu taxă plătită, imaginile sunt analizate de un polițist, care decide aplicarea sancțiunii și emiterea procesului-verbal.

Cum sunt amplasate camerele și unde le găsești

Camerele de rovinietă sunt montate strategic, în special în zonele de intrare și ieșire de pe autostrăzi, dar și pe drumuri naționale, în afara localităților. Lista CNAIR cuprinde peste 100 de astfel de puncte, printre care: Bărcănești și Romanești pe DN1, Călugăreni pe DN5, Mehadia pe DN6, Nădlac pe DN7, Tiha Bârgăului pe DN17, Moisei pe DN18 sau Movila Miresii pe DN22. În plus, există camere și la punctele de frontieră, precum Bechet, Giurgiu, Nădlac II, Porțile de Fier I sau Săcuieni.

Vezi și:
Obligație pentru românii din diaspora. Transcrierea actelor de stare civilă, o cerință legală
Apa retrasă de la vânzare în România. ANPC: „Pune în pericol sănătatea populației”. Amenzi de 2 milioane de lei în urma neregulilor grave descoperite

Sistemul este gândit astfel încât să acopere cât mai multe rute folosite frecvent, pentru a limita posibilitatea ca șoferii să circule fără rovinietă. Chiar dacă CNAIR publică zonele generale, locația exactă a camerelor nu este detaliată, tocmai pentru a evita tentativele de ocolire.

Amenzile și noile tarife din această toamnă

Din septembrie, tarifele pentru rovinietă vor crește pentru autoturisme, în funcție de durata de valabilitate aleasă: 17,5 lei pentru o zi, 30 lei pentru 10 zile, 47,5 lei pentru 30 de zile, 75 lei pentru 60 de zile și 250 lei pentru 12 luni. Sumele sunt exprimate în euro, ceea ce înseamnă că vor varia în funcție de cursul valutar.

Cei care circulă fără rovinietă riscă amenzi usturătoare, iar sancțiunea este aplicată indiferent cine se află la volan, fiind responsabil proprietarul mașinii. Cu camerele amplasate pe toate rutele majore și la punctele de frontieră, șansele de a scăpa nepedepsit sunt minime. În consecință, verificarea valabilității rovinietei înainte de a porni la drum este esențială pentru evitarea unor costuri mult mai mari decât taxa în sine, conform ProMotor.ro.

Lista completă poate fi analizată mai jos:

  • DN1 – Bărcănești/Romanești (cameră dublă);
  • DN1 – Sebeș;
  • DN1 – Oșorhei;
  • DN1 – Timisul de Sus;
  • DN1 – Sercaia;
  • DN1 – Vălcele (cameră dublă);
  • DN1A – Măneciu;
  • DN1B – Albești (cameră dublă);
  • DN1C – Jucu;
  • DN1F – Românași;
  • DN2 – Iacobesti;
  • DN2 – Motca;
  • DN2 – Nicolae Bălcescu (cameră dublă);
  • DN2 – Mărăcineni (cameră dublă);
  • DN2A – Giurgeni;
  • DN2B – Lacu Sărat;
  • DN3 – Cuza Vodă;
  • DN5 – Călugăreni (cameră dublă);
  • DN6 – Mehadia;
  • DN6 – Coșoveni;
  • DN6 – Drăgănești Vlașca;
  • DN6 – Sânnicolau Mare;
  • DN7 – Nădlac;
  • DN7 – Sacamas;
  • DN7 – Călimănești/Seaca;
  • DN11 – Sănduleni;
  • DN11 – Lunca Calnicului;
  • DN11– Harman (cameră dublă);
  • DN12 – Sfantu Gheorghe;
  • DN12 – Sândominic;
  • DN13 – Bălăușeri;
  • DN13A – District Harghita;
  •  DN15 – Gârleni;
  • DN15 – Sângeorgiu de Mureș;
  • DN15 – Vaduri;
  • DN15 – Călugăreni;
  • DN17 – Tiha Bârgăului;
  • DN17 – Vama;
  • DN18 – Moisei;
  • DN19 – Decebal;
  • DN21 – Bărăganul;
  • DN22 – Movila Miresii;
  • DN22A – Cataloi;
  • DN23 – Vulturu;
  • DN24 – Cosmești;
  • DN24 – Popricani;
  • DN24 – Crasna;
  • DN24B – Rîșești;
  • DN25 – Șendreni;
  • DN26 – Vânători;
  • DN28 – Lețcani;
  • DN29 – Baisa;
  • DN38 – Movilița;
  • DN55 – Bratovoești;
  • DN56 – Podari;
  • DN58 – Soceni;
  • DN59 – Jebel;
  • DN64 – Ionești;
  • DN65 – Pielești;
  • DN65A – Buzoești;
  • DN66 – Drăguțești;
  • DN66 – Băcia;
  • DN67 – Budești;
  • DN69 – Orțișoara;
  • DN71 – Ulmi;
  • DN72 – Brătășanca;
  • DN73 – Râșnov;
  • DN75 – Mihai Viteazu;
  • DN79 – Arad.
  • frontiera Bechet;
  • frontiera Calafat;
  • frontiera Cenad;
  • frontiera Giurgiu;
  • frontiera Lunga;
  • frontiera Naidăş;
  • frontiera Nădlac II;
  • frontiera Negru Vodă;
  • frontiera Ostrov;
  • frontiera Porțile de Fier I;
  • frontiera Săcuieni;
  • frontiera Turnu;
  • frontiera Vălcani.
Cod portocaliu de furtună cu ploi torențiale, vânt puternic și grindină. Care sunt localitățile vizate de alerta emisă de ANM
Recomandări
Sfânta Maria Mare. Obiceiuri și tradiții de 15 august, de ce se dau prune şi struguri de pomană
Sfânta Maria Mare. Obiceiuri și tradiții de 15 august, de ce se dau prune şi struguri de pomană
Istoria femeilor în muzica rock – De la excepție la forța aproape dominantă pe scenă
SPECIAL
Istoria femeilor în muzica rock – De la excepție la forța aproape dominantă pe scenă
Ce poți face în weekendul 15–17 august în București: ghid pentru timp liber
Ce poți face în weekendul 15–17 august în București: ghid pentru timp liber
Legea retrocedărilor, în varianta actualizată. Cum se restituie imobilele preluate de comuniști în 2025
Legea retrocedărilor, în varianta actualizată. Cum se restituie imobilele preluate de comuniști în 2025
Descoperire uimitoare în arheologie – Au fost găsite fosilele unui unui strămoș uman până acum necunoscut
Descoperire uimitoare în arheologie – Au fost găsite fosilele unui unui strămoș uman până acum necunoscut
Avertismentul psihiatrilor – Din ce în ce mai mulți oameni suferă de „psihoze AI”. Ce înseamnă asta, cât de periculos este fenomenul?
Avertismentul psihiatrilor – Din ce în ce mai mulți oameni suferă de „psihoze AI”. Ce înseamnă asta, cât de periculos este fenomenul?
Se schimbă legea pentru șoferii români, amendă de 600 de lei pentru o practică uzuală în trafic. De ce să nu lași motorul pornit când staționezi
Se schimbă legea pentru șoferii români, amendă de 600 de lei pentru o practică uzuală în trafic. De ce să nu lași motorul pornit când staționezi
Cum funcționează inspecția fiscală în 2025 – ce caută ANAF-ul, care sunt competențele și cum sunt selectați contribuabilii vizați
Cum funcționează inspecția fiscală în 2025 – ce caută ANAF-ul, care sunt competențele și cum sunt selectați contribuabilii vizați
Revista presei
Adevarul
Amendă de 95.000 de euro pentru un șofer care conducea cu 77 km/h în Elveția. Cum a fost calculată sancțiunea
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Ce nu se dă niciodată de pomană de Sfânta Maria. Obiectele și preparatele care nu au ce căuta în pachetele împărțite pe 15 august
Playtech Știri
Ce este interzis să faci de Sfânta Maria, se spune că gestul atrage ghinion și rele. Puțini români mai știu de această tradiție uitată de 15 august
Playtech Știri
Cum râde Lidia Buble de cei care o critică mereu. Cadoul special pe care și l-a luat din vacanța de lux
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou