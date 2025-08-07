Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
07 aug. 2025 | 14:42
de Mădălina Bahrim

România, sub radarul speculației imobiliare: Prețul casei tale a crescut cu 48% în 8 ani. Dar în Ungaria… cu 172%

ECONOMIE
România, sub radarul speculației imobiliare: Prețul casei tale a crescut cu 48% în 8 ani. Dar în Ungaria… cu 172%
Imobiliarele explodează în Estul Europei. Prețurile locuințelor în România au crescut cu aproape 50 la sută în opt ani

European Economic and Social Committee a publicat, de curând, un grafic ce indică evoluția prețurilor locuințelor în Uniunea Europeană în perioada 2015 – 2023. Din acest grafic aflăm că prețurile locuințelor din România au crescut în perioada de referință cu 48,4%. Deși procentul poate părea îngrijorător, România se situează aproape de media Uniunii Europene (48,1%), rămânând mult în urma unor țări est-europene precum Ungaria, Lituania sau Cehia.

Estul Europei a explodat la nivel de prețuri. România, la mijlocul clasamentului

Ungaria conduce topul cu o creștere spectaculoasă a prețurilor locuințelor de 172,5%. Practic, valoarea proprietăților imobiliare s-a triplat în ultimii ani. Urmează Lituania (114,2%), Cehia (111,7%) și Portugalia (105,8%), toate cu scumpiri de peste 100%. De asemenea, Estonia și Letonia au înregistrat creșteri majore, de 97,7% și 90,9% respectiv, confirmând tendința est-europeană de accelerare a valorii locuințelor.

Prin comparație, România a avut o creștere moderată, de 48,4%, ceea ce o plasează aproape de media Uniunii Europene. Este important de subliniat că vecinii noștri, Bulgaria și Ungaria, au experimentat scumpiri mult mai mari, de 86,7%, respectiv 172,5%. Acest decalaj sugerează că piața imobiliară din România a fost mai stabilă sau mai puțin atractivă pentru investiții speculative.

Vestul Europei a rămas în urmă. Italia, Finlanda și Franța înregistrează creșteri minore

Pe de altă parte, țări vest-europene cu economii mature au înregistrat cele mai mici creșteri ale prețurilor la locuințe. Finlanda a închis clasamentul cu doar 5,4%, Italia a înregistrat o creștere de 8,3%, iar Franța de 31,3%. Suedia (31,9%), Belgia (36,1%) și Danemarca (37,1%) au avut de asemenea o evoluție lentă a pieței imobiliare.

Aceste cifre reflectă o saturație a pieței, o reglementare mai strictă sau un apetit scăzut pentru investiții imobiliare în aceste țări. Spre deosebire de România, unde cererea de locuințe în marile orașe rămâne încă ridicată, în Franța sau Italia segmentul imobiliar pare să fi atins un plafon.

România în 2025: ce urmează pentru cumpărători și investitori?

Cu o evoluție apropiată de media UE, România se află într-o zonă de echilibru aparent, însă nu lipsită de riscuri. Cererea continuă în orașele mari, presiunea pe dobânzi, dar și instabilitatea fiscală pot modifica dinamica pieței imobiliare în perioada următoare. Este de așteptat ca ritmul creșterii prețurilor să încetinească în 2025, mai ales în contextul creșterii taxelor pe proprietăți, impozitării veniturilor din chirii și presiunii inflaționiste asupra puterii de cumpărare.

Prin urmare, România nu a fost nici campioana scumpirilor, dar nici excepția unei piețe statice. Creșterea de 48,4% a prețurilor la locuințe în perioada 2015 – 2023 o plasează exact în linia mediei europene. Într-o Europă în care locuințele au devenit din ce în ce mai inaccesibile, România rămâne un teren de joc unde se mai pot face mișcări inspirate, dar cu prudență.

Ghinion pentru românii care sunt la mare zilele acestea. Vântul provoacă valuri mari, prognoza meteo pentru weekend
Recomandări
O fostă concurentă de la Puterea Dragostei și Tempting Fortune, mărturisiri din culisele reality show-urilor românești. Ce a ajuns să facă apoi cu cei 16.000 de euro câștigați. EXCLUSIV
SPECIAL
O fostă concurentă de la Puterea Dragostei și Tempting Fortune, mărturisiri din culisele reality show-urilor românești. Ce a ajuns să facă apoi cu cei 16.000 de euro câștigați. EXCLUSIV
Google confirmă un nou atac cibernetic: datele unor clienți au fost expuse în urma unei breșe a bazei de date Salesforce
Google confirmă un nou atac cibernetic: datele unor clienți au fost expuse în urma unei breșe a bazei de date Salesforce
Mai mulţi clienţi au rămas fără păr, după ce au fost la un salon de coafură din Italia. Cu ce erau spălaţi pe cap oamenii care ajungeau aici: „Iritaţii grave”
Mai mulţi clienţi au rămas fără păr, după ce au fost la un salon de coafură din Italia. Cu ce erau spălaţi pe cap oamenii care ajungeau aici: „Iritaţii grave”
Când începe Asia Express – Drumul Eroilor? Marea premieră a show-ului de pe Antena 1, mai aproape decât se aşteptau telespectatorii
Când începe Asia Express – Drumul Eroilor? Marea premieră a show-ului de pe Antena 1, mai aproape decât se aşteptau telespectatorii
Cine sunt ascendenții şi colateralii privilegiați în cazul moştenirii. Legea succesiuni arată clar modul în care se împart bunurile şi banii
Cine sunt ascendenții şi colateralii privilegiați în cazul moştenirii. Legea succesiuni arată clar modul în care se împart bunurile şi banii
Unele gene pot avea efecte opuse în funcție de părintele de la care sunt moștenite. Cum te afectează, conform specialiștilor
Unele gene pot avea efecte opuse în funcție de părintele de la care sunt moștenite. Cum te afectează, conform specialiștilor
Tot ce trebuie să știi despre fondul de rulment. Când se plătește, ce reprezintă, cine-l administrează
Tot ce trebuie să știi despre fondul de rulment. Când se plătește, ce reprezintă, cine-l administrează
Riscuri noi pentru IMM-urile românești, din cauza scumpirilor de la 1 august: litigii fiscale, insolvență, reziliere de contracte – sfatul avocațilot fiscali pentru firmele cu dificultăți
Riscuri noi pentru IMM-urile românești, din cauza scumpirilor de la 1 august: litigii fiscale, insolvență, reziliere de contracte – sfatul avocațilot fiscali pentru firmele cu dificultăți
Revista presei
Adevarul
De ce a fost Iliescu îndepărtat de Ceaușescu. Secretele „divorțului” dintre dictator și „băiatul său de suflet”
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Cum se pun vinetele coapte pentru iarnă? Metodele vechi care nu dau greş, rezistă luni de zile şi rămân gustoase
Playtech Știri
Ce să pui la rădăcina tufelor de lavandă pentru a înflori spectaculos. E un amestec natural care nu dă niciodată greş
Playtech Știri
Horoscopul sufletului pereche. Ce zodie îți e sortită, potrivit astrelor
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei