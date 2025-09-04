Roborock, liderul de pe piața aspiratoarelor robot, la IFA Berlin 2025 – Lansări cu actori de pe Netflix, totul pe fundalul aspiratoarelor care fac totul în locul tău, dar și a mașinilor de tuns iarba pe care ți le-ai dori acasă chiar dacă nu ai iarbă sau curte

Zilele acestea, echipa Playtech se află la IFA Berlin 2025, ceea ce înseamnă că venim cu vești noi pentru iubitorii de tehnologie, dar și pentru cei care își doresc, pur și simplu, să aibă parte de tot ceea ce este nou pe piață pentru o viață mai ușoară și pentru reducerea gradului de muncă absolut inutilă în anumite cazuri.

Acestea fiind spuse, nu aveam cum să nu ne oprim la lansările celor de la Roborock, cunoscuți deja pe piață pentru gadgeturile utile și perfecte într-o casă ce se vrea curată, dezinfectată, dar totul cu minim efort, fiind chiar lideri pe segment. Mai mult, și-au făcut intrarea inclusiv pe piața mașinilor de tuns iarba, dar despre asta vei citi în josul materialului.

Într-o notă amuzantă, deși locuiesc într-un apartament și sunt femeie, recunosc cu mâna pe inimă că sufletul de copil din dotare m-a făcut să mă simt extrem de fascinată de mașinile de tuns iarba de la Roborock care mi-au părut mai degrabă niște animale de companie robotice decât orice altceva.

Nu mă prind exact ceea ce m-a făcut să le văd drept „cu viață” – poate fi asemănarea designului cu cel al roboților „câini” atât de la modă acum? Poate fi. În mod evident că a creat în mine dorința de a-mi cumpăra una, cu toate că nu am nici iarbă de tuns și nici curte în care să crească.

Carevasăzică, te invit să citești despre experiența avută astăzi la IFA Berlin 2025, unde am asistat la lansările Roborock de anul acesta unde a fost invitat inclusiv actorul Frederick Lau, cel pe care îl poți vedea în mai multe producții Netflix, dacă ești pasionat de cinematografia germană.

Qrevo Curv 2 Pro, un nou aspirator robot perfect pentru cei mai pretențioși dintre pământeni

Roborock a prezentat oficial Qrevo Curv 2 Pro, un aspirator robot nou-nouț, conceput pentru a face performanță, în timp ce tu beneficiezi de un nivel superior de igienă în locuința ta, totul pentru o viață așa cum trebuie, adaptată anului în care trăim în care n-ar mai trebui să robotim noi, ci roboții.

Concret, dispozitivul îmbină tehnologii inovatoare cu un design compact, reușind, totodată, să acopere stas atât suprafețele dure, cât și covoarele un pic mai groase și mai greu de pătruns.

În cazul în care ești curios să știi (iar dacă ai ajuns cu cititul până aici, sigur ești), modelul integrează sistemul HyperForce Suction, ce atinge o putere de aspirare de 25.000 Pa, adică una dintre cele mai ridicate valori din categoria sa. Caracteristica cu pricina îi permite să scape atât de particulele fine de praf, cât și de murdăria care te enervează.

Un element nou, destul de surprinzător și care merită atenția pasionaților de tehnologie este AdaptiLift Chassis, practic un mecanism ce ridică sau coboară corpul robotului pentru a menține contact optim cu suprafețele.

Așadar, aspiratorul poate curăța fără să piardă eficiență inclusiv covoarele cu fir lung, de până la 3 centimetri grosime. Potrivit Roborock, se indică o creștere de aproximativ 30% a ratei de colectare a prafului față de generațiile anterioare.

Atunci când vine vorba despre spălare, Qrevo Curv 2 Pro folosește două mopuri rotative, în stare să aplice o presiune de 12N și să funcționeze la până la 200 rotații pe minut. Mopurile „simt” și se detașează automat atunci când robotul trece pe covoare, ceea ce previne udarea sau umezirea lor.

Mai mult decât atât, sistemul FlexiArm și Edge Mopping asigură curățarea colțurilor și a marginilor, în timp ce peria DuoDivide reduce semnificativ încâlcirea firelor, chiar și a celor foarte lungi – iată un aspect util pentru oameniii cu animale. Nu știu alții cum sunt, însă cum eu am pisică acasă, funcția mi se pare mai mult decât utilă și sigur m-ar scăpa de cel puțin un stres.

Având o înălțime de numai 7,98 cm, noul model se laudă a fi unul dintre cele mai subțiri aspiratoare robot Roborock echipate cu tehnologie LiDAR completă.

Dimensiunea îl face capabil să pătrundă sub mobilierul aflat aproape de podea, acolo unde alte dispozitive nu fac o treabă atât de bună sau chiar deloc. Sistemul RetractSense reglează automat modulul de navigație. adică, în spații deschise, acesta realizează scanări la 360°, iar sub mobilier se retrage pentru a se adapta la zonele acelea unde nu ajunge nimeni.

Dispozitivul vine, de asemenea, însoțit de Dock 3.0 Hygiene+, o stație multifuncțională ce spală mopurile cu apă fiartă la 100°C și elimină până la 99,99% din bacterii, conform testelor TÜV Rheinland. Mopurile sunt apoi uscate cu aer cald la 55°C, prevenind apariția mirosurilor și a mucegaiului.

De asemenea, sistemul golește automat recipientul de praf pentru perioade de până la șapte săptămâni, ceea ce te scutește pe tine de un efort în plus.

Pe partea de inteligență, un aspect devenit indispensabil în 2025, robotul utilizează AI de recunoaștere a obstacolelor, reușind să evite peste 200 de tipuri de obiecte, de la cabluri electrice până la jucării, dar și altele.

Este, în egală măsură, echipat cu asistent vocal propriu – tot ceea ce trebuie să zici e „Hello Rocky” – și este compatibil cu protocolul Matter, pentru integrare ușoară în ecosistemele smart home, ceea ce, din nou, reprezintă un upgrade.

E important de știut că aplicația Roborock îți pune la dispoziție planuri de curățare personalizate și rutine automate bazate pe obiceiurile utilizatorului. Cum ar veni, începe să te cunoască și apoi apoi face tot posibilul să te mulțumească.

Vorbim, de asemenea, inclusiv despre certificări internaționale, între care de la SGS și TÜV SÜD, ceea ce se traduce prin eficiență în îndepărtarea alergenilor și siguranță pentru familiile care copii și/sau animale de companie.

Din ceea ce se știe până acum, Roborock Qrevo Curv 2 Pro va putea fi cumpărat în Uniunea Europeană la un preț recomandat de 1.299 euro, fiind disponibil din data de 2 octombrie 2025.

Roborock lansează, de asemenea, H60 și H60 Hub Series, categoria premium de aspiratoare verticale

În cazul în care habar nu aveai, Roborock este o companie recunoscută pentru soluțiile sale inteligente de curățenie și a intrat oficial pe piața aspiratoarelor verticale de înaltă performanță, iar asta s-a întâmplat odată cu prezentarea noilor H60 și H60 Hub Series la IFA Berlin 2025 unde, așa cum am spus anterior, echipa Playtech este prezentă zilele acestea.

Despre ce este vorba? Noile modele aduc tehnologii de auto-golire și putere sporită de aspirare, ceea ce pune un pic de plus-valoare brandului în zona premium a electrocasnicelor de curățenie.

Linia H60 Hub introduce un dock inovator care permite golirea automată a rezervorului de praf în numai 10 secunde, pentru că timpul este cea mai prețioasă resursă pe care o avem. Tot ceea ce trebuie să faci este să fixezi aspiratorul în stație și îți vezi de treabă.

Modelele Ultra și Pro au doi saci cu o capacitate de 3 litri, mai mult decât suficientă pentru până la 100 de zile de folosire, în timp ce varianta Hub are un sac de 2 litri, care poate fi folosit până la 60 de zile.

Sacii etanși, asociați cu un sistem de filtrare HEPA pentru modelele Ultra și Pro și cu filtru tip burete pentru Hub, rețin particulele fine de praf și elimină până la 99% dintre bacterii, conform certificărilor TÜV Rheinland. Stația Ultra și cea Pro au inclusiv spații interne pentru depozitarea accesoriilor, ușurând organizarea și întreținerea zilnică.

Așa cum deja ai intuit, puterea de aspirare diferă în funcție de model: H60 Ultra atinge 210 AW și oferă până la 90 de minute de autonomie, H60 Pro dispune de 170 AW și 80 de minute de funcționare, iar H60 Hub oferă 115 AW și 60 de minute de utilizare.

Toate modelele sunt echipate cu baterii detașabile, care pot fi încărcate separat, cu intenția de a oferi flexibilitate pentru casele de dimensiuni diferite.

Seria H60 aduce o caracteristică specială: un tub flexibil care se poate îndoi până la 90°. Inovația permite curățarea fără efort sub mobilier sau în spații înguste de doar 5,6 cm.

Astfel, aspiratorul devine o soluție practică pentru colțurile greu accesibile, zonele de lângă pereți sau spațiile acelea mici dintre obiecte.

Modelul de vârf, H60 Ultra, are, așa cum e lesne de înțeles, cea mai mare putere de aspirare a gamei, certificată TÜV Rheinland, și menține performanța fără a face rabar de la autonomie.

Bateria cu polimeri de litiu te lasă să aspiri 90 de minute fără oprire. În plus, poți schimba rapid bateria cu una de rezervă dacă tot n-ai terminat.

Noua gamă Roborock H60 și H60 Hub Series este disponibilă în Uniunea Europeană la prețuri cuprinse între 299,99 și 499,99 euro, în funcție de modelul pe care îl vrei.

F25 Ultra, super aspiratorul wet & dry cu abur și apă fierbinte pentru o casă „farmacie”

Roborock a prezentat, de asemenea, în premieră la IFA Berlin noul F25 Ultra, primul aspirator vertical al companiei care combină curățarea cu abur la temperaturi înalte și spălarea cu apă fierbinte, iar noi chiar l-am văzut la lucru și este absolut impresionant.

Se poate spune că modelul marchează o evoluție importantă pentru segmentul wet & dry, curățând fără să folosească substanțe toxice care să-ți pună sănătatea în pericol.

Noutatea legată de F25 Ultra are legătură cu cele două moduri dedicate murdăriei dificile, VaporFlow și WaveFlow.

Primul folosește jeturi de abur la 150°C, distribuite prin șase „găurele” special concepute, capabile să elimine pete uscate și bacterii cu o rată de eficiență de mai bine de 99,99%, conform testelor realizate de TÜV SÜD.

Sistemul este gândit pentru a curăța pe modul „farmacie”, dar în același timp a proteja pardoselile sensibile, inclusiv lemnul, care știm cu toții cât de dificil este de curățat.

În plus, WaveFlow folosește un flux constant de apă încălzită la 86°C pentru a dizolva grăsimi și reziduuri uleioase, o ușurare dacă ai în familie pe cineva care gătește pe modul „jumătate de ingrediente pe jos, jumătate în tigaie”. Din testele independente am aflat că are o rată de eliminare de 100% a uleiurilor de gătit.

O altă chestie interesantă este că aspiratorul are și cu un sistem anti-calcar în trei straturi, cu filtru integrat, care protejează conductele împotriva depunerilor pentru o durată de până la trei ani. Cu alte cuvinte, acest aspirator este inamicul instalatorilor, dar categoric poate fi prietenul tău și al banilor tăi.

Pe lângă funcțiile de curățare la cald, F25 Ultra are o putere de aspirare de 22.000 Pa și o presiune de 33N, ceea ce dă voie eliminarii murdăriei într-o singură trecere.

Noul design FlatReach 2.0, cu un corp de doar 12,5 cm și un unghi de rabatare de 180°, ușurează accesul sub mobilier și în zone greu de atins.

Manevrabilitatea devine posibilă prin SlideTech 2.0, care integrează motoare duale fără perii, capabile să ajusteze mișcarea roților independent, pentru o plimbare finuță printre obstacole.

Peria principală este și ea echipată cu sistemul JawScrapers, ce previne încâlcirea firelor și lasă, de asemenea, suprafețele fără urme. Mai mult, are inclusiv o lumina albastră integrată care scoate în evidență particulele fine de praf.

Poate la fel de interesant este că Roborock F25 Ultra are de un mecanism automat de autocurățare și uscare, rola fiind spălată cu abur la 150°C și apă fierbinte la 90°C, în timp ce senzorul DirTect ajustează intensitatea în funcție de nivelul de murdărie. Poți alege între o uscare rapidă de 5 minute sau una „tăcută” de 30 de minute, cu un nivel de zgomot sub 53 dBA.

Rezervorul de detergent are o autonomie de până la 30 de zile cu o singură umplere, iar compartimentul pentru apă murdară este dotat cu un modul detașabil pentru separarea lichidelor, ceea ce face golirea o joacă de copii.

Toate funcțiile pot fi controlate prin aplicația Roborock, care te lasă să personalizezi totul și să programezi ciclurile de curățare. Dispozitivul te și notifică vocal la reumplerea sau golirea rezervoarelor.

Noul Roborock F25 Ultra va fi disponibil la un preț de 799 euro în Uniunea Europeană.

RockMow și RockNeo, mașinile de tuns iarba deștepte care ocolesc obstacolele și pe care vrei să le iei acasă chiar dacă nu ai ce tăia cu ele

Roborock a ales să-și diversifice portofoliul în zona de întreținere a spațiilor exterioare prin RockMow și RockNeo, primele serii de mașini robotizate de tuns iarba ale companiei.

Evident, vorbim despre tehnologii avansate de navigație AI, detecție a obstacolelor și sisteme de tăiere de mare precizie.

Modelul de vârf, RockMow Z1, este făcut pentru acele suprafețe care îți dau bătăi de cap. Dispune de tracțiune integrală și poate urca pante cu înclinații de până la 80%, depășind obstacole de 6 centimetri.

Bine de știut că fiecare roată a mașinii de tuns iarba are motor propriu, iar roțile din față au sisteme de direcție independente, ceea ce le face să fie stabile pe pante și să aibă viraje precise.

Navigația este susținută de Sentisphere AI, care combină tehnologia RTK cu VSLAM pentru localizare precisă, inclusiv în zone mai întunecate sau pasaje înguste.

Sistemul PreciEdge taie iarba la doar 3 cm de margini, ceea ce, din nou, îți scutește ție timpul, de vreme ce nu trebuie să mai vii cu finisajele din urmă. Are o baterie de încărcare rapidă și o eficiență ridicată, Z1 poate acoperi până la 5000 m² într-o zi.

În plus, aplicația dedicată te lasă să creezi tipare personalizate de tăiere sau chiar mesaje vizibile pe gazon, în cazul în care vrei ca grădina ta să arate cam ca în Edward Omul Foarfecă.

Frățiorul, RockMow S1, are un sistem de cartografiere inteligentă care asigură setarea rapidă a limitelor de lucru, dispunând, de asemenea, de asistență bazată pe inteligență artificială ca în primul caz.

Poate trece prin pasaje de numai 70 cm lățime și poate urca pante de până la 45%. Are o capacitate de lucru de 1000 m² pe zi și o margine de tăiere la 3 cm, așadar S1 îți pune în brațe o experiență de întreținere aproape complet automatizată.

RockNeo Q1 aduce tehnologiile Roborock într-o variantă prietenoasă pentru utilizatorii casnici care își doresc o curte îngrijită fără complicații.

Cartografiază deștept și recunoaște mediul prin Sentisphere AI, iar capacitatea de tăiere până la margini de 3 centimetri și în acest caz.

Un aspect aparte al modelului Q1 este funcția Wildlife-Friendly, care oprește tunsul pe timp de noapte pentru a nu răni animalele care își fac veacul prin iarbă când toți ceilalți dorm.

Sistemul inteligent de planificare a lucrărilor recomandă programe de tundere adaptate pentru diferite zone ale gazonului.

Poate gestiona pante de până la 45% și obstacole verticale de până la 4 centimetri, ceea ce îl face potrivit pentru majoritatea grădinilor rezidențiale.