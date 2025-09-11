Ultima ora
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a fost judecat fiul magnatului Viorel Micula
11 sept. 2025 | 10:15
de Ozana Mazilu

TEHNOLOGIE
Robotul care schimbă regulile jocului la IFA 2025: mașina de tuns iarba cu braț mecanic
Viitorul grădinăritului autonom

La ediția din acest an a târgului internațional de tehnologie IFA 2025, mașinile de tuns iarba autonome au fost fără îndoială printre atracțiile principale. Însă un singur model a reușit să acapareze atenția tuturor vizitatorilor și a presei de specialitate: Master X Series Concept, un prototip prezentat de NexLawn, sub-brand al companiei MOVA, parte a grupului Dreame. Acest robot nu se mulțumește să taie iarba, ci promite să transforme întreaga activitate de îngrijire a grădinii într-o experiență futuristă.

Creat special pentru a duce ideea de automatizare la un nivel superior, Master X Series Concept este prima mașină de tuns iarba robot echipată cu un braț mecanic complet funcțional, capabil să se extindă până la 77 de centimetri. Într-o demonstrație spectaculoasă, brațul a ridicat obiecte care ar fi putut bloca traseul robotului, eliminând una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă utilizatorii de mașini autonome de acest tip.

Braț mecanic cu funcții multiple

Ceea ce diferențiază cu adevărat acest model de competiție este versatilitatea brațului său. Potrivit NexLawn, brațul poate fi accesorizat cu mai multe instrumente, de la un multi-gripper pentru prinderea și mutarea obiectelor, până la un cap special de trimming, ideal pentru lucrări fine în grădină. Asta înseamnă că Master X Series Concept nu doar că tunde gazonul, dar poate smulge buruieni, tăia tufe, curăța crengile căzute și chiar culege fructe.

Demonstrând cât de departe poate merge inovația, compania a prezentat și scenarii care par desprinse din filmele SF. Într-un clip animat, robotul interacționează cu animalele de companie, aruncând mingea unui câine, ca și cum ar fi un partener de joacă. Acest detaliu a stârnit curiozitate și zâmbete în rândul vizitatorilor, arătând că tehnologia poate depăși simpla utilitate și poate aduce și un strop de divertisment în viața de zi cu zi.

Utilitate reală sau doar spectacol tehnologic?

Deși prezentarea a fost impresionantă, rămâne de văzut cât de practică este o astfel de inovație. Master X Series Concept este, deocamdată, doar un prototip, iar reprezentanții NexLawn au subliniat că mai este mult de lucru până când produsul va fi disponibil pentru consumatori. Inginerii trebuie să perfecționeze sistemele de recunoaștere a obiectelor, siguranța în interacțiunea cu animalele și oamenii, dar și autonomia bateriei, astfel încât robotul să poată efectua toate aceste sarcini complexe.

Unii specialiști prezenți la IFA 2025 au ridicat întrebări despre costurile de producție și întreținere, dar și despre cât de mult ar fi dispuși utilizatorii obișnuiți să plătească pentru un asemenea dispozitiv. Cu toate acestea, entuziasmul generat de prezentare arată că există un public interesat de soluții inovatoare pentru îngrijirea grădinii, mai ales în contextul în care automatizarea devine tot mai prezentă în viața de zi cu zi.

Dacă Master X Series Concept va ajunge în producție de masă, ar putea deschide o nouă eră pentru grădinăritul domestic. În loc să fie nevoie să ridici crengi, să culegi frunze sau să cureți traseul mașinii de tuns iarba, robotul ar putea face totul singur, economisindu-ți timp și efort. Pentru persoanele în vârstă sau cu mobilitate redusă, o astfel de tehnologie ar fi o adevărată revoluție, transformând îngrijirea gazonului într-o activitate complet automatizată.

Mai mult, integrarea unor accesorii interschimbabile deschide posibilitatea ca robotul să fie folosit pe tot parcursul anului, nu doar în sezonul cald. De exemplu, un cap special ar putea fi adaptat pentru măturarea frunzelor toamna sau pentru alte lucrări de întreținere a spațiului verde.

În ciuda faptului că, pentru moment, Master X Series Concept rămâne un proiect de laborator, interesul stârnit la IFA 2025 arată clar că direcția viitoare a industriei este una a automatizării inteligente. Pe măsură ce tehnologia evoluează și costurile scad, nu este exclus ca în câțiva ani să vezi astfel de roboți lucrând în grădini, ridicând crengi, culegând fructe sau chiar jucându-se cu animalele de companie, în timp ce tu te relaxezi.

