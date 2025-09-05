Ultima ora
Cum îți dai seama dacă copilul tău folosește telefonul pe ascuns și a găsit metode să ocolească controlul parental
05 sept. 2025 | 12:55
de Ozana Mazilu

SkyShowtime aduce o colecție spectaculoasă de seriale semnate de Taylor Sheridan, regizorul producțiilor „Yellowstone”, „Tulsa King” sau „Sicario”

ENTERTAINMENT
SkyShowtime aduce o colecție spectaculoasă de seriale semnate de Taylor Sheridan, regizorul producțiilor
Seriale consacrate și distribuții de excepție

Toamna aceasta, SkyShowtime își consolidează poziția de casă a producțiilor semnate de Taylor Sheridan, unul dintre cei mai apreciați creatori de seriale din ultimii ani. Platforma de streaming a prezentat un pachet impresionant de noutăți și reveniri mult așteptate, care includ atât sezoane noi pentru titlurile de succes deja consacrate, cât și spin-off-uri și producții inedite. În centrul atenției se află sezonul trei din Tulsa King, dar și confirmările pentru noile seriale NOLA King și The Dutton Ranch (titlu în lucru).

Cu distribuții spectaculoase, nume sonore de la Hollywood și povești complexe, Sheridan își extinde universul narativ, iar SkyShowtime promite o toamnă plină de acțiune, intrigi și emoții.

Tulsa King revine cu sezonul trei și un spin-off anunțat

Unul dintre cele mai urmărite seriale SkyShowtime, Tulsa King, se întoarce cu un al treilea sezon care va avea premiera pe 25 septembrie. În rolul principal rămâne Sylvester Stallone, care dă viață lui Dwight Manfredi, un mafiot ce încearcă să-și construiască un nou imperiu criminal după ce este eliberat din închisoare. În noile episoade, tensiunile cresc odată cu apariția unor noi rivali, iar Dwight este forțat să lupte nu doar pentru puterea sa, ci și pentru siguranța celor apropiați.

Sezonul aduce o surpriză majoră: Samuel L. Jackson, în rolul lui Russell Lee Washington Jr. Personajul său va continua povestea în spin-off-ul NOLA King, care se desfășoară la New Orleans și explorează o nouă etapă a lumii mafiote. Această extensie a universului Tulsa King marchează o strategie ambițioasă prin care Sheridan își transformă creațiile în francize de lungă durată.

Pe lângă Tulsa King, SkyShowtime readuce și alte titluri care au cucerit publicul. Mayor of Kingstown revine cu sezonul patru pe 30 octombrie, cu Jeremy Renner în rol principal, într-o poveste intensă despre lupta pentru control într-un oraș marcat de violență și corupție. Tot în această toamnă, din 21 noiembrie, vei putea urmări sezonul doi din Landman (Omul petrolului), care explorează lumea industriei petroliere din Texas și rivalitățile declanșate de dorința de îmbogățire rapidă.

Distribuțiile sunt cu adevărat impresionante. În noile sezoane și producții Sheridan apar actori nominalizați și câștigători ai premiilor Oscar, Globul de Aur sau Emmy, precum Billy Bob Thornton, Demi Moore, Andy Garcia, Sam Elliott, Michelle Pfeiffer, Annette Bening și Jeremy Renner. Această concentrație de talent confirmă ambițiile SkyShowtime de a livra conținut premium, comparabil cu cele mai mari studiouri americane.

Universul Yellowstone se extinde cu două producții noi

Un alt punct de atracție al anunțurilor SkyShowtime îl reprezintă extinderea universului Yellowstone, cel mai urmărit serial al platformei. Două noi producții sunt în pregătire: The Dutton Ranch (titlu provizoriu) și The Madison.

În The Dutton Ranch, fanii îi vor regăsi pe Kelly Reilly, Cole Hauser și Finn Little în rolurile deja consacrate, cărora li se alătură Annette Bening, în rolul Beulah Jackson. Serialul explorează noi conflicte și încercările familiei Dutton de a-și apăra pământurile și valorile.

Pe de altă parte, The Madison propune o poveste diferită, dar la fel de intensă, urmărind o familie din New York care se mută în Montana, pe valea râului Madison. Michelle Pfeiffer și Patrick J. Adams sunt numele principale dintr-o distribuție ce promite să aducă un mix de dramă și emoție profundă.

Aceste titluri se alătură altor povești din același univers, precum 1883 și 1923, și confirmă ambiția SkyShowtime de a transforma creațiile lui Taylor Sheridan într-un fenomen global. Kai Finke, director de conținut al platformei, subliniază că Sheridan a reușit să creeze o colecție de seriale care îmbină acțiunea, drama și complexitatea personajelor într-un mod unic, iar noul sezon aduce o expansiune fără precedent a acestui univers.

Cu sezoane noi, spin-off-uri și proiecte ambițioase, toamna 2025 se anunță spectaculoasă pentru fanii SkyShowtime și ai lui Taylor Sheridan. Oferta bogată de seriale și distribuții de top garantează că vei avea parte de povești captivante, care să te țină aproape de ecran săptămână după săptămână.

