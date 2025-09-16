Ultima ora
Robert Redford, legenda filmului american, a murit la 89 de ani. L-ai văzut în Spy Game, All the President’s Men și The Sting
16 sept. 2025 | 15:30
de Iulia Kelt

ENTERTAINMENT
A murit Robert Redford / Foto: People.com

Robert Redford, actorul și regizorul premiat cu Oscar, cunoscut pentru rolurile sale din Butch Cassidy and the Sundance Kid, All the President’s Men sau The Sting, a încetat din viață la vârsta de 89 de ani.

Decesul a fost confirmat de apropiații săi, care au precizat că s-a stins în somn, fără a fi menționată o cauză exactă.

Robert Redford, de la star hollywoodian la susținător al cinematografiei independente

Robert Redford a marcat istoria filmului printr-o carieră impresionantă ce a început la finalul anilor ’50, cu apariții în seriale precum Perry Mason, The Twilight Zone sau Alfred Hitchcock Presents.

Debutul său pe scenă a venit cu piesa Tall Story, iar în 1962 a jucat în filmul War Hunt, unde l-a cunoscut pe regizorul Sydney Pollack, cel care avea să-i devină colaborator apropiat.

Rolul care i-a adus consacrarea a fost cel al lui Sundance Kid, în tandem cu Paul Newman, în filmul devenit clasic Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969).

De acolo, ascensiunea sa a fost fulminantă: The Sting (1973), pentru care a primit o nominalizare la Oscar, The Way We Were alături de Barbra Streisand sau thrillerul politic All the President’s Men au consolidat statutul său de superstar.

În 1980, Redford a surprins lumea filmului câștigând Premiul Oscar pentru regie cu drama Ordinary People. Un an mai târziu, a fondat Sundance Film Institute, care avea să pună bazele celui mai important festival de film independent din Statele Unite.

Prin această inițiativă, Redford a oferit o platformă unică tinerilor cineaști, transformând Sundance într-un reper mondial pentru industria cinematografică.

a murit robert redford actorul

Trei ipostaze cu Robert Redford, la vârste diferite

A avut o carieră de succes, însă a fost inclusiv implicat social

De-a lungul deceniilor, Redford a interpretat personaje variate, de la jucătorul de baseball din The Natural, la jurnalistul Dan Rather în filmul Truth sau politicianul idealist din The Candidate.

În 2013 a impresionat cu rolul său aproape fără replici din All Is Lost, unde a interpretat un marinar singur pe ocean. A apărut chiar și în universul Marvel, în Captain America: The Winter Soldier și Avengers: Endgame.

Pe lângă cariera artistică, Redford a fost un activist constant pentru protecția mediului, militând în special pentru conservarea zonelor naturale din Alaska.

Filmele sale ca regizor, precum Quiz Show, A River Runs Through It sau The Conspirator, au reflectat preocupările sale pentru teme sociale și politice.

Robert Redford rămâne în memoria publicului atât ca unul dintre marii actori ai anilor ’70 și ’80, cât și ca vizionar care a schimbat pentru totdeauna peisajul cinematografiei independente. Este supraviețuit de soția sa, artista Sybille Szaggars, doi copii și nepoți.

