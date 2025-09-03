Românii, dezamăgiţi de Thassos anul acesta. Ce s-a schimbat în rău, mulţi regretă vacanţa: „Ne întoarcem obosiţi”

Pentru mulți români, Grecia a fost ani la rând destinația preferată de vacanță, iar insula Thassos ocupa un loc special în topul preferințelor. Peisajele spectaculoase, marea limpede și farmecul tavernelor tradiționale erau motivele pentru care tot mai mulți turiști reveneau, an de an, pe această insulă. Totuși, anul acesta, experiența nu a mai fost aceeași pentru o parte dintre vizitatori, care au început să își exprime dezamăgirea.

Costuri mai mari și servicii tot mai slabe

Un român care a relatat experiența pe un forum dedicat insulei Thassos a povestit că, deși merge de mai bine de opt ani în Grecia, ultima vacanță a fost cea mai obositoare și costisitoare.

„Am ajuns cumva la un apogeu al unor lucruri care observ că încep să se schimbe… mai aglomerat, mai scump, servicii care nu se ridică la nivelul prețului, și din păcate mai multă dezordine și indolență”, a scris acesta.

Potrivit relatării, prețurile au crescut cu aproximativ 20% față de anul trecut, iar o simplă masă la restaurant ajungea la 60-80 de euro pentru o familie, fără excese sau băuturi alcoolice. Mai mult, cazarea a costat 700 de euro pentru șapte nopți într-o cameră modestă, unde curățenia s-a făcut doar o dată pe parcursul sejurului.

„Practic am cheltuit un minim de 250 de euro pe zi… și ne-am întors obosiți din acest concediu, din păcate și ușor mai mult dezamăgiți”, a mai menționat turistul.

Plaje aglomerate și condiții precare

Nemulțumirile nu s-au oprit la prețuri. Turistul a subliniat și problemele de pe plaje, unde a întâlnit toalete murdare, dușuri cu apă rece contra cost și o lipsă de organizare.

„La Marble Beach ai toaleta la cel puțin 100 de metri de ieșirea din zona de plajă… la multe beach bar-uri, peste tot fast-food și cartofi congelați”, a precizat acesta.

Șezlongurile, considerate odinioară accesibile, au ajuns acum la tarife de 50 de euro setul la Marble Beach, unde oferta de mâncare era extrem de limitată. În alte zone, prețurile pentru un set variau între 10 și 80 de euro, cu sau fără consum obligatoriu.

Turiștii compară cu alte destinații

Experiențele împărtășite au stârnit reacții și din partea altor români. Unii au confirmat situația, menționând că și ei au observat diferențe majore între vacanțele anterioare și cea din acest an.

„Am fost la final de iunie, a fost ok. Am revenit acum la final de august, prețurile mult mai mari, aglomerație peste tot, mizerie… dezamăgirea maximă este la mâncare. Abia am găsit câteva taverne unde să putem mânca ceva tradițional”, a scris un alt internaut.

Alții au sugerat și alternative mai ieftine și mai curate, precum Spania, Portugalia sau insule grecești mai puțin comerciale, cum ar fi Samothraki.

Un alt turist, aflat pentru prima oară în Thassos, a declarat că două zile i-au fost suficiente pentru a vizita principalele obiective:

„Apa superbă, oamenii drăguți, însă prea comercial totul. Duș cu plată? Este exagerat. Mult gunoi, miros urât în multe locuri. O insulă superbă transformată în pompă de bani.”

Thassos, între frumusețea naturii și presiunea turismului

În ciuda criticilor, turiștii recunosc că Thassos rămâne o insulă spectaculoasă, însă suprasolicitată de numărul mare de vizitatori. Fenomenul de „over-tourism” începe să își lase amprenta asupra serviciilor și infrastructurii, ceea ce îi face pe mulți români să ia în calcul pauze sau chiar schimbarea destinației de vacanță.