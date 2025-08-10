Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
10 aug. 2025 | 06:56
de Iulia Kelt

Filme de pe Netflix pe care merită să le vezi neapărat. Recomandări utile dacă ai rămas în pană de idei

ENTERTAINMENT
Filme de văzut pe Netflix / Foto: How to Geek

Netflix are mii de titluri, dar nu toate merită timpul tău. Dacă vrei ceva sigur bun, iată cinci recomandări variate – de la thrillere intense și comedii clasice, la animații spectaculoase și povești cu un aer teatral unic.

Primul pe lista filmelor de pe Netflix este Captain Phillips (2013), un film inspirat dintr-o poveste reală care te ține în tensiune de la început până la final. Tom Hanks joacă impecabil rolul căpitanului unei nave comerciale americane deturnate de pirați somalezi. Alături de el, Barkhad Abdi debutează memorabil în rolul liderului piraților. Regizorul Paul Greengrass reușește să creeze o atmosferă claustrofobică și plină de adrenalină, iar finalul are un impact emoțional greu de uitat.

Beetlejuice Beetlejuice (2024), disponibil pe Netflix

Dacă vrei ceva mai relaxat și plin de umor macabru, Beetlejuice Beetlejuice (2024) e sequelul care aduce la viață, după mai bine de trei decenii, personajul nebunatic al lui Michael Keaton. Regizat de Tim Burton, filmul are exact estetica sa gotică, creativitatea vizuală și umorul negru care l-au consacrat. Jenna Ortega, în rolul fiicei Lydiei (Winona Ryder), se potrivește perfect în universul haotic al filmului, iar Willem Dafoe și Monica Bellucci completează distribuția.

Pentru un strop de nostalgie și comedie absurdă, Wayne’s World (1992) este alegerea ideală. Creat dintr-un sketch Saturday Night Live, filmul îi are în prim-plan pe Mike Myers și Dana Carvey, doi prieteni obsedați de rock care prezintă o emisiune TV improvizată. Scena cu Bohemian Rhapsody a devenit iconică, iar replicile sunt încă citate după mai bine de 30 de ani. Este un film ușor, amuzant, cu multă inimă în spatele glumelor. Îl vezi, de asemenea, pe Netflix.

The Sea Beast (2022) poate fi, de asemenea, o alegere bună

Pentru o aventură animată spectaculoasă pe Netflix, The Sea Beast (2022) este perfect. Nominalizat la Oscar și regizat de Chris Williams (Big Hero 6), filmul spune povestea unei orfane curajoase care se alătură unei echipe de vânători de monștri marini. Animația este vibrantă, scenele de acțiune sunt impresionante, iar mesajul emoționant îl face potrivit atât pentru copii, cât și pentru adulți.

În final, dacă îți place stilul vizual aparte, The Wonderful Story of Henry Sugar and Three More (2024) aduce patru scurtmetraje regizate de Wes Anderson, inspirate din povești scrise de Roald Dahl. Distribuția de top – Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes și Dev Patel, joacă mai multe roluri, iar decorurile teatrale, culorile și costumele creează o experiență vizuală memorabilă.

Indiferent ce alegi, aceste cinci filme sunt un mix perfect pentru o săptămână de vizionări fără regrete. Le poți adăuga acum în watchlist, ca să nu riști să dispară din catalog.

