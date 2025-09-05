Ultima ora
Cum îți dai seama dacă copilul tău folosește telefonul pe ascuns și a găsit metode să ocolească controlul parental
05 sept. 2025 | 10:22
de Ozana Mazilu

REVIEW Serialul de pe Netflix „Wednesday" își găsește adevărata voce în ultimele patru episoade din partea a doua a sezonului 2

ENTERTAINMENT
REVIEW Serialul de pe Netflix
RECENZIE
O Wednesday mai matură și o familie care contează, în a doua parte a sezonului doi, pe Netflix

 

După primele patru episoade din sezonul doi al serialului Wednesday, am rămas cu senzația că povestea e în construcție și că urmează o explozie narativă. Partea a doua, adică episoadele 5–8, confirmă acest lucru și oferă o concluzie intensă, cu mult mai multă emoție și tensiune decât aș fi anticipat.

Pentru mine, aceste episoade au reprezentat punctul de echilibru între stilul gotic, plin de ironie, și drama de familie. Serialul nu se mai rezumă doar la o adolescentă cinică și genială care rezolvă mistere, ci arată transformarea unui personaj care învață să se accepte și să accepte legăturile din jurul său.

Un ritm mai alert și un mister mai bine conturat

Episodul 5 ridică ștacheta cu o doză de acțiune și suspans, în care Wednesday începe să își revină după șocul de la finalul primei părți. Mi-a plăcut că scenariștii nu se grăbesc să închidă rapid firul comă-revenire, ci îl transformă într-un prilej de introspecție. E un moment în care personajul are ocazia să arate vulnerabilitate, chiar dacă mascată sub sarcasmul ei obișnuit.

În continuare, investigațiile legate de trecutul familiei Addams dau un plus de consistență intrigii. Arestarea lui Gomez și lupta pentru a-i dovedi nevinovăția sunt scene cu un impact emoțional aparte. Mi s-a părut că, pentru prima dată, Wednesday nu mai e doar observatorul rece, ci se implică personal, chiar visceral, pentru a salva onoarea tatălui său. Această alegere narativă mi-a prins foarte bine: dinamizează povestea și aprofundează relația ei cu familia.

Dezvăluiri șocante și confruntări finale

Episoadele 7 și 8 aduc acea doză de spectaculos pe care o așteptam. Tensiunea crește treptat, iar dezvăluirea adevăratei identități a antagonistei este pusă în scenă cu atenție la detalii. Mi-a plăcut modul în care serialul a reușit să conecteze fire vechi ale poveștii cu momente noi, astfel încât finalul să nu pară desprins din alt film, ci să fie o concluzie naturală.

Confruntarea finală este intensă, vizual memorabilă și mai ales bine ritmată. Wednesday rămâne personajul central și își asumă rolul de lider, dar ceea ce am apreciat este că nu e prezentată ca o eroină clasică. Rămâne sarcastică, încăpățânată, greu de citit – doar că acum poți să simți în spatele replicilor ei un atașament real față de cei apropiați. Este o evoluție subtilă, dar puternică.

Dacă ar fi să aleg un aspect definitoriu pentru aceste patru episoade, acela ar fi importanța relațiilor de familie. Morticia, Gomez, dar și aparițiile lui Fester și ale bunicii adaugă nu doar umor, ci și greutate emoțională. Mi-a plăcut să văd cum fiecare dintre ei contribuie, într-un fel sau altul, la consolidarea identității lui Wednesday.

În același timp, protagonistă trece printr-o transformare: nu mai e doar fata rece care vrea să dovedească tuturor că e mai inteligentă decât restul, ci un personaj care începe să înțeleagă responsabilitatea și să accepte că emoțiile nu sunt slăbiciuni. Finalul reușește să transmită asta fără a trăda esența sarcastică și întunecată a eroinei.

Pentru mine, sezonul doi, încheiat cu aceste episoade, confirmă că Wednesday nu e doar o extensie modernă a universului Addams, ci un serial care și-a găsit propria voce. Este mai matur, mai sigur pe direcția sa și, cel mai important, reușește să îți lase impresia că ai asistat la o poveste completă, chiar dacă ușa rămâne deschisă pentru o continuare.

Concluzie personală

Ultimele patru episoade din sezonul 2 au ridicat mult nivelul întregului serial. Mi-au plăcut ritmul, felul în care misterul s-a legat cu elementele de familie și mai ales evoluția lui Wednesday ca personaj. Am simțit că m-am uitat nu doar la un thriller gotic pentru adolescenți, ci la un serial care știe să combine umorul întunecat cu teme universale precum loialitatea, identitatea și sacrificiul.

Dacă primele episoade m-au lăsat cu semne de întrebare, partea a doua a sezonului m-a convins: Wednesday e genul de serial care nu doar că te ține în priză, dar îți rămâne în minte prin felul în care își construiește personajele și atmosfera.

