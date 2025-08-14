Cod portocaliu de furtună cu ploi torențiale, vânt puternic și grindină. Care sunt localitățile vizate de alerta emisă de ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de furtună pentru mai multe localități din țară, avertizând asupra ploilor torențiale, vântului puternic și grindinei. Meteorologii recomandă populației să fie vigilentă și să ia măsuri de precauție în zonele afectate.

Cod portocaliu de furtună

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, avertizări imediate de furtuni pentru mai multe localități din județul Suceava.

Un cod portocaliu este valabil până la ora 19:10 și vizează localitățile Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Poiana Stampei și Coșna. Meteorologii anunță averse torențiale ce pot acumula între 25 și 40 l/mp, grindină de medii dimensiuni (2–3 cm), descărcări electrice și intensificări ale vântului cu viteze între 50 și 70 km/h.

În paralel, ANM a emis și un cod galben de furtună, valabil până la ora 18:40, pentru zona de munte din județul Suceava (peste 1.800 m) și pentru localitățile Vatra Dornei, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Iacobeni, Izvoarele Sucevei, Ulma, Poiana Stampei, Moldova-Sulița, Cârlibaba, Coșna și Ciocănești.

În aceste zone se vor semnala averse torențiale ce pot acumula între 15 și 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 45–50 km/h și grindină cu dimensiuni sub 2 cm.

Meteorologii recomandă locuitorilor să fie precauți și să evite deplasările în aer liber în intervalele afectate.