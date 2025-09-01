Prima imagine cu Lady Gaga în rolul lui Rosaline Rotwood, în serialul „Wednesday” de pe Netflix FOTO

Iată prima imagine, mai jos, cu Lady Gaga în rolul lui Rosaline Rotwood, profesoara misterioasă de la Nevermore care își va face apariția în a doua parte a sezonului 2 Wednesday. Din 3 septembrie, pe Netflix, o vei putea vedea pe Gaga intrând în universul gotic al serialului și aducând la viață un personaj enigmatic, menit să ridice și mai mult tensiunea din jurul lui Wednesday Addams.

Evenimentele-surpriză sunt o specialitate a lui Lady Gaga, iar ceea ce s-a întâmplat la New York pe 28 august 2025 a confirmat încă o dată acest lucru. Artista a apărut neanunțată la evenimentul „Graveyard Gala”, organizat de Netflix și Spotify pentru a celebra lansarea părții a doua din sezonul 2 al serialului Wednesday.

În fața a 300 de fani, influenceri și jurnaliști, Gaga nu doar că a intrat în atmosfera gotică a serii, ci a dezvăluit și o piesă nouă: „The Dead Dance”, care va fi lansată oficial pe 3 septembrie, scrie Netflix.

O atmosferă ca desprinsă dintr-un film de Tim Burton

Gala a avut loc la Guastavino’s, un spațiu iconic din New York, transformat complet într-un univers inspirat de estetica gotică semnată Tim Burton. Cei 300 de invitați au pășit într-o lume cu ceață densă, corbi așezați pe pietre funerare inscripționate cu mesaje ascunse și copaci acoperiți cu mușchi. Decorul a fost completat de garduri de fier împânzite de pânze de păianjen și lanterne pâlpâitoare, creând o experiență vizuală inedită.

Invitații s-au bucurat de cocktailuri tematice și gustări inspirate din serial, iar atmosfera a fost întregită de activități creative: poeți care compuneau haiku-uri personalizate la mașini de scris și cititori de aure care dezvăluiau ce personaj din Wednesday se potrivește fiecărui participant. Totul a fost gândit pentru ca fanii să simtă că fac parte din lumea misterioasă a lui Wednesday Addams.

Pe lângă public, evenimentul a reunit și figuri importante din distribuția serialului. Jenna Ortega, interpreta lui Wednesday și totodată producătoare a show-ului, a fost prezentă alături de Emma Myers (Enid Sinclair) și Joy Sunday (Bianca Barclay). Toți trei au intrat în jocul atmosferei macabre, interacționând cu fanii și savurând momentele pline de energie ale serii.

Lady Gaga, surpriza serii și piesa „The Dead Dance”

Momentul culminant al galei a fost intrarea neașteptată a lui Lady Gaga. Artista a urcat pe scenă pentru a anunța oficial lansarea piesei „The Dead Dance”, care va face parte din coloana sonoră a noilor episoade Wednesday. Cei prezenți au avut privilegiul de a asculta în avanpremieră câteva fragmente din melodie, dar într-un mod atipic: într-un decor special, fiecare invitat a intrat într-un „sicriu” personalizat pentru a auzi în premieră bucăți din single.

De altfel, implicarea lui Gaga în serial a fost confirmată deja în cadrul Netflix Tudum 2025, unde s-a dezvăluit că artista o va interpreta pe Rosaline Rotwood, o profesoară enigmatică de la Nevermore, care va avea o relație complicată cu Wednesday. Jenna Ortega a descris transformarea cântăreței ca fiind „atât de naturală încât pare că a fost mereu destinată acestui rol”.

Tim Burton, regizorul și producătorul executiv, și-a exprimat la rândul lui entuziasmul: „Gaga este o artistă completă. I-am urmărit cariera muzicală, dar și talentul actoricesc. Este o adevărată inspirație și o prezență care adaugă multă profunzime serialului.”

Inspirația piesei și așteptările pentru sezonul 2

Lady Gaga a povestit și care a fost sursa de inspirație pentru noua sa piesă. „The Dead Dance” pornește de la tema despărțirii și a felului în care sfârșitul unei relații poate ucide speranța în dragoste. Totuși, melodia nu rămâne blocată în tristețe. Ritmul funky transformă durerea într-o experiență eliberatoare, în care găsești alinare alături de prieteni și redescoperi plăcerea de a dansa chiar și după cele mai grele momente.

Această idee se leagă perfect de spiritul serialului Wednesday, unde temele întunecate se îmbină cu ironia și energia tinerilor care refuză să fie înfrânți. Pentru Gaga, colaborarea cu echipa show-ului a fost un pas natural după ce melodia sa „Bloody Mary” a devenit virală pe TikTok, asociată cu celebrul dans al lui Wednesday din primul sezon.

Creatorii Alfred Gough și Miles Millar au subliniat că au dorit să profite de legătura deja existentă dintre Gaga și fenomenul online, invitând-o să joace și să cânte în sezonul 2. Prezența ei nu doar că oferă o dimensiune muzicală nouă, dar întărește legătura dintre cultura pop și universul gotic al serialului.

Gala s-a încheiat într-un ton energic, cu un DJ set inspirat de soundtrack-ul Wednesday. Deși tema a fost „cimitirul”, atmosfera a rămas plină de viață și energie, confirmând că publicul abia așteaptă lansarea piesei și continuarea poveștii.

Cu „The Dead Dance” pregătită să fie lansată pe 3 septembrie și cu un rol cheie în sezonul 2, Lady Gaga demonstrează încă o dată că este un artist capabil să cucerească atât prin muzică, cât și prin joc actoricesc. Fanii serialului, dar și cei ai cântăreței, pot să se pregătească pentru un final de vară care promite să aducă la viață atmosfera întunecată a lui Nevermore într-o formă mai spectaculoasă ca niciodată.