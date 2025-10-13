Românii cu mașini scumpe și venituri mici, sub lupa ANAF: ce verificări urmează

ANAF trece la ofensivă împotriva discrepanțelor dintre stilul de viață și veniturile declarate. În atenția inspectorilor Fiscului au intrat românii care defilează cu mașini de lux, dar fără surse oficiale de venit, și proprietarii caselor de amanet. Controalele vin ca urmare a unei analize de risc care arată că anumite categorii de persoane ar putea deține sume importante nedeclarate. Acțiunile vizează atât corectitudinea fiscală, cât și colectarea mai eficientă a taxelor, în contextul deficitului uriaș al României.

Ce riscă cei cu mașini de lux și venituri nedeclarate

Inspectorii Fiscului vor începe săptămâna viitoare verificări la românii care conduc autoturisme de peste 50.000 de euro, fără a avea venituri oficiale compatibile cu achiziția.

Aceștia vor trebui să justifice sursele banilor folosiți pentru întreținerea și cumpărarea mașinii. În cazul în care nu vor putea demonstra proveniența legală a fondurilor, ANAF poate aplica sancțiuni severe, inclusiv confiscarea unei părți semnificative din sumele nedeclarate.

Prin această măsură, Fiscul urmărește să descurajeze stilul de viață disproporționat față de veniturile reale și să identifice potențiale fraude fiscale, relatează antena3.ro.

De ce sunt vizate casele de amanet

Patronii caselor de amanet se află și ei în vizorul inspectorilor. Analizele Fiscului au indicat că unele astfel de afaceri ar genera venituri oficiale mai mici decât sumele reale pe care le gestionează.

Controalele au început deja pe 9 octombrie și urmăresc să depisteze diferențele între încasările declarate și veniturile reale.

În cazurile în care diferențele nu pot fi justificate, ANAF poate confisca până la 70% din sumele nedeclarate. Această măsură vizează nu doar protejarea bugetului statului, ci și prevenirea evaziunii fiscale și a utilizării ilegale a banilor.

Ce urmărește ANAF prin aceste controale

Noile verificări fac parte dintr-un plan mai amplu al Fiscului de a crește eficiența colectării taxelor și impozitelor și de a reduce frauda fiscală. În contextul deficitului bugetar uriaș – cel mai mare din Uniunea Europeană – autoritățile pun presiune pe toate sursele posibile de venit.

Prin controalele vizând mașinile scumpe și casele de amanet, ANAF caută să descurajeze comportamentele de evitare a taxelor și să recupereze fonduri suplimentare pentru buget.

Este o acțiune care transmite clar că nicio discrepanță între venituri și cheltuieli nu va fi ignorată, iar inspectorii Fiscului vor analiza cu atenție fiecare caz identificat.