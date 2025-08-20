Liderul mondial în piața de aspiratoare robot a împlinit 11 ani. Cum a progresat curățarea inteligentă la Roborock

Roborock marchează 11 ani de când a intrat pe piață cu o promisiune simplă și ambițioasă: să transforme curățenia dintr-o corvoadă într-un proces inteligent, discret și predictibil. În tot acest timp, a crescut constant, a investit masiv în cercetare și a livrat produse care au redefinit ce înseamnă un aspirator robot modern. Bilanțul actual spune mult despre direcția în care a mers compania: peste 15 milioane de utilizatori în 170 de țări și peste 5 milioane de descărcări pe Google Play, la care se adaugă o poziție solidă în topurile de vânzări pe multiple piețe.

Conform rapoartelor IDC, Roborock a încheiat anul 2024 ca lider mondial pe piața aspiratoarelor robot inteligente și a rămas în frunte și în primul trimestru din 2025. În același raport, compania apare cu o cotă de piață de 19,3% și cu o creștere de 50,7% față de T1 2024. În plan local, datele GfK confirmă statutul de lider la valoarea vânzărilor în 2023, 2024 și în primul semestru din 2025, iar în România a primit în 2024 titulatura de cel mai bun brand de aspiratoare robot, semn că tehnologia și experiența de utilizare s-au tradus în încredere.

Cum a ajuns Roborock lider mondial

Succesul din clasamente nu vine doar din gadgeturi bine împachetate, ci dintr-o strategie tehnologică urmărită cu consecvență. Roborock a investit peste 280 de milioane de dolari în cercetare și dezvoltare, iar mai bine de jumătate din echipă este formată din ingineri. Rezultatul se vede în felul în care produsele îmbină hardware robust cu algoritmi de cartografiere și navigație din ce în ce mai sofisticați. Iar pentru ritmul de livrare, fabrica inaugurată în aprilie 2023 poate produce până la 700.000 de unități pe lună, cu un grad ridicat de automatizare și control al calității.

La fel de importantă este deschiderea internațională. Roborock își prezintă constant noutățile la târguri majore precum IFA Berlin și CES Las Vegas, iar prezența comercială acoperă piețe cheie din SUA, China, Germania, Coreea de Sud, Elveția, Scandinavia și Europa Centrală și de Est, inclusiv România. Pentru tine, asta înseamnă că vei găsi atât produse adaptate standardelor locale, cât și un ecosystem software matur, cu actualizări și integrare în platforme smart home populare.

Tehnologiile care schimbă jocul: Saros, Qrevo Curv și F25

Ultimul an a adus o serie de produse care arată clar direcția tehnologică a companiei. Seria Roborock Saros, cu flagship-ul Saros Z70, propune o putere de aspirare ridicată, de 22.000 Pa, dar miza reală stă în ochii și mintea robotului. Sistemul de navigație StarSight 2.0 combină senzori 3D Time-of-Flight cu lumină duală și camere RGB, totul orchestrat de modele de inteligență artificială pentru cartografiere precisă și evitare de obstacole în timp real. Practic, robotul nu doar vede mediul, ci îl înțelege, ceea ce îi permite să ia decizii mai bune când întâlnește cabluri, jucării sau praguri înalte.

O inovație cu impact direct în viața de zi cu zi este OmniGrip, un braț robotic pliabil pe cinci axe, capabil să ridice și să mute obiecte mici de până la 300 g. Dacă ai lăsat o pereche de șosete pe jos sau un pachet mic în dreptul traseului, robotul poate elibera singur drumul și continua curățenia, în loc să rămână blocat sau să ocolească zona. Complementar, cadrul mobil AdaptiLift se ajustează automat cu până la 10 mm pentru a menține capul de curățare la înălțimea optimă, trecând peste praguri de până la 4 cm și adaptându-se rapid la tranziții între gresie, parchet și covoare înalte.

Pe segmentul mid-premium orientat spre întreținere ușoară, Roborock Qrevo Curv introduce o abordare anti-încurcare care îți scurtează timpul dedicat mentenanței. Sistemul Dual Anti-Tangle combină peria principală DuoDivide cu peria laterală FlexiArm Arc, gândite să prevină acumularea de păr și scame. Dacă ai animale de companie, vei observa că ciclurile de curățenie rămân constante fără să fie întrerupte de perii blocați, iar golirea și curățarea periilor devin mai rare și mai simple.

Nu în ultimul rând, seria F25 acoperă zona aspiratoarelor verticale umed-uscate, utile pentru accidente zilnice și întreținere rapidă. Articulația Full 180° FlatReach permite plierea completă pentru a ajunge ușor sub canapele și dulapuri, acolo unde mopurile clasice cedează. Rolele anti-urme și sistemul de racletă dublă colectează eficient murdăria și firele de păr, reducând petele rămase pe podea după o trecere. Dacă vrei să scurtezi sesiunile de curățenie, un astfel de dispozitiv îți acoperă dintr-o mișcare aspirarea și spălarea, iar aplicația mobilă îți oferă logistică minimă pentru consumabile și cicluri de auto-curățare.

Dincolo de hardware, Roborock împinge înainte partea software și de senzori pentru o curățenie mai predictibilă. Modele de deep learning rulează pe date din percepție multimodală, de la puncte 3D în cloud și camere RGB sau IR la senzori ToF. În practică, robotul învață treptat schema casei tale, zonele sensibile și momentele în care este cel mai eficient să intervină. Când combini asta cu actualizări firmware livrate wireless, ajungi la un comportament care evoluează după achiziție, fără să fii nevoit să schimbi aparatul pentru a primi funcții noi.

O parte din tehnologiile consacrate rămân coloana vertebrală a experienței. Sistemele de spălare a podelelor de tip VibraRise, evitarea reactivă a obstacolelor, vizualizarea intuitivă a hărții în aplicație și stațiile multifuncționale care golesc, spală și usucă mopurile reduc la minimum intervențiile tale. Dacă setezi scenarii simple, precum curățare în absență sau întreținere zonală după ce termini de gătit, vei observa cum rutina devine transparentă, iar rolul tău se mută din executant în supervizor.

Privind înainte, compania vorbește deschis despre multitasking inteligent, integrare fluidă cu ecosisteme smart home diverse și o curățenie anticipativă, adaptată contextului. Asta înseamnă că robotul nu doar reacționează la mizerie, ci o previne, programându-se când traficul din casă scade, sincronizându-se cu senzorii de calitate a aerului sau pornind automat după ce a fost detectat un lichid vărsat. Dacă îți dorești o casă în care tehnologia face munca invizibilă, acesta este sensul în care evoluează produsele.

În concluzie, cei 11 ani ai Roborock arată un traseu în care performanța pură merge mână în mână cu ergonomia și automatizarea inteligentă. De la roboți capabili să-și croiască singuri drum și să urce praguri înalte, la perii care nu se mai încurcă și verticale umed-uscate care curăță sub mobilier, fiecare produs nou rezolvă un detaliu practic. Iar faptul că vorbim despre un brand lider la vânzări și în topul preferințelor pe piețe foarte diferite sugerează că direcția aleasă este validată de utilizatori. Dacă iei în calcul un upgrade, uită-te la modul în care aceste tehnologii îți reduc intervenția și îți oferă timpul înapoi, pentru că acolo se simte cu adevărat progresul.