Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
07 oct. 2025 | 15:23
de Badea Violeta

Revin temperaturile de peste 20 de grade Celsius. Prognoza meteo pentru perioada 6 – 19 octombrie 2025

METEO - VREME - ANM
Revin temperaturile de peste 20 de grade Celsius. Prognoza meteo pentru perioada 6 - 19 octombrie 2025
Dupa zilele reci, revin temperaturile primavaratice. Sursa foto: Profimedia

După câteva zile reci și ploioase, vremea aduce vești bune pentru începutul celei de-a doua săptămâni din octombrie. Meteorologii anunță că temperaturile vor urca din nou peste 20 de grade Celsius în mare parte din țară, semn că toamna blândă nu a plecat încă. Totuși, până la acest episod de încălzire, mai multe regiuni vor traversa o perioadă de instabilitate atmosferică și precipitații abundente.

Când se încălzește și în ce regiuni vom avea peste 20 de grade

Până la mijlocul săptămânii, România se va afla sub influența unui ciclon care aduce ploi abundente și frig. Administrația Națională de Meteorologie a emis chiar și un cod roșu de ploi pentru Constanța, Călărași și Ialomița, unde cantitățile pot depăși 120 l/mp. Totuși, începând de joi, 9 octombrie, valorile termice vor crește semnificativ.

În Banat, Oltenia și Muntenia, maximele vor atinge 20-21°C, iar în sudul Dobrogei se pot înregistra chiar și 22°C în zilele de 10 și 11 octombrie. În Crișana și Transilvania, temperaturile vor urca până la 17-18°C, în timp ce în Moldova se vor apropia de 19°C, după un început de săptămână cu doar 11-13°C.

Vezi și:
Când vin ninsorile în București. Meteorologii au stabilit data probabilă a primului strat de zăpadă
Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România

Vor reveni ploile după episodul de încălzire

Deși vremea se îndreaptă în a doua parte a săptămânii, meteorologii anunță că nu vom scăpa complet de precipitații. Ploi locale și moderate sunt așteptate în intervalul 10-12 octombrie, în special în vest, nord și la munte. După acest episod, cerul va deveni variabil, iar probabilitatea de ploaie va scădea semnificativ.

În zonele montane, temperaturile vor rămâne scăzute, cu maxime de 4-7°C și minime care pot coborî până la -2°C la altitudini mari. Pe creste, se vor înregistra și ninsori trecătoare, mai ales în Carpații Meridionali.

Ce temperaturi vor fi în a doua jumătate a lunii octombrie

După 13 octombrie, valorile termice vor scădea ușor, dar se vor menține în limite normale pentru această perioadă. În vest și sud, maximele vor fi între 16 și 18°C, iar minimele se vor situa între 5 și 8°C. În centrul și nordul țării, zilele vor fi mai răcoroase, cu maxime de 14-16°C.

Per total, perioada 6–19 octombrie va aduce un contrast accentuat între începutul rece și finalul blând, cu intervale de ploi consistente urmate de zile însorite și temperaturi plăcute, ce depășesc pragul de 20°C. România se va bucura, astfel, de o scurtă revenire a toamnei blânde, înainte ca frigul de sfârșit de lună să își facă simțită prezența.

Cum se formează un ciclon și care este diferența dintre el și o furtună obișnuită. De ce devin tot mai frecvente în România
Recomandări
Magia Disney prinde viață la Sala Palatului: „Aladdin in Concert Live to Film”, un spectacol unic cu orchestră și artiști români
Magia Disney prinde viață la Sala Palatului: „Aladdin in Concert Live to Film”, un spectacol unic cu orchestră și artiști români
TABEL Sporuri asistente 2025 | Cât se plătește pentru ture, weekend și ore de noapte
TABEL Sporuri asistente 2025 | Cât se plătește pentru ture, weekend și ore de noapte
Cometa interstelară 3I/ATLAS ar putea proveni din zorii Căii Lactee, spun cercetătorii. Ce înseamnă asta, de fapt
Cometa interstelară 3I/ATLAS ar putea proveni din zorii Căii Lactee, spun cercetătorii. Ce înseamnă asta, de fapt
Avertismentul lui MrBeast despre inteligența artificială. Ne așteaptă vremuri înfricoșătoare pentru creatorii de conținut, AI-ul nu iartă pe nimeni
Avertismentul lui MrBeast despre inteligența artificială. Ne așteaptă vremuri înfricoșătoare pentru creatorii de conținut, AI-ul nu iartă pe nimeni
Trump are șanse să câștige Premiul Nobel pentru Pace, iată care sunt motivele conform specialiștilor
Trump are șanse să câștige Premiul Nobel pentru Pace, iată care sunt motivele conform specialiștilor
S-a aflat unde trăiesc și cum se numesc fiii lui Putin. Mama lor, Alina Kabaeva, a păstrat tăcerea ani la rând
S-a aflat unde trăiesc și cum se numesc fiii lui Putin. Mama lor, Alina Kabaeva, a păstrat tăcerea ani la rând
Update Toate școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, 8 octombrie, din cauza codului roșu de furtună. 600.000 de elevi vor rămâne acasă
Update Toate școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, 8 octombrie, din cauza codului roșu de furtună. 600.000 de elevi vor rămâne acasă
Andra Tănăsescu duce umorul balcanic la rang de artă pe TikTok: Rodica și Gicu s-au născut din cotidian, dar succesul vine și cu dezamăgiri: „Unii prieteni au spus că e ceva pueril”. Interviu EXCLUSIV
EXCLUSIV
Andra Tănăsescu duce umorul balcanic la rang de artă pe TikTok: Rodica și Gicu s-au născut din cotidian, dar succesul vine și cu dezamăgiri: „Unii prieteni au spus că e ceva pueril”. Interviu EXCLUSIV
Revista presei
Adevarul
Regiunea din România care se sălbăticește în ritm alert. Satele dispar unul câte unul și sunt înghițite de pădure
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum să-ți salvezi florile preferate când vine furtuna. Măsuri rapide pe care trebuie să le iei
Playtech Știri
Cum să prăjești carnea sau ouăle fără ca uleiul să sară peste tot. Trucul de două secunde care previne haosul din bucătărie
Playtech Știri
Horoscop zilnic 8 octombrie 2025. Zodia care atrage norocul în dragoste și bani mai mult ca oricând
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...