Ce prețuri sunt pe “plaja bogaților” din Thassos. La Scala este ocolită de mulți turiști, însă nota de plată poate fi chiar mai mică decât în alte locații

Thassos este de ani buni una dintre destinațiile preferate ale românilor pentru vacanța de vară, iar printre plajele insulei, La Scala a căpătat reputația de „plaja bogaților”. Atmosfera selectă, decorul modern și serviciile premium au creat impresia că doar turiștii cu buzunare adânci își permit o zi de relaxare aici. Totuși, realitatea este ceva mai nuanțată: dacă înțelegi modul în care funcționează politica de prețuri, descoperi că o zi la La Scala poate fi, paradoxal, mai accesibilă decât în alte zone foarte aglomerate.

Politica de consum pe plaja La Scala

Spre deosebire de majoritatea plajelor cu care sunt obișnuiți românii, La Scala are o abordare diferită. Aici nu plătești șezlongul. În schimb, există zone cu consumație minimă: 30 sau 40 de euro de persoană, în funcție de zona în care alegi să te așezi. În acești bani intră mâncare și băuturi, astfel că nu simți că dai banii pentru a închiria șezlong, ci plătești pentru ceea ce consumi efectiv.

Există și opțiuni mai exclusiviste, sub forma separeurilor sau a zonelor VIP. Acolo, consumația minimă poate ajunge la 400-500 de euro pe zonă, dar include mai multe locuri. Dacă vii cu un grup de prieteni sau cu familia, suma se împarte și ajungi, practic, tot la un nivel apropiat de cel al zonei standard. Această formulă îi avantajează pe cei care vor confort și intimitate, dar nu vor să cheltuie sume exorbitante pentru fiecare persoană în parte.

Mulți turiști aud de sumele minime și presupun automat că totul este exagerat de scump. În realitate, o masă și câteva băuturi la bar acoperă fără probleme acea consumație. Astfel, dacă îți planifici o zi completă la plajă, cu prânz și cocktailuri, ajungi să plătești comparabil sau chiar mai puțin decât pe alte plaje populare din Thassos.

Atmosfera rămâne, ce-i drept, una mai exclusivistă, iar pentru unii turiști aceasta este o barieră psihologică. Totuși, pentru cei care pun preț pe servicii, design și confort, La Scala oferă o experiență echilibrată raportat la costuri.

Paradise Beach, una dintre cele mai populare plaje

Un exemplu concret este Paradise Beach, considerată de mulți cea mai frumoasă plajă a insulei. Aici, politica este diferită: plătești 30 de euro pentru un set de două șezlonguri, pentru o zi. În acest preț primești două băuturi la alegere, dar fiecare are o valoare maximă de 14 euro. Restul sumei rămâne, de fapt, nevalorificat.

La finalul zilei, socoteala arată că plătești mai mult decât la La Scala, unde fiecare euro cheltuit se transformă în consum efectiv. Diferența este că la Paradise Beach nu există impresia de „lux”, ci de plajă tradițională și populară, potrivită în special pentru familii cu copii.

Un minus important pentru Paradise Beach este lipsa rețelei WiFi, ceea ce pentru mulți turiști moderni, conectați permanent la telefon sau laptop, poate fi un inconvenient.