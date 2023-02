SkyShowtime s-a lansat în România: totul despre alternativa la Netflix, HBO Max și Disney+, ce ofertă de nerefuzat are

Noul serviciu premium de streaming SkyShowtime se lansează astăzi în România, Albania, Republica Cehă, Ungaria, Kosovo, Macedonia de Nord, Polonia și Slovacia. Redacția Playtech a fost prezentă săptămâna trecută, în Varșovia, la evenimentul de presă al lansării rețelei de streaming.

Acolo, am avut parte de un screening surpriză, și anume primele două episoade din serialul Tulsa King, cu Sylvester Stallone, serie ce este disponibilă pe SkyShowtime, începând de azi și care-l prezintă pe faimosul actor, după eliberarea sa din închisoare – capul mafiot Dwight „Generalul” Manfredi este exilat în Tulsa, Oklahoma, unde construiește un nou imperiu criminal, cu un grup de personaje neașteptate.

De asemenea, tot la acest eveniment de presă, am participat la o conferință de presă cu Monty Sarhan, CEO SkyShowtime, Jon Farrar, Head of Programming si Gábor Harsányi, Regional General Manager of Central and Eastern Europe. Aceștia au răspuns la întrebările jurnaliștilor din Europa și ne-au explicat de ce este special SkyShowtime.

Un joint venture format din Comcast și Paramount Global, SkyShowtime reunește cel mai bun divertisment, filme și seriale originale de la branduri emblematice, precum: Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios și Peacock. SkyShowtime va fi casa unde vei găsi producții locale exclusive, precum și serile SkyShowtime Original.

La ce filme și seriale te poți uita pe SkyShowtime, începând de azi

Doar pentru o perioadă limitată de timp, clienții noi care se abonează prin intermediul skyshowtime.com vor primi o reducere de 50% din tariful lunar standard – pe viață. Astfel, serviciul premium de streaming SkyShowtime marchează azi lansarea în Albania, Republica Cehă, Ungaria, Kosovo, Macedonia de Nord, Polonia, România și Slovacia cu o ofertă specială: „Abonamentul la jumătate de preț, pe viață” pentru toți clienții noi.

În România, clienții vor plăti doar 1,99€ pe lună, în loc de 3,99€ pe lună. În Cehia, prețul va fi de 89 CZK pe lună, în loc de 179 CZK pe lună. În Ungaria, prețul va fi de 999 HUF pe lună, în loc de 1.999 HUF pe lună, iar în Polonia clienții vor plăti doar 12,49 PL pe lună, în loc de 24,99 PL pe lună.

În Albania, Kosovo, Macedonia de Nord și Slovacia, clienții care vor dori să beneficieze de ofertă vor plăti doar 2,99€ pe lună, în loc de 5,99€ pe lună pentru conținut apreciat la nivel global, inclusiv filme de la Hollywood difuzate în premieră pe TV și seriale noi, în exclusivitate, de la cele mai mari studiouri din lume, toate disponibile într-un singur loc.

În 28 februarie 2023 urmează și lansările în Spania și Andorra.

CEO-ul SkyShowtime, Monty Sarhan, a declarat: „SkyShowtime aduce conținut premium la un preț uimitor, oferindu-le clienților noștri unul dintre cele mai bune raporturi calitate/preț în ceea ce privește accesul la divertisment. Suntem cel mai nou serviciu de streaming din Europa și ne încântă oportunitatea de a le oferi clienților din Albania, Republica Cehă, Ungaria, Kosovo, Macedonia de Nord, Polonia, România și Slovacia și mai mult conținut de calitate prin intermediul acestei oferte, disponibilă doar la momentul lansării – abonamentul la jumătate de preț, pe viață”.

Odată cu lansarea, publicul local va avea acces la producții precum: Ambulance, Downton Abbey: A New Era, Jerry and Marge Go Large, Jurassic World Dominion, Ray Donovan: The Movie, Redeeming Love, The Bad Guys, The Hanging Sun, The Northman și Top Gun: Maverick.

În plus, abonații vor avea acces la o selecție diversificată de seriale, inclusiv: 1883, 1923, A Friend Of the Family, All The Sins, American Gigolo, Funny Woman, Halo, Law & Order Sezonul 21, Let The Right One In, Mayor of Kingstown Sezoanele 1 și 2, Pitch Perfect: Bumper In Berlin, Star Trek: Strange New Worlds, Souls, Super Pumped: The Battle For Uber, The Best Man: The Final Chapters, The Calling, The Fear Index, The First Lady, The Midwich Cuckoos, The Offer, The Rising, Tulsa King, Vampire Academy și Yellowstone.

Printre noile filme și seriale renumite care vor fi disponibile pe SkyShowtime, în următoarele luni, se numără unele dintre cele mai așteptate lansări: A Town Called Malice, Belfast, Drift – Partners In Crime (S1A), Lioness, Nope, Minions: The Rise of Gru, Rabbit Hole, Smile, The Black Phone și The Great Game.

Serviciul de streaming va fi disponibil direct pentru toți clienții prin intermediul site-ului web: www.skyshowtime.com și prin aplicația SkyShowtime (disponibilă pe Apple iOS, tvOS, dispozitive Android, Android TV, Google Chromecast și LG TV). În plus, SkyShowtime a anunțat un parteneriat cu Samsung. Începând cu 14 februarie, clienții din toate piețele vor putea viziona SkyShowtime și pe anumite televizoare smart Samsung. Astfel, SkyShowtime va fi accesibil via modelele Samsung Smart TV lansate începând cu 2017 sau mai târziu, care rulează pe plaforma Tizen OS 3.0 sau o versiune ulterioară.

SkyShowtime oferă seriale noi premium originale, conținut pentru copii și familie, precum și o selecție de titluri legendare și box set-uri de la Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios și Peacock.

Ca referință, oferta SkyShowtime „Abonamentul la jumătate de preț, pe viață” este disponibilă doar pentru o perioadă limitată și este supusă unor termeni și condiții pe care le găsiți aici.