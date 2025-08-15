Unde găsești camerele de rovinietă pe străzile din România. Se lasă cu amenzi usturătoare venite acasă

Taxa de drum, cunoscută sub numele de rovinietă, este obligatorie pentru orice vehicul care circulă pe drumuri naționale, europene, expres și pe autostrăzi. Lipsa acesteia nu doar că poate atrage o amendă considerabilă, dar, în cele mai multe cazuri, sancțiunea ajunge direct acasă, fără ca șoferul să fie oprit în trafic.

Pentru a depista vehiculele fără rovinietă valabilă, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a instalat 110 camere video pe întreg teritoriul țării. Acestea sunt conectate la un sistem automatizat care verifică, în timp real, numerele de înmatriculare în baza națională de date. Dacă un vehicul nu figurează cu taxă plătită, imaginile sunt analizate de un polițist, care decide aplicarea sancțiunii și emiterea procesului-verbal.

Cum sunt amplasate camerele și unde le găsești

Camerele de rovinietă sunt montate strategic, în special în zonele de intrare și ieșire de pe autostrăzi, dar și pe drumuri naționale, în afara localităților. Lista CNAIR cuprinde peste 100 de astfel de puncte, printre care: Bărcănești și Romanești pe DN1, Călugăreni pe DN5, Mehadia pe DN6, Nădlac pe DN7, Tiha Bârgăului pe DN17, Moisei pe DN18 sau Movila Miresii pe DN22. În plus, există camere și la punctele de frontieră, precum Bechet, Giurgiu, Nădlac II, Porțile de Fier I sau Săcuieni.

Sistemul este gândit astfel încât să acopere cât mai multe rute folosite frecvent, pentru a limita posibilitatea ca șoferii să circule fără rovinietă. Chiar dacă CNAIR publică zonele generale, locația exactă a camerelor nu este detaliată, tocmai pentru a evita tentativele de ocolire.

Amenzile și noile tarife din această toamnă

Din septembrie, tarifele pentru rovinietă vor crește pentru autoturisme, în funcție de durata de valabilitate aleasă: 17,5 lei pentru o zi, 30 lei pentru 10 zile, 47,5 lei pentru 30 de zile, 75 lei pentru 60 de zile și 250 lei pentru 12 luni. Sumele sunt exprimate în euro, ceea ce înseamnă că vor varia în funcție de cursul valutar.

Cei care circulă fără rovinietă riscă amenzi usturătoare, iar sancțiunea este aplicată indiferent cine se află la volan, fiind responsabil proprietarul mașinii. Cu camerele amplasate pe toate rutele majore și la punctele de frontieră, șansele de a scăpa nepedepsit sunt minime. În consecință, verificarea valabilității rovinietei înainte de a porni la drum este esențială pentru evitarea unor costuri mult mai mari decât taxa în sine, conform ProMotor.ro.

Lista completă poate fi analizată mai jos: