România, împărțită între caniculă și furtuni puternice. ANM a emis mai multe alerte meteo, care sunt zonele vizate
16 aug. 2025 | 10:38
de Filon Stan

România, împărțită între caniculă și furtuni puternice. ANM a emis mai multe alerte meteo, care sunt zonele vizate

Meteorologii prognozeaza canicula, dar si ploi torentiale, pentru weekend
Meteorologii prognozeaza canicula, dar si ploi torentiale, pentru weekend

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de caniculă pentru mai multe județe din țară! Meteorologii avertizează că se vor înregistra temperaturi de până la 38 de grade Celsius. În alte regiuni, însă, sunt așteptate ploi torențiale!

Cod portocaliu de caniculă în mai multe județe

Așadar, judeţele Bihor, Arad şi Timiş se află sâmbătă sub avertizare cod portocaliu de caniculă! Meteorologii spun că valul de căldură va aduce temperaturi de până la 38 de grade Celsius şi disconfort termic accentuat.

”Sâmbătă (16 august), valul de căldură va persista, iar canicula se va intensifica în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, unde disconfortul termic va fi accentuat şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 37…38 de grade”, anunţă ANM.

Va fi caniculă și în Maramureș

O altă avertizare cod galben de caniculă este valabilă sâmbătă și în Maramureş, nordul Crişanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei, unde se așteaptă un val de căldură și disconfort termic ridicat.

”Sâmbătă (16 august), valul de căldură se va menţine în Maramureş, nordul Crişanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul şi centrul Munteniei, unde va fi caniculă şidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul ţării”, transmit meteorologii.

Duminică vin ploile

Duminică, în intervalul orar 13:00 – 17 august ora 21:00, va fi in vigoare o atenţionmare cod galben de instabilitate atmosferică, în Transilvania, Maramureş, sudul Banatului, nordul Moldovei şi în cea mai mare parte a zonei montane.

”Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţile, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) şi izolat grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp, cantităţile de apă vor fi de 20…30 l/mp şi izolat, îndeosebi în zona de munte, de peste 40…50 l/mp”, precizează ANM.

Va ploua și în Banat, Crişana şi în zona subcarpatică a Olteniei şi Munteniei, însă pe o arie restrânsă.

