România, sub radarul speculației imobiliare: Prețul casei tale a crescut cu 48% în 8 ani. Dar în Ungaria… cu 172%

European Economic and Social Committee a publicat, de curând, un grafic ce indică evoluția prețurilor locuințelor în Uniunea Europeană în perioada 2015 – 2023. Din acest grafic aflăm că prețurile locuințelor din România au crescut în perioada de referință cu 48,4%. Deși procentul poate părea îngrijorător, România se situează aproape de media Uniunii Europene (48,1%), rămânând mult în urma unor țări est-europene precum Ungaria, Lituania sau Cehia.

Estul Europei a explodat la nivel de prețuri. România, la mijlocul clasamentului

Ungaria conduce topul cu o creștere spectaculoasă a prețurilor locuințelor de 172,5%. Practic, valoarea proprietăților imobiliare s-a triplat în ultimii ani. Urmează Lituania (114,2%), Cehia (111,7%) și Portugalia (105,8%), toate cu scumpiri de peste 100%. De asemenea, Estonia și Letonia au înregistrat creșteri majore, de 97,7% și 90,9% respectiv, confirmând tendința est-europeană de accelerare a valorii locuințelor.

Prin comparație, România a avut o creștere moderată, de 48,4%, ceea ce o plasează aproape de media Uniunii Europene. Este important de subliniat că vecinii noștri, Bulgaria și Ungaria, au experimentat scumpiri mult mai mari, de 86,7%, respectiv 172,5%. Acest decalaj sugerează că piața imobiliară din România a fost mai stabilă sau mai puțin atractivă pentru investiții speculative.

Vestul Europei a rămas în urmă. Italia, Finlanda și Franța înregistrează creșteri minore

Pe de altă parte, țări vest-europene cu economii mature au înregistrat cele mai mici creșteri ale prețurilor la locuințe. Finlanda a închis clasamentul cu doar 5,4%, Italia a înregistrat o creștere de 8,3%, iar Franța de 31,3%. Suedia (31,9%), Belgia (36,1%) și Danemarca (37,1%) au avut de asemenea o evoluție lentă a pieței imobiliare.

Aceste cifre reflectă o saturație a pieței, o reglementare mai strictă sau un apetit scăzut pentru investiții imobiliare în aceste țări. Spre deosebire de România, unde cererea de locuințe în marile orașe rămâne încă ridicată, în Franța sau Italia segmentul imobiliar pare să fi atins un plafon.

România în 2025: ce urmează pentru cumpărători și investitori?

Cu o evoluție apropiată de media UE, România se află într-o zonă de echilibru aparent, însă nu lipsită de riscuri. Cererea continuă în orașele mari, presiunea pe dobânzi, dar și instabilitatea fiscală pot modifica dinamica pieței imobiliare în perioada următoare. Este de așteptat ca ritmul creșterii prețurilor să încetinească în 2025, mai ales în contextul creșterii taxelor pe proprietăți, impozitării veniturilor din chirii și presiunii inflaționiste asupra puterii de cumpărare.

Prin urmare, România nu a fost nici campioana scumpirilor, dar nici excepția unei piețe statice. Creșterea de 48,4% a prețurilor la locuințe în perioada 2015 – 2023 o plasează exact în linia mediei europene. Într-o Europă în care locuințele au devenit din ce în ce mai inaccesibile, România rămâne un teren de joc unde se mai pot face mișcări inspirate, dar cu prudență.