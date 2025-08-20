Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
20 aug. 2025 | 19:25
de Badea Violeta

Cea mai frumoasă plajă din Grecia, un dezastru total. Românii se plâng de mizerie, aglomeraţie şi preţuri mari, la Marble Beach: „Rupi maşina”

Vacanțe și turism
Cea mai frumoasă plajă din Grecia, un dezastru total. Românii se plâng de mizerie, aglomeraţie şi preţuri mari, la Marble Beach:
Marble Beach, Grecia. Sursa foto: Profimedia

Deși Marble Beach din Thassos este considerată una dintre cele mai spectaculoase plaje din Grecia, românii care au ajuns recent acolo se declară dezamăgiți. Drumul plin de praf, aglomerația sufocantă, lipsa infrastructurii și prețurile mari i-au determinat pe mulți să plece după doar câteva minute petrecute pe plajă. În grupul de Facebook Forum Thassos, turiștii au împărtășit experiențe care nu seamănă deloc cu imaginile idilice promovate în pliantele turistice.

Marble Beach, aglomerație sufocantă și sezlonguri la preț de lux

Unul dintre cele mai mari reproșuri aduse plajei Marble Beach este lipsa spațiului. O turistă a scris: ”Însă dezastru total. Praf cât cuprinde, prosop lângă prosop, 5 cm între ele doar cât să pui piciorul. Nu recomand.”

Altcineva a povestit că prețurile pentru șezlonguri sunt exagerate: ”50 de euro două șezlonguri… Luați în calcul și intrarea la spălătorie când plecați, încă 10.

Frumos… Am mers, am văzut, am plecat repede.” Pe lângă costurile mari, faptul că plata nu se poate face cu cardul i-a pus pe turiști în situații neplăcute.

”Am venit la Marble Beach și abia aici am realizat că nu avem cash la noi. Ne poate ajuta cineva cu 50 de euro și fac transfer pe loc?”, a scris un alt român.

Drumul până la plajă, o adevărată provocare

Pentru a ajunge la Marble Beach, turiștii trebuie să parcurgă câțiva kilometri pe drumuri neasfaltate, pline de gropi și praf. Mulți spun că experiența le-a stricat vacanța.

”Drumurile sunt praf. Rupi mașina”, a comentat un internaut.

O altă persoană a găsit o soluție mai simplă: ”Mai ieftin, ca să nu îți strici mașina, se ajunge cu barca. Așa am procedat noi.” Chiar și cei care au încercat să vadă partea frumoasă a lucrurilor recunosc că accesul este anevoios.

”Astăzi am fost la Marble Beach. În mod normal nu prea postez, însă am fost cam dezamăgită… Drumul foarte nasol până acolo, însă frumoasă priveliștea și, dacă ai noroc, dai de câțiva măgăruși prietenoși. Neapărat de știut – trebuie să aveți cash!!!”, a transmis o turistă.

Dezamăgirea, mai mare decât frumusețea locului

Deși imaginile de pe internet prezintă Marble Beach drept o destinație de vis, mulți români au rămas cu un gust amar.

”Foarte aglomerată. Mică și aglomerată”, a notat scurt un vizitator.

Concluzia generală a celor care au ajuns recent la Marble Beach este că frumusețea naturală nu reușește să compenseze lipsa de organizare, prețurile exagerate și condițiile dificile de acces.

În timp ce unii aleg să se bucure de priveliște pentru câteva minute, alții preferă să evite complet plaja și să caute alternative mai liniștite și mai prietenoase cu turiștii.

