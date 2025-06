Roborock Qrevo 5AE – robotul deștept care îți ține casa impecabilă cu mentenanță minimă. Soluția completă de aspirare și mop la preț corect

Roborock are deja o lungă istorie când vine vorba de salturi tehnologice impresionante în modelele sale de top. Nimic nu este însă mai plăcut decât să vezi aceleași actualizări utile și, dintr-un punct de vedere, revoluționare în modelele sale semnificativ mai accesibile. Practic, noul Roborock Qrevo 5AE vine la un preț corect și integrează o mare parte din funcționalitatea de top a modelelor din anii trecuți. S-ar putea să reprezinte cel mai bun model pentru majoritatea utilizatorilor și cel mai important motiv de upgrade pentru cei care au același robot de aspirare de patru, cinci ani.

Cu mentenanță minimă și o putere de aspirare impresionantă, acest model se strecoară în fiecare colț al locuinței pentru a curăța orice tip de mizerie. Aplicația de mobil Roborock îți oferă acces facil la toate funcțiile noului Qrevo 5AE, dar dacă nu vrei să pui mâna pe telefon, este suficient să apeși pe butonul de pornire și va iniția un ciclu de curățare completă în întreaga casă.

În cazul în care te-ai frustrat maxim în trecut să cureți părul încâlcit din peria de aspirare, cu noul sistem Dual Anti-Tangle System, până și acea sarcină inevitabilă la câteva săptămâni poate fi dată uitării. Evită grozav obstacolele, mopul este mai eficient ca niciodată mai ales datorită cantității de apă ajustabile, iar cu puterea de aspirare de 12.000 de pascali, nicio provocare nu este prea dificilă pentru Roborock Qrevo 5AE. Deoarece sunt șanse mari să mai ai câte un covor în casă, vei aprecia cu siguranță mecanismul de vibrații al robotului care facilitează o curățare în profunzime cu efecte vizibile din primele minute de aspirare.

Roborock Qrevo 5AE – sistemul anti-încâlcire și puterea de aspirare

Inginerii Roborock au folosit pentru prima dată pe o gamă Q un ansamblu DuoDivide cu două perii contrarotative: o lamelă spiralată din silicon și o rola cu peri hibrizi. Diferența de turație dintre cele două role acționează ca un pieptene mecanic – atunci când firul de păr este prins de una dintre perii, cealaltă îl „răsucește” suficient cât să-l smulgă înainte să se înfășoare. De aici, fluxul de aer HyperForce de 12 000 Pa îl trage în cuva de 325 ml, iar tu uiți literalmente cum arată o foarfecă de descurcat perii.

Această presiune uriașă vine dintr-un motor fără perii ventilat radial, derivat din flagship-urile S-Series. Roborock a integrat și un algoritm adaptiv pentru covoare: când lidar-ul intern și giroscopul „simt” o rezistență mai mare la deplasare, robotul comută automat în modul Max+. Nivelul sonor urcă la circa 67 dB, dar doar pentru secțiunea textilă, după care revine la modul Standard (aprox. 58 dB). În living-ul cu covor gros rezultatul vizual e evident: granulele de cafea, firimituri și resturile fine dispar din fibre, iar covorul își recapătă aspectul „pufos” fără urme de role.

La suprafețele dure, Qrevo 5AE se comportă ca un aspirator vertical profesional. Plăcile de gresie din bucătărie, cu rosturi late, sunt notoriu greu de curățat – aici forța de aspirare scoate firimiturile de pâine și zațul de cafea din îmbinări, iar mopurile circulare aplică o presiune constantă de 6 N și 200 rotații/min. Datorită unui senzor optic de culoare, robotul dozează apa în trei trepte: pentru parchet laminat scade la minimum, pentru gresia glazurată crește debitul, iar pe travertin folosește modul Interactiv – stoarce mopurile la jumătatea camerei, ca să nu împrăștie noroiul diluat. Când detectează un covor, ridică modulele de mop cu 10 mm în sub o secundă, astfel încât să nu lase urme ude sau detergent.

REVIEW Roborock Qrevo 5AE – Stația de andocare și aplicația prietenoasă

Stația multifuncțională All-in-One este poate cea mai curată implementare la un nivel accesibil pe care o oferă piața. În spatele unei carcase de 43 × 38 × 52 cm, Roborock a înghesuit patru sub-sisteme: aspirarea automată a recipientului intern, spălarea mopurilor, uscarea cu aer cald la 45 °C și reîncărcarea rezervorului robotului. Rezervorul de apă curată, de patru litri, îți permite cinci-șase cicluri complete într-un apartament de 80-90 m²; cel de apă murdară e la 3,5 l, iar în aplicație primești notificare când trebuie golit. Sacul de praf de 2,7 l e suficient pentru 60 de zile de aspirări zilnice pe 65 m² – am testat cu pisica noastră British Shorthair în casă, iar sacul se umpluse foarte puțin după aproximativ o săptămână de cicluri de curățare

Tot pe doc stă un element nou: modulul X-Dry. După ce mopurile au fost spălate în jet de apă și frecate de lamele din silicon, un ventilator suflă aer cald timp de trei ore; asta evaporă orice reziduu și împiedică formarea bacteriilor (confirmat de testul de laborator Roborock, cu <1 CFU după 24 h). Același efort se reflectă în eliminarea mirosului specific de mop ud, indiferent dacă este curat sau murdar.

Aplicația Roborock – disponibilă pe iOS și Android – rămâne unul dintre cele mai clare instrumente de control. Prima cartografiere se face cu modul Quick Map: robotul pornește lidar-ul și sonarul frontal, se plimbă în zig-zag rapid, fără să aspire, și salvează un plan 3D surprinzător de precis (are chiar și înălțimea de la sol a mobilierului). Apoi îți sugerează divizarea pe camere: baie, bucătărie, hol, dormitor etc. Poți edita pereții „ghidați” prin pinch-to-zoom, redenumi încăperile și seta un mod predefinit: Quiet pentru dormitor, Max pentru covor, DeepMop pentru zona cu gresie.

SmartPlan aduce adevăratul salt de la AI Mapping la anticipare: dacă activezi Live-Multitask, curățarea se împartă în sarcini paralele – în timp ce robotul spală mopurile, aplicația analizează zonele ocrotite (No-Go), iar după finalizarea încăperii X, Qrevo planifică noul traseu pentru încăperea Y fără nicio pauză. Rezultatul este o scădere de circa 14 % a duratei totale față de generația precedentă Q.

Datorită conectivității rapide la internet, răspunde surprinzător de repede la comenzi și, cu aceeași viteză, robotul descarcă actualizările de firmware care pot aduce moduri noi de curățare sau patch-uri de securitate. Într-un an, ai șanse să primești două-trei funcții adiționale sau îmbunătățiri de performanță fără vreun cost suplimentar.

REVIEW Roborock Qrevo 5AE – experiență de utilizare și concluzie

Am rulat peste 10 de cicluri de curățare pe Qrevo 5AE, la parterul casei cu un hol lung, covor în sufragerie, parchet laminat, gresie în bucătărie și parchet în dining. Robotul a avut nevoie de 39-45 minute pentru 65 m², lăsând o linie discretă de apă doar la trecerea din baie spre hol, acolo unde rosturile sunt mai adânci. Nu a lovit piesele de mobilier, recunoscând cu senzorul ToF baza neagră a mobilei și picioarele subțiri de la scaune. Reactive Tech identifică obstacole de minimum 4 cm înălțime, așa că, dacă lași un cablu USB subțire pe podea, s-ar putea să-l atingă, dar nu va încerca să-l aspire.

Deși nu am găsit niște date clare de autonomie promise de producător, în funcție de intensitatea efortului de curățare, un lucru este sigur din testele mele. În condiții normale, te poți aștepta la câteva ore de curățare intensă pe o suprafață de peste 100 de metri pătrați. În plus, ce m-a entuziasmat foarte mult este viteza de încărcare. Am testat mulți roboți și nu îmi aduc aminte să fi ajuns atât de rapid la 80% cu funcția de încărcare smart activată în aplicația de mobil.

În mentenanță, singura activitate săptămânală este golirea rezervorului de apă murdară; altfel, lunar arunci sacul de praf, iar la câteva luni scoți filtrul lavabil și-l clătești. Periile DuoDivide se demontează prin pini cu click, tragi capacul, scuturi resturile și le pui la loc, dar doar în caz de nevoie. Nu trebuie să-ți faci o rutină din asta.

La 3 499 lei, Qrevo 5AE intră într-o zonă unde competiția e feroce, dar aproape nimeni nu oferă 12 000 Pa și stație cu spălare + uscare la acest nivel de preț. Modelele flagship de acum trei-patru ani, chiar de la Roborock, n-au perii anti-încurcăre și, mai ales, n-au docul cu clătire și uscător inteligent. Dacă deja deții un model premium mai vechi, sunt șanse mari ca diferența în putere și mentenanță să se simtă din primul ciclu. Dacă vii de la un robot entry-level fără lidar, upgrade-ul e un salt de la harta „în orb” la o inteligență care recunoaște covorul de traversă și ridică mopul la timp.

În concluzie, Roborock Qrevo 5AE livrează exact ceea ce promite: curățenie profundă, zero bătăi de cap și un pachet de inovații împrumutate de la modelele premium ale brandului, dar ambalate într-un cost mult mai prietenos. Este genul de robot pe care îl cumperi și îl lași să își facă treaba – dacă singurele tale intervenții lunare sunt să arunci un sac și să reumpli rezervorul cu apă, înseamnă că investiția și-a atins scopul. Comparativ cu alternativele din aceeași gamă de preț, Qrevo 5AE este, pur și simplu, o afacere foarte bună.