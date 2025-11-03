Robotul menajeră face dezastru în bucătărie și se izbește de oglinzi. Unitree G1 costă 70.000 de euro, dar pare imposibil de recomandat

Imaginile cu robotul Unitree G1, un umanoid de 70.000 de euro prezentat ca „ajutor de bucătărie”, au făcut recent turul internetului, dar din motive care nu flatează deloc industria roboticii. Într-un clip devenit viral pe platforma X (fostul Twitter), un robot îmbrăcat bizar într-o uniformă de menajeră franceză încearcă să gătească, sfârșind însă prin a distruge bucătăria în care se află. Clipul, preluat dintr-un experiment video al YouTuberului american WhistlinDiesel, a stârnit milioane de vizualizări și un val de reacții ironice despre stadiul real al tehnologiilor humanoide.

Momentul care ar fi trebuit să demonstreze potențialul de automatizare domestică a devenit rapid un exemplu despre cât de departe sunt astfel de roboți de o utilizare practică. În loc să pregătească mâncarea, G1 a reușit doar să arunce tigaia cu tot conținutul pe podea, să alunece în resturile de mâncare și să se prăbușească spectaculos, în timp ce senzorii și algoritmii săi de stabilizare păreau complet depășiți de situație.

😵 Unitree G1 tried to “enter itself,” but instead repeatedly slammed into a mirror and collapsed under the shards Whether it was a bug or digital existentialism, the result was the same: robot slapstick. The machine uprising is postponed. For now, AI still can’t negotiate even… pic.twitter.com/Oigskr7CFg — NEXTA (@nexta_tv) November 1, 2025

Cum un robot de cercetare a devenit vedetă de internet

Unitree G1 este conceput de compania chineză Unitree Robotics, specializată în roboți industriali și cercetare avansată în domeniul mecanicii dinamice. Cu o înălțime de 1,32 metri, o greutate de 35 de kilograme și 23 de grade de libertate, G1 este teoretic capabil de o gamă amplă de mișcări fine. Dispune de senzori LiDAR 3D, cameră RealSense pentru adâncime, microfoane cu anulare de zgomot și un sistem audio bidirecțional — toate detalii care, în teorie, ar trebui să-i permită să interacționeze eficient cu mediul.

Problema este că aceste specificații nu se traduc automat în coordonare și control de finețe. În cazul viral, robotul pare complet copleșit de sarcina banală de a manevra o tigaie încinsă. După pierderea aderenței, încearcă haotic să recupereze ustensila, doar pentru a se învârti în cerc și a aluneca pe podeaua acoperită de resturi alimentare. Alte clipuri publicate de același creator îl arată izbindu-se de oglinzi și uși de sticlă, răsturnând mobilier și, la un moment dat, chiar ciocnindu-se de echipamentele de filmare.

THIS CLANKER IS USELESS pic.twitter.com/5QjNYpcqzO — bishara (@bishara) October 30, 2025

O demonstrație de limite, nu de progres

În teorie, G1 este un proiect serios, destinat universităților și centrelor de cercetare care explorează mobilitatea humanoidă. Practic, odată scos din laborator și plasat într-un context domestic, se dovedește imprevizibil și fragil. YouTuberul WhistlinDiesel a folosit robotul mai degrabă ca element de divertisment, într-un videoclip intitulat sugestiv „What Happens If You Abuse a Robot?”, iar rezultatele sunt mai degrabă un colaj de eșecuri controlate decât un test real al performanței tehnologice.

Totuși, clipul servește drept contrast interesant pentru alte proiecte din industrie, cum ar fi Tesla Optimus sau Figure 03, care au început să demonstreze progrese vizibile în sarcini repetitive și control fin. Spre deosebire de acestea, Unitree G1 arată că mecanica și stabilitatea pot fi remarcabile, dar fără o inteligență practică și algoritmi adaptați pentru manipulare, robotul rămâne doar o demonstrație de forță necontrolată.

Viitorul humanoizilor casnici, încă un pariu riscant

Experimentul arată că viitorul roboților de uz casnic este departe de a fi rezolvat. Chiar și la un preț de 70.000–80.000 de euro, Unitree G1 nu oferă încă utilitatea promisă în marketing. În loc să economisească timp, necesită supraveghere constantă și riscă să transforme fiecare sarcină banală într-o scenă de comedie involuntară.

Dincolo de umor, incidentul evidențiază realitatea unei tranziții lente către inteligența robotică reală, unde gesturile de precizie, recunoașterea obiectelor fragile și adaptarea la medii complexe rămân puncte nevralgice. Până la următoarea generație, Unitree G1 va rămâne mai degrabă un subiect de divertisment viral decât un ajutor autentic în gospodărie.