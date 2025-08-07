Hartă imobiliare – apartamentele noi se ieftinesc! Singurele 3 orașe din România în care prețul locuințelor scade în această perioadă, în pofida majorării TVA

Piața imobiliară din România a fost marcată, în ultimele săptămâni, de o agitație neobișnuită. Românii s-au grăbit să semneze antecontracte înainte de 1 august 2025, dată la care a intrat în vigoare noua cotă de TVA de 21%. Pe fondul acestui context, mulți dezvoltatori au reacționat prompt și au aplicat discounturi sau oferte speciale, mai ales pe segmentul apartamentelor noi, pentru a încheia cât mai multe tranzacții înainte de schimbarea fiscală.

Această strategie a dus la o scădere vizibilă a prețurilor în unele dintre cele mai active piețe imobiliare din țară. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, apartamentele noi au înregistrat corecții în trei orașe mari, acolo unde prețurile ajunseseră la valori record în ultimele luni.

Daniel Crainic, director de marketing la Imobiliare.ro, a explicat că această ajustare temporară a fost determinată de comportamentul proactiv al dezvoltatorilor și de dorința de a fructifica cererea crescută înainte de aplicarea noii cote de TVA.

Cluj-Napoca, Brașov și Constanța – orașele unde apartamentele noi s-au ieftinit

Cele trei orașe în care s-au observat scăderi ale prețurilor la apartamentele noi sunt: Cluj-Napoca, Brașov și Constanța. În Cluj-Napoca, orașul cu cele mai mari prețuri pe segmentul rezidențial nou, prețul mediu solicitat a scăzut de la 3.233 euro/mp util în iunie la 3.108 euro/mp în iulie. Chiar și așa, Clujul rămâne cel mai scump oraș din România pentru cei care vor să cumpere un apartament.

În Brașov, al doilea cel mai scump oraș din țară, apropierea termenului limită pentru achizițiile cu TVA redus a dus la o scădere de circa 2%, prețul mediu ajungând la 2.452 euro/mp util. Potrivit Imobiliare.ro, această scădere vine pe fondul unei temperări a apetitului de investiții imobiliare, alimentată de incertitudinile politice și economice din prima jumătate a anului.

Constanța, un alt oraș cu potențial de atragere a investițiilor, mai ales în zona de litoral, a înregistrat o scădere similară. Prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi, finalizate în ultimii cinci ani, a ajuns la 1.941 euro/mp util. Chiar dacă această valoare este cu aproape 6% mai mare decât în aceeași perioadă din 2024, față de lunile anterioare, trendul este descendent.

Bucureștiul stagnează, Iașiul și Timișoara înregistrează creșteri ușoare

În Capitală, prețurile apartamentelor noi s-au stabilizat pe parcursul lunii iulie. După mai multe luni consecutive de creșteri, media prețului a rămas constantă la 2.258 euro/mp util. Cu toate acestea, nivelul este cu 16% mai mare decât cel înregistrat în vara anului trecut.

Un alt aspect important remarcat de specialiștii Imobiliare.ro este reducerea numărului de apartamente noi listate la vânzare în București, semn că dezvoltatorii preferă să aștepte noul context fiscal înainte de a scoate noi oferte pe piață.

Pe de altă parte, în Iași și Timișoara, apartamentele noi s-au scumpit ușor, cu aproximativ 2%. În Iași, prețul mediu a urcat la 1.872 euro/mp util, iar în Timișoara a ajuns la 2.150 euro/mp. Daniel Crainic subliniază că aceste creșteri sunt firești, în condițiile în care cele două orașe sunt în continuare printre cele mai accesibile centre regionale din România, având prețuri sub nivelul celor din Cluj-Napoca sau Brașov.

Ce urmează pe piața imobiliară în perioada următoare?

Indicele Imobiliare.ro arată că, la nivel național, prețul mediu solicitat pentru apartamente – indiferent de vechime – a ajuns la 1.829 euro/mp util la finalul lunii iulie, față de 1.854 euro/mp în iunie. Deși această scădere este modestă, reprezintă un semn că piața încearcă să se stabilizeze după o perioadă de presiune fiscală și incertitudine.

Pentru lunile următoare, experții estimează că piața va intra într-o perioadă de relativă calm, necesară pentru a absorbi șocul fiscal provocat de majorarea TVA. Totodată, este de așteptat ca apartamentele cu trei camere să devină mai populare în tranzacții, întrucât oferă un echilibru mai bun între spațiu și preț, mai ales în contextul creșterii costurilor cu utilitățile și întreținerile.

Pe termen scurt, piața rămâne sensibilă la schimbările legislative și la dinamica economică generală. Cei care vor să cumpere un apartament ar putea beneficia în continuare de unele oferte avantajoase, dar este clar că valul de reduceri generate de TVA a fost unul de moment. Prețurile pot reveni pe o traiectorie ascendentă în toamnă, mai ales în orașele unde cererea rămâne puternică.