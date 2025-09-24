REVIEW Logitech Slim Solar+, o tastatură solară care te ajută să fii productiv, să profiți de AI și să uiți de grija încărcării pentru totdeauna. Cât este de deșteaptă VIDEO

Cred că am aproximativ 25 de ani de când folosesc tastaturi Logitech cu foarte mare entuziasm și sunt în continuare convins că, mai ales pe zona perifericelor premium, este greu să găsești ceva mai bun pe piață. Fascinant este însă altceva, faptul că în fiecare an vedem tastaturi și mouse-uri noi care, într-un mod palbabil, duc categoria mai departe cu progres tehnologic real, atât pe partea de hardware, cât și de software. Logitech Signature Slim Solar+ K980, după numele ei complet, este cel mai recent exponent al acestui effort de cercetare și dezvoltare, unul greu de ignorat.

Indiferent ce autonomie are o tastatură wireless, cât de ușor se încarcă prin USB C ca să nu mai fii nevoit să schimbi baterii ca în urmă cu 10 ani, un disconfort tot există. Motivul pentru care foarte mulți preferă chiar și în 2025 să folosească o tastatură cu fir, în pofida confortului net superior derivat dintr-o tastatură wireless, pleacă de la acele câteva minute pierdute căutând un cablu de încărcare, încercând să-l conectezi la tastatură la 12 noaptea și asigurându-te că nu s-a întrerupt conexiunea și nu ai atins ceva aiurea.

Noua Logitech Slim Solar+ rezolvă exact această problemă. Este complet wireless, dar și complet autonomă, pentru că nu are nevoie de încărcare. Își ia energia ”solară” inclusiv de la becul din dormitor sau din lumina ambientală de peste zi. Acesta este și motivul pentru care am pus ”solar” în ghilimele. În realitate, este alimentată de orice fel de lumină, atât de simplu. Iar combinația dintre banda ce absoarbe lumina și o baterie performantă care se încarcă te ajută să nu-ți întrerupi niciodată fluxul de lucru într-un moment nepotrivit. Maximizezi eficiența, dar nu faci sub nicio formă compromisuri pe partea de confort și calitate. Nu de alta, dar este o bucurie enormă să tastezi pe ea. Ca layout și experiență, îmi aduce aminte de MX Keys S, cu distincția foarte importantă că noua Slim Solar+ nu este o tastatură cu funcție de iluminare a tastelor. În opinia mea, acesta ar putea fi singurul compromis al acestui model, în cazul în care lucrezi deseori pe întuneric și te mai uiți ocazional la tastatură.

REVIEW Logitech Logitech Slim Solar+ K980 – specificații tehnice și instrumente software

Conceptul central care atrage atenția asupra acestui model este Logi LightCharge: o combinație între o bandă care absoarbe lumină din orice sursă, un controler inteligent de putere și o baterie reîncărcabilă care stochează energia. Rezultatul practic este o tastatură care se încarcă automat din lumină naturală sau artificială, pregătită de utilizare fără cabluri sau baterii de unică folosință și care rămâne „gata de treabă” chiar și după perioade lungi în cutie. Pentru cine muncește mult la birou sau în deplasare, ideea de „fără grija încărcării” capătă, în sfârșit, o bază tehnică solidă.

Conectivitatea este BLE (Bluetooth Low Energy) fără dongle, ceea ce înseamnă mai puține accesorii de gestionat și un pairing rapid cu laptopuri și tablete. Easy-Switch îți permite să asociezi până la trei dispozitive și să comuți instant între ele, iar integrarea cu Logi Options+ deschide partea de personalizare fină: layout de scurtături, aplicații preferate, profiluri per aplicație. Practic, e tastatura care se „mută” odată cu tine între PC, Mac, tabletă și telefon, fără să mai blochezi un port USB pentru adaptor. Apropo, aplicația Logi Options+ îți permite să te autentifici cu un cont Logitech și să-ți salvezi toate profilurile și setările în cloud, ca odată cu mutarea pe un nou sistem, întotdeauna să ai activi paramatrii personalizați de tine.

În ADN-ul produsului intră două taste speciale care contează în 2025: AI Launch Key și Action Key. Prima pornește implicit Copilot în Windows sau Gemini în ChromeOS și poate fi direcționată în Logi Options+ către alte aplicații ori fluxuri bazate pe Smart Actions (de la deschiderea unui „prompt builder” inclusiv cu ChatGPT în spate până la comenzi multi-pas). Action Key, la rândul ei, devine o scurtătură programabilă pentru automatizări gata făcute sau create de tine, cu recomandări predefinite în aplicație. Notă utilă dacă ești pe Mac, cum este cazul meu, varianta cu layout-ul de Mac nu are AI Launch Key, iar Action Key necesită Logi Options+ pentru a-și debloca funcțiile avansate.

Pentru a te ajuta să verifici dacă mediul tău luminează suficient banda solară, Logi Options+ include LightCheck: un test vizual care îți spune dacă lumina prezentă este suficientă pentru a menține încărcarea, atât în onboarding, cât și ulterior, din pagina produsului. E un detaliu mic, dar care îți dă predictibilitate asupra autonomiei reale în funcție de birou, studio sau colțul de living în care lucrezi seara.

Pe partea de construcție și compatibilitate, Slim Solar+ mizează pe un design slim cu senzație ce s-ar putea să-ți aducă aminte de laptop la tastare, dar cu o cursă a tastei semnificativ mai satisfăcătoare. Vorbim de scurtături de productivitate one-tap, compatibilitate multi-OS și certificări precum WWCB și Intel Evo pentru integrare fără efort inutil în ecosistemele moderne. Plasticul folosit include material reciclat post-consum (de exemplu, 70% pentru varianta Graphite), iar pachetul de funcții este gândit să reducă bătăile de cap: fără cabluri de încărcare, fără baterii AA, gata de folosit direct din cutie. În esență, e un mix de sustenabilitate, ergonomie și software matur care susține ideea din introducere: munca ta nu trebuie întreruptă pentru detalii logistice.

REVIEW Logitech Slim Solar+ K980 – experiență de utilizare și concluzie

După primele ore de utilizare, observi două lucruri. În primul rând, senzația de tastare este familiară și liniștitoare, cu cursă scurtă dar nu foarte, zgomot redus și stabilitate bună a keycap-urilor, exact ce ți-ai dori de la o tastatură slim care stă toată ziua pe birou. Ca idee, tastele efective incorporează o curbură discretă la interior pentru a facilita precizia superlativă și viteza mare la tastare. În al doilea rând, te obisnuiești rapid cu ideea că nu cauți cabluri, te bazezi pe lumină, iar LightCheck îți confirmă că mediul în care lucrezi e suficient pentru încărcare. Trecerea între laptop, tabletă și telefon devine un reflex cu Easy-Switch, iar Logi Options+ îți permite să-ți duci scurtăturile acolo unde ai nevoie, de la aplicații Office la meeting-uri video.

Apoi, intră în scenă tastele dedicate. Dacă lucrezi în Windows ori ChromeOS, AI Launch Key îți scurtează accesul la instrumentul AI preferat și te încurajează să-l integrezi în rutină: sumarizări, generare de drafturi, transformări de text. Action Key completează ideea de flux: o poți lega la un Smart Action predefinit sau îți poți construi propriile macro-uri multi-pas pentru a deschide proiecte, a seta scena de call sau a pregăti rapid un setup de scris. În practică, tocmai această combinație dintre autonomie energetică și „autonomie de gesturi” prin software susține argumentul pentru care ai trece definitiv la o tastatură wireless fără să privești înapoi.

Singurul compromis real rămâne lipsa iluminării pe taste. Dacă lucrezi constant pe întuneric și te uiți frecvent la tastatură, s-ar putea să simți nevoia unui model cu backlight. Dacă îți petreci însă majoritatea timpului în birou, un spațiu cu lumină ambientală sau la fereastră, balanța înclină net în favoarea unei tastaturi care nu cere niciodată cablu. Pentru scenariile moderne de lucru hibrid, Slim Solar+ K980 se simte ca acel upgrade organic care îți reduce micile surse de stres zilnice și îți lasă mai mult spațiu pentru lucru efectiv.

Concluzia e simplă, dacă vrei o tastatură care să îmbine un feeling de tastare matur, autonomie „din lumină” și integrare inteligentă cu AI și macro-uri, Logitech Slim Solar+ K980 e una dintre cele mai coerente și complete propuneri ale anului. E produsul pe care îl pui pe birou, îl personalizezi o dată și apoi te concentrezi pe ce ai de făcut, nu pe câtă baterie mai ai sau unde ai pus cablul. Faptul că include o experiență atât de satisfăcătoare de tastare pare un detaliu insignifiant, fiind o particularitate pe care o asociem constant cu Logitech, dar având în vedere cât de mult timp petreci la birou și câte tastaturi de slabă calitate sunt în piață, nu pot să insist pe această particularitate esențială. Logitech Slim Solar+ nu este o sursă de distrageri, ci te face mai eficient și mai atent pe ceea ce contează, munca ta. În România, noua tastatură solară de la Logitech va avea un preț de achiziție de 549 de lei.