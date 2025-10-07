Revin temperaturile de peste 20 de grade Celsius. Prognoza meteo pentru perioada 6 – 19 octombrie 2025

După câteva zile reci și ploioase, vremea aduce vești bune pentru începutul celei de-a doua săptămâni din octombrie. Meteorologii anunță că temperaturile vor urca din nou peste 20 de grade Celsius în mare parte din țară, semn că toamna blândă nu a plecat încă. Totuși, până la acest episod de încălzire, mai multe regiuni vor traversa o perioadă de instabilitate atmosferică și precipitații abundente.

Când se încălzește și în ce regiuni vom avea peste 20 de grade

Până la mijlocul săptămânii, România se va afla sub influența unui ciclon care aduce ploi abundente și frig. Administrația Națională de Meteorologie a emis chiar și un cod roșu de ploi pentru Constanța, Călărași și Ialomița, unde cantitățile pot depăși 120 l/mp. Totuși, începând de joi, 9 octombrie, valorile termice vor crește semnificativ.

În Banat, Oltenia și Muntenia, maximele vor atinge 20-21°C, iar în sudul Dobrogei se pot înregistra chiar și 22°C în zilele de 10 și 11 octombrie. În Crișana și Transilvania, temperaturile vor urca până la 17-18°C, în timp ce în Moldova se vor apropia de 19°C, după un început de săptămână cu doar 11-13°C.

Vor reveni ploile după episodul de încălzire

Deși vremea se îndreaptă în a doua parte a săptămânii, meteorologii anunță că nu vom scăpa complet de precipitații. Ploi locale și moderate sunt așteptate în intervalul 10-12 octombrie, în special în vest, nord și la munte. După acest episod, cerul va deveni variabil, iar probabilitatea de ploaie va scădea semnificativ.

În zonele montane, temperaturile vor rămâne scăzute, cu maxime de 4-7°C și minime care pot coborî până la -2°C la altitudini mari. Pe creste, se vor înregistra și ninsori trecătoare, mai ales în Carpații Meridionali.

Ce temperaturi vor fi în a doua jumătate a lunii octombrie

După 13 octombrie, valorile termice vor scădea ușor, dar se vor menține în limite normale pentru această perioadă. În vest și sud, maximele vor fi între 16 și 18°C, iar minimele se vor situa între 5 și 8°C. În centrul și nordul țării, zilele vor fi mai răcoroase, cu maxime de 14-16°C.

Per total, perioada 6–19 octombrie va aduce un contrast accentuat între începutul rece și finalul blând, cu intervale de ploi consistente urmate de zile însorite și temperaturi plăcute, ce depășesc pragul de 20°C. România se va bucura, astfel, de o scurtă revenire a toamnei blânde, înainte ca frigul de sfârșit de lună să își facă simțită prezența.