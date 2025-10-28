Românii aleg liniștea digitală: de ce tot mai mulți își țin telefonul pe silențios pentru a scăpa de stres și a fi mai productivi

Într-o lume dominată de ecrane, sunete de notificări și apeluri continue, tot mai mulți români aleg liniștea. Obiceiul de a ține telefonul pe modul silențios a devenit o tendință vizibilă, mai ales în marile orașe, unde ritmul alert al vieții duce tot mai des la oboseală digitală și anxietate. Potrivit psihologilor, decizia de a opri sunetele constante ale dispozitivelor nu este o modă trecătoare, ci o formă reală de autoapărare psihologică.

Fie că sunt acasă, pe stradă sau la birou, oamenii par să caute un control mai mare asupra propriului timp și asupra fluxului informațional. Alexandra Clej, autoarea unui reportaj realizat pentru Știrile Pro TV, arată că tot mai multe persoane își configurează telefonul în funcție de nevoile lor emoționale și profesionale — unii folosesc „sleep mode”, alții „work mode”, permițând doar anumitor contacte să îi deranjeze.

Un tânăr intervievat a explicat simplu: „Îl țin pe vibrații, ca să nu deranjez”. O altă tânără recunoaște că a făcut un pas mai radical: „Pe sleep mode doar mama și tata mă pot suna”. Aceste mici gesturi ilustrează o schimbare profundă de mentalitate: oamenii nu mai vor ca tehnologia să le dicteze atenția, ci să le servească în mod conștient nevoile.

Potrivit unui studiu realizat de o universitate din Coreea de Sud, fiecare notificare sau apel telefonic ne scoate brusc din ritm, afectând capacitatea de concentrare. În plus, se estimează că durează în medie 23 de minute pentru ca o persoană să revină complet la nivelul de concentrare de dinaintea întreruperii. Asta înseamnă ore pierdute săptămânal, doar din cauza sunetelor care ne fragmentează atenția.

Cum scade stresul când telefonul tace

Specialiștii în sănătate mintală confirmă beneficiile acestei „tăceri digitale”. Cristina Georgescu, psihoterapeut și director al unei platforme de sănătate mintală, explică pentru StirileProTV: „Foarte multe notificări cresc nivelul de stres și de anxietate. Dacă ne ținem telefonul pe silențios, noi putem filtra informația pe care o primim, iar creierul nostru o să fie mai liber și va prioritiza mai eficient ce are de făcut.”

Explicația este simplă: creierul uman nu este proiectat să proceseze simultan atât de multe stimuli. Fiecare semnal sonor activează un răspuns automat de alertă — un mecanism moștenit evolutiv, menit să reacționeze rapid la pericole. În epoca digitală, acest reflex se traduce prin stres continuu, chiar și în absența unui pericol real.

Prin menținerea telefonului pe silențios, oamenii redobândesc un control pierdut: decid ei când și cum să răspundă mesajelor sau apelurilor. Acest lucru nu doar reduce anxietatea, ci și crește semnificativ productivitatea. Studiile recente arată că persoanele care își verifică telefonul în intervale prestabilite – și nu la fiecare notificare – reușesc să finalizeze sarcini mai repede și cu o calitate mai bună.

Psihologii mai observă și un alt efect pozitiv: scăderea fenomenului numit FOMO („fear of missing out” – teama de a rata ceva). Când telefonul nu mai sună constant, oamenii devin mai prezenți în propriile activități și mai puțin dependenți de validarea digitală. Într-o societate în care atenția este noua monedă, capacitatea de a rămâne concentrat a devenit un adevărat avantaj competitiv.

De la telefonul clasic la „dispozitivul tăcut”: o schimbare culturală

Pe lângă efectele psihologice, fenomenul are și o explicație sociologică. Ioan Hosu, sociolog, observă că „faza entuziasmului în utilizarea telefonului a trecut”. Dacă în anii 2000 telefonul era o unealtă de comunicare și statut, astăzi el este un instrument multifuncțional, dominat de aplicații, rețele sociale și conținut permanent actualizat.

„Telefonul încă rămâne important, dar nu neapărat ca mijloc clasic de comunicare. Este mai degrabă o platformă de socializare și de divertisment. Prin urmare, folosirea lui s-a mutat din zona de apeluri și mesaje spre o interacțiune constantă cu lumea digitală”, explică sociologul.

Această transformare se reflectă și în comportamentele de consum. În Marea Britanie, de exemplu, o companie de cercetare în domeniul tehnologiei a constatat că descărcările de aplicații pentru tonuri de apel au scăzut cu aproape 25% în ultimii ani. Fenomenul este global: oamenii nu mai personalizează sunetele telefoanelor, ci preferă să le reducă complet.

În România, tehnicienii din service-urile de telefoane confirmă același trend. Raul Coman, reprezentant al unui atelier de reparații, declară că „mai bine de jumătate dintre telefoanele care ajung la noi sunt setate deja pe silențios”. Este o dovadă clară că acest comportament a depășit faza experimentală și a devenit o practică de zi cu zi.

Această tranziție spre un mod de utilizare mai liniștit al tehnologiei indică o formă de maturizare digitală. După ani de hiperconectivitate și dependență de stimuli constanți, oamenii redescoperă valoarea tăcerii. Pentru unii, este o metodă de a-și proteja sănătatea mentală; pentru alții, o strategie de eficiență personală.

Cert este că fenomenul nu mai poate fi ignorat. Tot mai mulți români aleg să reducă volumul digital al vieții lor, căutând un echilibru între conexiune și liniște. Într-un paradox al erei moderne, tocmai prin a-și pune telefoanele pe silențios, oamenii încep din nou să audă ce contează cu adevărat: propriile gânduri, emoții și momente de calm.