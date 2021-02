Un actor legendar, câștigător de Oscar, a murit! Tragedie fără margini la Hollywood

Un actor celebru de la Hollywood a murit, vineri dimineața. Lumea filmului este în doliu după perderea imensă.

Lumea filmului este în doliu

În vârstă de 91 de ani, Christopher Plummer, actorul premiat care a interpretat rolul căpitanului von Trapp în „The Sound of Music”, a murit la vârsta de 91 de ani. Actorul canadian și-a dat ultima suflare, vineri dimineața la domiciliul său din Connecticut, unde locuia alături de soția sa de 53 de ani, Elaine Taylor.

Plummer, un actor shakespearian a avut o carieră de peste șase decenii. A devenit cel mai vârstnic câștigător al premiului Oscar din istorie, pe care l-a obținut la vârsta de 82 de ani în 2012.

Plummer a apărut în peste 100 de filme și a fost nominalizat la Oscar pentru interpretarea autorului rus Leo Tolstoi în „Ultima stație” din 2009. A câștigat două premii Tony pentru munca sa de pe Broadway, două premii Emmy pentru munca TV și a jucat pentru unele dintre cele mai importante scene de teatru din lume. Dar, pentru mulți dintre fanii săi a rămas celebru după interpretarea sa alături de Julie Andrews, în rolul de văduv în „The Sound Of Music”.

Ce scria actorul în autobiaografia sa

În autobiografia sa din 2008 „In Spite Of Myself”, Plummer vorbește despre film folosind acronimul „S&M”. Acțiunea filmului regizorului Robert Wise se învârte în jurul familiei von Trapp. Personajul lui Plummer se îndrăgostește de Andrews, înfățișând o femeie care avea grijă de cei șapte copii ai săi. Filmul a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună imagine din 1965.

„Inițial acceptasem oferta lui Robert Wise pur și simplu pentru că voiam să aflu cum este să fii într-o comedie muzicală”, a scris Plummer în cartea sa. „Aveam un plan secret de a transforma într-o zi„ Cyrano de Bergerac ”într-un musical de pe Broadway. Prin urmare, „S&M” ar fi un antrenament perfect pentru pregătirea unui astfel de eveniment, a mai scris actorul în cartea sa.

S-a considerat un răsfățat al destinului

Într-o descriere făcuta de el, actorul recunoaște ca a avut parte de o viața în care s-a simțit răsfățat.

„Și da, în regulă, recunosc, am fost și un ticălos răsfățat, arogant, tânăr, răsfățat de prea multe roluri grozave de teatru”, a scris el. „Deși poate părea ludic, am adăpostit totuși snobismul actorului de scenă de modă veche.”

Cariera lui Plummer a înflorit după o succesiune de roluri primite după vârsta de 70 de ani. Într-o perioadă din viață când majoritatea actorilor se retrag. El a fost distinsul câștigător al unui Premiu Oscar, la 82 de ani pentru interpretarea sa în „Începători”. Unde a jucat rolul unui bărbat în vârstă care descoperă după moarte soției că este gay.

„Ești cu doar doi ani mai în vârstă decât mine, dragă”, a spus Plummer, care s-a născut în 1929, statuetei sale de aur, primită la ceremonia de decernare a Oscarului din februarie 2012.

Plummer a devenit cel mai în vârstă actor care a câștigat un premiu Oscar competitiv, înlocuind-o pe Jessica Tandy și George Burns, care ambii aveau 80 de ani când au câștigat-o pe a lor.

Renașterea târzie a lui Plummer a început cu „Insider” (1999) unde a jucat alături de Al Pacino și Russell Crowe. Au urmat apoi alte premii pentru cea mai bună imagine a regizorului Ron Howard „A Beautiful Mind” (2001), „Inside Man” (2006), „Up” și „The Imaginarium of Doctor Parnassus” (ambele din 2009) și regizorul Spike Lee. „Barrymore” și „Fata cu tatuajul dragonului” (ambele din 2011).

Plummer s-a născut la Toronto

Plummer s-a născut la Toronto pe 13 decembrie 1929, într-o familie privilegiată. A fost strănepotul lui Sir John Abbott, al treilea prim-ministru al Canadei. Părinții lui au divorțat la scurt timp după nașterea sa, iar el a fost crescut de mama și mătușile sale.

Printre primele filme ale lui Plummer se numără „Inside Daisy Clover” din 1965 cu Natalie Wood și Robert Redford, lansat în același an ca „The Sound Of Music”, „The Fall of the Roman Empire” (1964) cu Sophia Loren și Alec Guinness și „Triple Crucea ‘(1966).

Printre rolurile sale mai apreciate se numărau un Klingon din „Star Trek VI: The Undiscovered Country” (1991) și cel dehoț de bijuterii în „The Return of the Pink Panther” (1975).

Unul dintre ultimele sale roluri majore a fost cel de patriarh, în comedia „Knives Out” din 2019.

„Și așa mi-am sacrificat o mare parte din carieră prin hoteluri frumoase și plaje atractive.”, spunea actorul la un moment dat.

A interpretat majoritatea rolurilor lui Shakespeare, inclusiv Hamlet, Cyrano, Iago, Othello, Prospero, Henry V și altele.