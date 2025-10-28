REVIEW „IT: Welcome to Derry” – Primul episod al serialului pe care îl așteptai este deja pe HBO Max și nu dezamăgește deloc, ba dimpotrivă

„IT: Welcome to Derry” este unul dintre cele mai așteptate seriale de groază ale anului 2025, iar acest lucru pe bună dreptate. Îți voi explica în cele ce urmează de ce cred acest lucru, de vreme ce am văzut primul episod chiar ieri, la lansarea oficială pe HBO și HBO Max.

Creat de echipa din spatele filmelor „It” și „It: Chapter Two”, proiectul ne duce înapoi în orașul Derry, acolo unde răul are o formă familiară și un zâmbet sinistru.

„IT: Welcome to Derry” te duce înapoi la începuturi

Serialul funcționează ca un prequel și promite să explice cum a început totul, de ce Pennywise revine o dată la 27 de ani și ce legătură are orașul cu acest ciclu al groazei, sau cel puțin urmează să aflăm dacă este, sau nu, așa – sperăm.

Acțiunea se petrece în 1962, cu mult înainte ca membrii „Clubului Loserilor” să se confrunte cu clovnul ucigaș. În centrul poveștii se află o familie afro-americană care se mută în Derry și descoperă că orașul ascunde secrete mult mai întunecate decât par la prima vedere, dar există multe alte povești conexe care, din punctul meu de vedere, sunt chiar mai importante.

Disparițiile de copii, zgomotele ciudate din canale și prezența inexplicabilă a unui clovn (da, acel clovn) devin treptat elementele care anunță începutul unei noi epoci a terorii.

HBO și Warner Bros. Television au investit serios în această poveste, care va avea opt episoade, fiecare de aproape o oră, iar primul a fost, așa cum am menționat anterior, deja publicat.

Evident că nu lipsește Bill Skarsgård din rolul lui Pennywise, deși prezența sa este doar sugerată în primul episod, acesta concentrându-se mai degrabă pe prezentarea poveștii și a găștii de copii din poveștile conexe.

Cum este primul episod din „IT: Welcome to Derry”, până la urmă

Deși nu mă așteptam ca „IT: Welcome to Derry” să fie vreun rateu, trebuie să recunosc că nici nu credeam că am să fiu uluită încă din primele zece minute. Atmosfera este atât de bine creată încât dă frisoane chiar și celui mai „uns cu toate alifiile” fan al horrorului.

De curiozitate, am căutat să văd ce părere are Stephen King despre adaptarea operei sale, însă până în acest moment, „regele” nu pare să-și fi manifestat părerea, iar acest lucru mi se pare destul de ciudat, luând în calcul faptul că scriitorul a avut mereu opinii bine conturate asupra ecranizărilor realizate după ce-a scris el. Să ne amintim cât de tare i-a displăcut varianta lui Kubrick la The Shining – atât de tare încât, ani mai târziu, a luat frâiele și și-a făcut propria miniserie pe subiect, comentând că aceasta este mai aproape de carte și de ce-a gândit el.

Revenind la „Welcome to Derry”, dacă n-ai apucat să vezi încă primul episod, trebuie să te pregătesc emoțional: ai parte de câteva scene care „bat la fund” până și cele mai sinistre horror-uri cu buget colosal pe care le poți vedea în sălile de cinema. Cumva, nu te aștepți la turnuri de situație atât de brusc executate, sperând, în dulcele stil clișeic, că poate deznodământul va salva măcar o parte din oroare. Cel puțin până acum, acest lucru nu se întâmplă. Nu se merge pe „dusul de nas” al spectatorului și nici pe „happy endings”, nu te menajează, nu te cocoloșește.

La fel e important este și cum sunt construite scenele de contrast, adicătelea cele care mizează mai degrabă pe sentiment, iar micii actori aleși pentru rolurile copiilor care aleg să se aventureze în ceea ce probabil o să se transforme în vânătoarea lui Pennywise, fac o treabă absolut excelentă în acest sens.

Nu în utimul rând, am sesizat teme rasiale exploatate încă de la început, dar și ceva urmă de „teoria conspirației” sau cum se formează ideile greșite în capetele oamenilor. Rămâne de văzut cât de mult vor fi dezvoltate aceste piste în următoarele episoade.

Așadar, dacă nu ai văzut încă primul episod, disponibil pe HBO Max, te încurajez să o faci (dacă ești din nișa celor ca mine, evident). Nu știu alții cum sunt, dar eu abia aștept celalalte episoade, iar gândul că trebuie să am răbdare pentru ca ele să apară săptămânal este tot atât de terifiant ca subiectul în sine.