REVIEW The Dead Girls, miniseria mexicană care îți arată cum se ascunde răul la vedere. Poate fi cel mai bun lucru pe care l-ai văzut pe Netflix în ultima vreme în afară de Wednesday

Să povestim un pic despre „The Dead Girls”, seria mexicană lansată pe Netflix în 2025. Îți spun din start: nu e o producție ușoară, nu e ceva la care să dai play într-o seară relaxată după muncă doar ca să-ți bei ceaiul liniștit.

Serialul are greutatea lui și îți intră sub piele pentru că nu vorbește despre monștri inventați, ci despre monștrii reali ai lumii noastre.

Seria este inspirată din cartea lui Jorge Ibargüengoitia, Las Muertas, și aduce pe ecran povestea sordidă a surorilor González, cunoscute și sub numele de „Las Poquianchis”.

Vorbim despre două femei care, în anii ’60 și ’70, au condus un bordel ilegal în Mexic, dar dincolo de activitatea de suprafață se ascundea o rețea sinistră: fete tinere erau ademenite cu promisiuni de muncă și ajungeau prizoniere, exploatate și, de multe ori, ucise.

Reprezintă o bucată de istorie întunecată a Mexicului, transpusă pe Netflix într-o miniserie ce îmbină dramatizarea cu rigoarea documentară.

O poveste spusă așa cum este ea: fără dramatizări inutile, dar cu câteva picături de umor pe alocuri

Ceea ce m-a surprins din primele episoade e cum serialul nu cade în capcana de a face din aceste surori niște personaje aproape „larger than life”, așa cum uneori fac producțiile inspirate din crime reale. Dimpotrivă, ele sunt prezentate rece, fără să li se acorde un aer de „genii malefice”.

Ele sunt niște femei obișnuite, cu vieți aparent banale, dar care ascund în spate o cruzime greu de imaginat. Și tocmai asta te înfioară: faptul că răul e banal, că poate fi făcut de cineva care la prima vedere nu pare ieșit din comun.

Ca ritm, seria merge pe un tempo lent, dar calculat. Nu ai senzația că se grăbește să-ți livreze șoc după șoc, ci îți dă timp să vezi cum se construiește atmosfera apăsătoare.

Fiecare episod adaugă o piesă de puzzle, de la felul în care fetele erau recrutate, la complicitatea autorităților, până la momentul în care întreaga rețea ajunge să fie descoperită.

Mexicul, arătat din perspectiva lumii pe care nu o vezi la prima vedere

Și aici se simte foarte bine partea mexicană a poveștii, nu doar geografic, ci și social. Serialul Netflix arată o lume în care corupția, sărăcia și lipsa de alternative au lăsat loc pentru ca astfel de orori să prindă rădăcini.

Distribuția este una dintre marile atuuri. Actrițele care le interpretează pe surorile González (Mayra Hermosillo și Martha Claudia Moreno) dau viață unor personaje care te fac să te cutremuri nu prin teatralitate, ci prin cât de „banal” li se pare lor ceea ce fac.

Hermosillo, pe care mulți o știau din „Narcos: Mexico”, are o prezență rece și calculată, în timp ce Moreno dă personajului o nuanță de rigiditate care face și mai greu de suportat cruzimea ascunsă în spatele aparențelor.

„The Dead Girls” nu este un „true crime” de consum

Ce mi-a plăcut mult e că producătorii nu au vrut să transforme „The Dead Girls” într-un simplu „true crime” de consum.

Da, are elementele clasice, anchete, interviuri, dramatizări, dar peste toate se simte o grijă pentru context, pentru a arăta nu doar ce au făcut aceste femei, ci și cum a fost posibil să facă asta atâția ani.

Serialul nu e despre senzațional, ci despre realitatea dură a unui sistem care a permis ca zeci de fete să dispară fără ca cineva să le caute.

Ca spectator, rămâi cu un gust amar. Nu e un serial care să-ți ofere „închidere” sau satisfacția clasică a unui final justițiar.

Da, aflăm cum s-au terminat lucrurile pentru surorile González, dar rămâne întrebarea mare: câte povești similare au rămas necunoscute? Și cât din realitatea de atunci mai persistă și azi, în alte forme?

Carevasăzică, miniseria Netflix „The Dead Girls” e genul de miniserie care nu se uită ușor. Nu te ia prin surprindere cu efecte vizuale sau cu scene șocante gratuite, ci te prinde prin forța unei povești reale, spusă cu respect și cu un ochi critic.

Dacă ești interesat de producții latino-americane, de istorii întunecate sau pur și simplu de un serial care îți dă de gândit, merită să-i dai o șansă. Dar să știi de la început, e o experiență care te lasă cu întrebări, nu neapărat o distracție de weekend.