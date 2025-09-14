REVIEW „Unknown Number: The High School Catfish”, documentarul care te face să te întrebi „Cum este posibil așa ceva?”

„Unknown Number: The High School Catfish” este un documentar Netflix care te ține cu sufletul la gură și te face să te întrebi: „Cum e posibil așa ceva?”.

Regizat de Skye Borgman, producția Netflix explorează cazul real al unei adolescente din Beal City, Michigan, care și-a descoperit unul dintre cei mai apropiați oameni drept autorul unui șir de mesaje anonime pline de ură și manipulare.

Povestea „Unknown Number: The High School Catfish”

Începând cu 2020, Lauryn Licari și iubitul ei de atunci, Owen McKenny, au primit sute de mesaje anonime care îi hărțuiau, îi insulteau și chiar le sugerau să se sinucidă.

După ce au rupt relația în speranța de a opri abuzul, hărțuirea a continuat. Investigația a dus la descoperirea unui detaliu șocant: mesajele proveneau de la cine nu te așteptai. Persoana cu pricina a folosit aplicații de spoofing pentru a se ascunde în spatele unui număr necunoscut și a manipula întreaga comunitate.

Ce face documentarul diferit

Documentarul Netflix „Unknown Number” nu se limitează la a prezenta faptele. Îți arată impactul emoțional asupra victimelor, dar și asupra celor care au fost acuzați pe nedrept.

Adrianna, verișoara Laurei, a fost suspectată inițial și interogată de poliție, ceea ce i-a lăsat traume adânci. Lauryn însăși a fost șocată să afle cine era era autorul, iar în documentar o vedem vorbind despre dorința de a înțelege ce l-a dus pe autor la asemenea gesturi.

Un alt punct de interes este perspectiva comunității. Daniel Boyer, fostul director al școlii Beal City, povestește despre semnalele de alarmă pe care le-a observat și despre cum școala a colaborat cu autoritățile pentru a identifica adevăratul vinovat.

Mai mult decât atât, aflăm că vinovatul a fost implicat activ în viața comunității și că a încercat să joace rolul de „persoană cool”, ceea ce a făcut ca manipularea să fie și mai greu de detectat.

Ce lipsește din peisaj

Am observat că documentarul nu explorează suficient de mult suspiciunile care existau deja în comunitate cu privire la comportamentul vinovatului.

De asemenea, nu se discută în detaliu despre posibilele motive, cum ar fi eventualele traume sau dorința de a atrage atenția asupra propriei persoane.

„Unknown Number” este un documentar Netflix care te provoacă să reflectezi asupra încrederii, relațiilor și impactului tehnologiei asupra vieților noastre.

Este, fără dar și poate, o poveste despre manipulare, dar și despre și dorința de a înțelege. Dacă ești interesat de povești reale care te fac să gândești, acest documentar merită cu siguranță vizionat.