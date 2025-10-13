Ce se întâmplă atunci când un serial Netflix devine realitate. Buncărul Miliardarilor, mai actual decât s-ar fi putut crede, de teama inteligenței artificiale

Ideea că cei mai bogați oameni ai lumii se pregătesc pentru o catastrofă globală nu mai este nouă, dar în 2025 fenomenul a căpătat o dimensiune stranie: inteligența artificială, tehnologia care le-a adus succesul, pare acum să fie motivul principal al anxietății lor.

Potrivit BBC, numeroși miliardari din domeniul tehnologic se tem tot mai mult de un colaps social provocat de avansul rapid al AI-ului, iar unii au început deja să își construiască refugii sigure pentru „sfârșitul lumii”.

De la Hawaii la Noua Zeelandă: rețelele globale ale fricii

Raportările despre miliardarii care investesc în buncăre, terenuri izolate și rezerve de aur circulă de ani buni. În 2023, revista Wired dezvăluia că Mark Zuckerberg, fondatorul Meta, construiește un complex subteran de peste 450 de metri pătrați în Kauai, Hawaii.

CEO-ul a insistat ulterior că nu este vorba despre un buncăr apocaliptic, ci despre o „mică anexă”, însă proiectul său ridică semne de întrebare, mai ales că terenul este amplasat peste un vechi sit funerar.

Și Peter Thiel, fondatorul Palantir, este cunoscut pentru planurile sale de refugiu: și-a obținut un pașaport neozeelandez și deține o vastă proprietate în Noua Zeelandă, considerată de unii „locul ideal” pentru supraviețuirea unei eventuale prăbușiri globale.

Acum, însă, frica nu mai are legătură cu dezastrele naturale sau conflictele geopolitice, ci cu inteligența artificială. Competiția pentru crearea unei inteligențe artificiale generale (AGI), o formă mai puternică decât cea umană, a stârnit o nouă panică printre elitele din Silicon Valley.

Ironia supremă: teama de tehnologia proprie

Figuri importante din industrie, precum Sam Altman (OpenAI) sau Ilya Sutskever (Safe Superintelligence), au vorbit deschis despre riscurile unei AI necontrolate.

Potrivit cărții Empire of AI a jurnalistei Karen Hao, Sutskever chiar ar fi spus echipei OpenAI: „O să construim un buncăr înainte să lansăm AGI.”

Altman, cunoscut pentru viziunile sale utopice despre viitorul AI, este la rândul său pregătit pentru ce e mai rău. Încă din 2016, el mărturisea că deține arme, aur, antibiotice, măști de gaze și un teren izolat în California, „în caz de urgență”.

Ceea ce îi sperie pe acești lideri nu este doar ipoteza unei AI conștiente, ci impactul imediat pe care tehnologia îl are asupra societății.

Instrumente precum OpenAI Sora 2, capabile să genereze videoclipuri realiste, fac tot mai greu de distins între realitate și fals, alimentând un flux constant de dezinformare.

În paralel, milioane de oameni, inclusiv minori, petrec tot mai mult timp interacționând cu chatboți, de la ChatGPT la aplicații de companie virtuală, dezvoltând relații de dependență care duc uneori la destrămarea vieții personale.

Între apocalipsă și utopie

Pe de o parte, aceiași lideri care avertizează asupra dezastrului vorbesc despre o lume ideală în care AI va vindeca boli, va salva planeta și va elimina nevoia de muncă, fiecare om beneficiind de venit universal.

Pe de altă parte, realitatea este că AI-ul deja amenință milioane de locuri de muncă, consumă resurse uriașe și amplifică dezechilibrele sociale.

Rămâne o ironie amară: cei care conduc revoluția AI se pregătesc simultan să supraviețuiască efectelor pe care chiar ei le-ar putea declanșa. Iar dacă viziunile lor despre viitor se vor adeveri sau nu, un lucru e sigur, buncărele lor vor fi gata, indiferent ce se va întâmpla cu restul lumii.

De altfel, pe Netflix poate fi văzută o miniserie în care ți se poveștește exact această situația. Recenzia pentru Buncărul Miliardarior poate fi citită aici.