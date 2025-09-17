REVIEW Serialul Tulsa King revine cu sezonul trei pe SkyShowtime: Stallone și Samuel L. Jackson aduc o nouă doză de adrenalină

Serialul de succes Tulsa King își continuă povestea cu un al treilea sezon așteptat cu nerăbdare de fani. Începând cu 25 septembrie 2025, SkyShowtime va lansa în exclusivitate primele două episoade ale noii serii, urmând ca restul să fie difuzate săptămânal.

Sylvester Stallone revine în rolul carismaticului mafiot Dwight Manfredi, iar de această dată i se alătură legendarul Samuel L. Jackson, nominalizat la Oscar, în rolul lui Russell Lee Washington Jr.. Sezonul trei marchează și un moment important pentru universul creat de Taylor Sheridan, deoarece personajul lui Jackson va fi punctul de plecare pentru spin-off-ul confirmat NOLA King, plasat la New Orleans.

O amintire dragă de la lansarea SkyShowtime în România

Scriind despre această nouă premieră, nu pot să nu îmi amintesc de momentul în care SkyShowtime a ajuns în România, acum doi ani. Playtech a fost invitat la Varșovia, într-un press trip dedicat lansării oficiale. Atunci am avut ocazia să vedem în avanpremieră primele două episoade din primul sezon Tulsa King, într-o sală plină de jurnaliști din toată Europa.

Tot la acest eveniment am participat la o conferință de presă cu oameni-cheie din echipa SkyShowtime: Monty Sarhan, CEO-ul platformei, Jon Farrar, Head of Programming, și Gábor Harsányi, Regional General Manager for Central and Eastern Europe. Atmosfera a fost una energică și prietenoasă, iar aceștia ne-au explicat de ce consideră SkyShowtime un serviciu special pe piața europeană de streaming. Îmi amintesc cu drag acea experiență și faptul că primele imagini cu Dwight Manfredi, personajul lui Stallone, au stârnit ropote de aplauze.

Acum, când sezonul trei bate la ușă, acea amintire capătă și mai multă valoare: putem vedea cum serialul a crescut în popularitate și cum a atras nume mari de la Hollywood.

O distribuție impresionantă și un conflict tot mai periculos

Trailerul pentru sezonul trei promite un nivel nou de tensiune. Dwight Manfredi continuă să-și extindă imperiul în Tulsa, dar odată cu succesul vin și inamicii mai puternici. Apariția familiei Dunmire, o grupare influentă și nemiloasă, îl forțează pe Dwight să lupte pentru tot ce a construit, punându-și în pericol atât echipa, cât și familia.

Pe lângă Stallone și Jackson, distribuția îi include pe Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Kevin Pollak, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach, James Russo, Garrett Hedlund și Dana Delany. Showrunnerul Dave Erickson, alături de producătorii executivi Taylor Sheridan și David C. Glasser, garantează menținerea standardului ridicat care a transformat Tulsa King în cel mai urmărit serial original Paramount+ la nivel global în 2024.

Primele șase episoade: o recenzie fără spoilere

Am avut un screener de la SkyShowtime, prilej cu care am vizionat primele șase episoade din cele zece programate pentru sezonul trei și pot spune că tensiunea și dramatismul au fost duse la un nou nivel. Fără a oferi spoilere, se poate remarca o schimbare subtilă de ton: serialul devine mai amplu, cu intrigi mai complexe și personaje secundare mai bine conturate.

Sylvester Stallone își păstrează carisma inconfundabilă, aducând un amestec de duritate și umanitate personajului Dwight. Samuel L. Jackson este o adăugire inspirată, cu prezența sa puternică și replicile memorabile care ridică miza fiecărei scene în care apare. Chimia dintre cei doi veterani ai ecranului este una dintre marile surprize ale sezonului, iar modul în care personajul lui Jackson se pregătește pentru spin-off-ul NOLA King este prezentat cu subtilitate, fără să umbrească acțiunea principală.

Atmosfera este întunecată, dar nu lipsește umorul sec care a caracterizat încă de la început serialul. Filmările în Tulsa și noile cadre din New Orleans aduc un plus de culoare și autenticitate. Ritmul alert, dialogurile tăioase și răsturnările de situație fac ca fiecare episod să fie așteptat cu nerăbdare.

Pericole noi pentru imperiul lui Dwight Manfredi

În sezonul trei, Dwight „The General” Manfredi și echipa sa loială se confruntă cu o amenințare nemaiîntâlnită: influenta familie Dunmire, o dinastie bogată „cu vechi state” care nu ezită să folosească metode murdare pentru a-și atinge scopurile. Imperiul pe care Dwight l-a ridicat cu greu după cei 25 de ani de detenție se extinde tot mai mult, dar odată cu succesul cresc și riscurile. Actorul Robert Patrick îl interpretează pe patriarhul Jeremiah Dunmire, iar Beau Knapp, cunoscut din SEAL Team, joacă rolul fiului său, Cole. Cei doi se dovedesc a fi un duo periculos, hotărât să zdruncine fundațiile afacerilor conduse de Manfredi.

Pe lângă conflictul cu familia Dunmire, Dwight trebuie să continue și lupta cu familia Renzetti din New York, care nu renunță la planul de a-l elimina. Aceștia îl trimit chiar pe vechiul său prieten de închisoare, Russell Lee Washington Jr., interpretat de Samuel L. Jackson, cu scopul de a-l ucide. Relația dintre Dwight și Russell, încărcată de un trecut complicat, va fi explorată în detaliu, promițând scene intense și momente de tensiune maximă.

O colaborare care poate schimba totul

Pe măsură ce amenințările se înmulțesc, Dwight intră și într-o asociere riscantă cu mafiotul din Kansas City, Bill Bevilaqua, interpretat de Frank Grillo. După ce acesta l-a ajutat să-l înlăture pe fostul șef newyorkez Chickie Invernizzi, Dwight acceptă să îi ofere jumătate din câștigurile sale. Această alianță fragilă ridică noi întrebări despre loialitate și supraviețuire, amplificând tensiunile care deja clocotesc în jurul protagonistului.

Atmosfera sezonului poate fi rezumată astfel: „Pe măsură ce imperiul lui Dwight se extinde, cresc și dușmanii – și riscurile pentru echipa sa. Acum, el se confruntă cu cei mai periculoși adversari din Tulsa de până acum: familia Dunmire care nu respectă regulile vechii lumi, obligându-l să lupte pentru tot ce a construit și să își protejeze familia”. Acest cadru promite un sezon plin de acțiune, decizii imposibile și momente de suspans, menținând reputația Tulsa King ca unul dintre cele mai captivante seriale de crimă și dramă ale momentului.

Așadar, Tulsa King sezonul trei debutează pe SkyShowtime pe 25 septembrie 2025, cu primele două episoade disponibile imediat, iar restul difuzate săptămânal. Cu Sylvester Stallone și Samuel L. Jackson în prim-plan, un scenariu mai ambițios și promisiunea unui spin-off captivant, serialul rămâne una dintre cele mai importante producții ale momentului. Pentru fanii care l-au urmărit încă de la început – și pentru cei care abia îl descoperă – această continuare se anunță un eveniment de neratat.