Românca ce modelează viitorul inteligenței artificiale și al sustenabilității

Andreea Hossmann, născută în Alexandria în 1983, a ajuns să fie una dintre vocile importante din Europa atunci când vine vorba despre îmbinarea inteligenței artificiale cu proiecte de sustenabilitate. De la copilăria petrecută într-o Românie gri a anilor ’90 până la studiile de top din Franța, Statele Unite și Elveția, parcursul ei arată cum perseverența și curajul pot transforma un vis într-o carieră de referință. Azi, Andreea conduce propria firmă de consultanță în Elveția, unde ajută companiile să își reducă impactul asupra mediului și să integreze tehnologiile de inteligență artificială în planurile lor de dezvoltare.

Deși trăiește de ani buni în Elveția, Andreea se întoarce de cel puțin două ori pe an în România, împreună cu soțul și cei trei copii. Pentru ea, legătura cu locurile natale rămâne importantă, iar educația copiilor include vorbirea fluentă a limbii române, conform unui interviu acordat pentru Adevărul.

Andreea a urmat liceul în România, dar a înțeles rapid că oportunitățile academice pot fi mult mai bogate în afara granițelor. În 2002 a plecat la studii în Franța, după ce fusese acceptată și la Politehnica din București. La Rouen și apoi la Lyon a descoperit un mediu cosmopolit, unde performanța școlară a elevilor din Europa de Est era adesea admirată, chiar dacă uneori colegii francezi o priveau cu un soi de invidie.

Un semestru în Statele Unite, la Universitatea Illinois, i-a schimbat definitiv perspectiva. Acolo a intrat în contact cu cercetarea științifică de vârf, în domeniul rețelelor de calculatoare și al informaticii. Deși acomodarea cu viața occidentală a fost dificilă la început – de la ritmul rapid al cursurilor până la jargonul colegilor – Andreea a reușit să se integreze complet. Experiența din SUA a pregătit terenul pentru următorul pas: doctoratul în Elveția.

În Zürich, a găsit un mediu academic bine organizat și eficient. Chiar dacă limba germană i-a pus obstacole, sistemul elvețian i-a oferit stabilitate și claritate. Tot aici a descoperit și potențialul inteligenței artificiale, prin cercetările sale în machine learning aplicat la rețele mobile.

Inteligența artificială și sustenabilitatea, o combinație de viitor

După finalizarea doctoratului, Andreea a lucrat la Swisscom, unde a aplicat tehnici de procesare a limbajului natural pentru a analiza opiniile clienților. Era perioada în care modelele de deep learning începeau să revoluționeze domeniul. De aici a pornit interesul ei pentru cum poate fi folosită inteligența artificială nu doar în telecomunicații, ci și în proiecte care ajută planeta.

Astăzi, prin firma de consultanță pe care a fondat-o, Andreea sprijină companii mici și mijlocii să îmbine tehnologia cu protecția mediului. Ea lucrează la proiecte ce vizează reducerea consumului de energie, recuperarea căldurii din centrele de date sau optimizarea resurselor prin algoritmi inteligenți. În agricultură, de pildă, AI-ul permite irigații precise și utilizarea responsabilă a fertilizatorilor. În energie, sistemele de învățare automată ajută la echilibrarea rețelelor de electricitate alimentate de panouri solare sau turbine eoliene, chiar și atunci când vremea este imprevizibilă.

Pentru Andreea, sustenabilitatea nu înseamnă privațiuni, ci un echilibru între mediu, societate și economie. Ea subliniază că adevărata dezvoltare durabilă presupune conservarea resurselor naturale astfel încât și generațiile viitoare să își poată satisface nevoile, reducerea inegalităților sociale și menținerea prosperității economice.

Curajul de a reuși într-o lume dominată de bărbați

Cariera Andreei este remarcabilă și prin prisma faptului că a ales un domeniu dominat de bărbați. De la facultate până la marile proiecte de cercetare, a fost adesea singura femeie din grup, dar nu s-a simțit niciodată intimidată. Educația solidă în matematică și științe exacte i-a dat încrederea necesară să își susțină ideile, iar colegii au apreciat competența sa.

Astăzi, Andreea este invitată la conferințe internaționale, unde susține prezentări despre inteligența artificială și sustenabilitate. În același timp, rămâne atentă la implicațiile sociale ale tehnologiei, de la consumul uriaș de energie al modelelor AI până la condițiile precare în care sunt adesea colectate și procesate datele necesare antrenării acestora.

Parcursul său demonstrează că talentul și determinarea pot dărâma bariere culturale și profesionale. De la copilul crescut într-o Românie marcată de tranziție, până la antreprenoarea care ajută companii să protejeze mediul cu ajutorul inteligenței artificiale, Andreea Hossmann este dovada vie că schimbarea începe cu un singur pas curajos și cu dorința de a învăța continuu.