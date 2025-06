Românul care e impresionat Hollywood-ul. E comparat cu Mark Ruffalo și tocmai a fost acceptat la școala fondată de Walt Disney

La doar 18 ani, David Petrovici se află deja pe o traiectorie remarcabilă. Este unul dintre puținii români acceptați la prestigioasa California Institute of the Arts (CalArts) – universitatea de artă fondată de Walt Disney, unde s-au format cineaști de talia lui Pete Docter și Andrew Stanton. Pasiunea sa pentru film, actorie și regie l-a propulsat în atenția unor nume mari din industria cinematografică internațională.

Printre cei care i-au remarcat potențialul se numără și Milton Justice, regizor și producător premiat cu Oscar, care a declarat:

„Foarte sincer, nu am găsit un asemenea talent la tinerii din zilele noastre. David strălucește prin dedicare și creativitate.”

Impresionat de maturitatea artistică și gândirea regizorală a lui David, Milton Justice l-a comparat cu foștii săi studenți Mark Ruffalo și Bryce Dallas Howard, amintind că tânărul român are potențialul de a contribui valoros în orice mediu profesional care alege să îl sprijine.

O carieră construită cu pași siguri: de la București la Los Angeles

David a studiat la Avenor College, o școală internațională privată din București, unde a început să își dezvolte aptitudinile în teatru și film. Un moment important în formarea sa artistică a fost participarea la programul „Fă primul pas spre marea scenă” în 2021, unde a interpretat monologul lui Romeo din Shakespeare și a impresionat juriul prin expresivitate și maturitate. De atunci, David a continuat să își construiască portofoliul, obținând recunoaștere inclusiv pentru activitatea sa în regie.

În 2023, a câștigat Premiul pentru cea mai bună comedie de scurtmetraj la Bucharest Best Comedy Film Festival, cu filmul Heaven Is Complicated, în care a colaborat cu actorul Horațiu Mălăele. De asemenea, a participat la un stagiu intensiv în Los Angeles, organizat de iFavor Entertainment, unde a avut ocazia să lucreze sub coordonarea directă a lui Milton Justice.

CalArts – un pas spre un viitor internațional

Accesul la CalArts este extrem de competitiv chiar și pentru studenții americani, iar reacția comisiei de admitere în cazul lui David a fost deosebită:

„Se întâmplă rareori să întâlnim un om ca tine, pe care să-l considerăm alegerea perfectă pentru CalArts.”

Acest mesaj nu este unul standard, ci reflectă admirația autentică a comisiei pentru talentul și parcursul lui David. CalArts oferă un mediu în care creativitatea este încurajată și unde absolvenții sunt formați pentru a deveni lideri în artele vizuale, film și animație.

Reper pentru o generație și ambasador al viitorului artistic românesc

Recunoașterea valorii lui David Petrovici nu vine doar din afara țării. El a fost inclus recent în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, inițiată de Fundația Dan Voiculescu. Programul selectează anual tineri cu rezultate deosebite în educație, știință, cultură sau antreprenoriat, oferindu-le sprijin pentru a-și continua dezvoltarea profesională.

Acest tip de inițiativă confirmă că există un interes tot mai mare pentru susținerea talentelor autentice din România. Într-o perioadă în care mulți tineri se confruntă cu obstacole în afirmare, parcursul lui David Petrovici devine un exemplu că munca, pasiunea și sprijinul potrivit pot deschide uși importante.

Un nume de reținut

Chiar dacă numele lui David Petrovici nu este (încă) cunoscut publicului larg, el devine deja o prezență remarcabilă în cercurile artistice internaționale. Acceptarea la CalArts și aprecierea venită din partea unor personalități consacrate din cinematografie sunt mai mult decât simple borne în CV — sunt semne clare că David este un talent de urmărit.

Indiferent dacă viitorul său se va contura în România sau la Hollywood, este clar că David Petrovici este un tânăr care merită susținut și admirat. Într-o țară în care vocea generației tinere are nevoie de mai multă încredere și vizibilitate, parcursul său este o dovadă că excelența se construiește cu perseverență, curaj și oportunități reale.