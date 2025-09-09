INTERVIU EXCLUSIV cu actorii din serialul Wednesday, de pe Netflix, Hunter Doohan și Owen Painter – Despre România: „Chiar speram că am putea să ne întoarcem dintr-un motiv sau altul. Se pare că va trebui să merg pe cont propriu”

Wednesday a devenit, fără dar și poate, un fenomen global atât printre cei mici, cât și printre cei mai mai puțin tineri, dar cu suflet de copil la purtător. Pentru ei, cei care iubesc poveștile întunecate semnate de Tim Burton, Playtech a luat interviu actorilor Hunter Doohan și Owen Painter.

Evident, serialul Wednesday, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, a reușit, chiar și cu al doilea sezon, să spargă barierele Netflix atunci când vine vorba despre audiențe. Iar dacă în primul sezon l-ai cunoscut deja pe Tyler, cel de-al doilea se concentrează mai abitir pe un alt băiat rău, Isaac Night, chiar dacă nici primul nu lipsește din peisaj, ba chiar reprezintă o piesă importantă din puzzle.

Iar dacă în prima parte a sezonului al doilea natura diabolică a personajului interpretat de Painter nu părea să existe, ba dimpotrivă, personajul Slurp părând mai degrabă caricatura serialului, în partea a doua, zombie-ul „nătăfleț” se metamorfozează în omul de știință nebun Isaac Night, întocmai cum omida se transformă în fluture, ceea ce duce la un deznodământ bine închegat, spre uimirea tuturor, chiar și a mea, recunosc.

De altfel, cu riscul de a deveni părtinitoare, pot zice că Owen Painter (Isaac Night/Slurp) este surpriza absolută a celui de-al doilea sezon atât din punct de vedere al rolului central al personajului său, dar și atunci când vorbim de jocul actoricesc absolut impecabil și credibil.

Culmea, la interviu mi-a fost dat să cunosc un om cald, care râde mult și dă impresia unui prieten pe care îl cunoști de-o viață, în totală antiteză cu Isaac Night cel sarcastic, misterios și malefic. În mod evident, acest lucru mi-a întărit convingerea potrivit căreia Painter este un actor excepțional. Mai mult ca sigur, ar fi mare păcat dacă nu ar avea un viitor strălucit în cinematografia de mâine.

Așa cum spuneam anterior, Playtech le-a luat actorilor din Wednesday, Hunter Doohan (Tyler) și Owen Painter (Slurp și Isaac Night) un interviu, iar tu îl poți citi în rândurile de mai jos.

INTERVIU cu actorii din Wednesday, Hunter Doohan și Owen Painter: „Cred că am filmat scena asta timp de aproximativ șapte zile”

Playtech (Iulia Kelt): În primul rând, vă mulțumesc pentru oportunitatea acestui interviu. E absolut minunat să vă cunosc, așadar, hei, Hunter și „Slurp”!

Hunter Doohan (Tyler): De asemenea!

Owen Painter (Slurp/Isaac Night): (n.r. „râde”): Salutare!

Playtech (Iulia Kelt): Cum primul sezon din Wednesday a fost filmat în România, în țara noastră există foarte mulți fani ai serialului. Prima întrebare este pentru Hunter. Ce detalii noi te-au surprins atunci când ai citit pentru prima dată scenariul sezonului al doilea?

Hunter Doohan (Tyler): Au fost atât de multe… Marea răsturnare de situație a sezonului pentru mine a fost că, știi, mama mea era încă în viață, așa că a fost foarte interesant să explorez asta.

Playtech (Iulia Kelt): Owen, a existat vreo scenă care a avut nevoie de multe duble pentru că nimeni nu putea să-și păstreze fața serioasă?

Owen Painter (Slurp/Isaac Night): Nu știu dacă se referă neapărat la asta, dar scena care a avut probabil cele mai multe duble a fost lupta între mine și Thing (Mânuță), în episodul final.

Cred că am filmat scena asta timp de aproximativ șapte zile sau ceva de genul. Se tot făceau modificări și schimbam tot felul de bucățele. Deci, cel mai probabil, asta a fost cea la care am petrecut cel mai mult timp. Îmi amintesc că mă uitam spre tine, Hunter, și erai atât de aproape să cedezi… (n.r. „râde”).

Hunter Doohan (Tyler): Avem atât de multe momente de hârjoneală amuzantă în acest serial.

Owen Painter (Slurp/Isaac Night): Este atât de greu să rămâi întreg…

Hunter Doohan (Tyler): Tyler devine „obraznic”. De fapt, amândoi suntem pur și simplu obraznici unul cu celălalt în partea a doua.

INTERVIU cu actorii din Wednesday, Hunter Doohan și Owen Painter: „Scenariștii noștri sunt super receptivi”

Playtech (Iulia Kelt): Hunter, ai avut libertatea să te joci cu replicile pentru a le face autentice, mai ale tale? Cu toate că e dificil să faci asta, dat fiind persoanajul pe care îl interpretezi.

Hunter Doohan (Tyler): Scenariștii noștri sunt super receptivi dacă ai vreodată idei despre ceva anume. Dar nu, adică, nu am făcut schimbări majore, aș putea spune.

Playtech (Iulia Kelt): Owen, ai avut ocazia să improvizi ceva la personajul tău? Pentru că e destul de amuzant pe alocuri.

Owen Painter (Slurp/Isaac Night): Nu, nu în termeni de improvizație la fiecare dublă sau ceva de genul. Dar Alan Miles era acolo tot timpul și era foarte deschis la schimbări de scenariu. La fel și Tim Burton. Știi, dacă aveam idei de rezervă la începutul zilei, începem prin a repeta scena și acolo puteai să propui dacă aveai idei. Ceva de genul, „ce-ar fi dacă am face asta aici?” / „Ce-ar fi dacă am elimina această scenă moment și am înlocui-o cu asta?”. Sunt deosebit de generoși în privința asta. A fost un mediu cu adevărat deschis. Dar nu, nu mergeam doar pe instinct tot timpul.

Hunter Doohan (Tyler): Da, există o mulțime de scene care nu au ajuns în serial.

Owen Painter (Slurp/Isaac Night): Da, există atât de mult material tăiat.

Playtech (Iulia Kelt): Sunt curioasă, care este acea întrebare pe care nu ați vrea să o mai auziți niciodată în interviuri referitor la Wednesday?

Hunter Doohan (Tyler): Doamne, încerc să nu par prea răutăcios. Habar nu am.

Owen Painter (Slurp/Isaac Night): Adică, chiar nu am una. Acesta este ca al treilea meu interviu din toate timpurile. Toate întrebările sunt în regulă.

Hunter Doohan (Tyler): Cele mai comune întrebări pe care le primesc se referă la cum este să lucrez cu Tim Burton sau Jenna Ortega. Și îi iubesc pe amândoi, dar sunt mereu îngrijorat că, doar pentru că este a suta oară când răspund, va părea nesincer.

INTERVIU cu actorii din Wednesday, Hunter Doohan și Owen Painter: „Am avut o experiență extraordinară să filmăm primul sezon în România”

Playtech (Iulia Kelt): Ce le-ați transmite fanilor voștri din România?

Hunter Doohan (Tyler): Vă mulțumim foarte mult! Am avut parte de o experiență extraordinară cât am filmat primul sezon din Wednesday în România. Fără experiența grozavă de a filma primul sezon acolo, nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat. Deci da, suntem cu toții super recunoscători.

Hunter Doohan (Tyler): Eu am pierdut ocazia asta. Chiar speram că am putea, nu știu de ce, să ne întoarcem acolo dintr-un motiv sau altul. Se pare că va trebui să merg pe cont propriu.

Playtech (Iulia Kelt): Te așteptăm oricând. Sunt sigură că fanii tăi s-ar bucura enorm.

Tot sezonul al doilea din serialul Wednesday poate fi văzut pe Netflix, alături de primul sezon, dacă nu ai făcut-o până acum. Vestea și mai bună este că va exista cel puțin încă un sezon, cu toate că o dată de lansare nu a fost încă anunțată și, cel mai probabil, va mai dura până vom afla