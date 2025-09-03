REVIEW Intel Core 7 Ultra 265K – creierul unei afaceri de milioane. Cum funcționează media perfectă între gaming optim și performanță superlativă la birou

În ultima săptămână, am avut ocazia să testez un sistem construit în jurul unui procesor Intel Core 7 Ultra 265K, acesta reprezentând și miza articolului. Procesorul construit pe arhitectură de 3 nanometri a venit instalat pe un socket LGA 1851 de pe o placă de bază MSI MAG B860 Tomahawk WiFi cu 32GB DDR5 – 6000 la 3000 MHz A-Data cu o placă video NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti. Dincolo de configurația hardware menționată care a făcut valuri într-o varietate foarte mare de sarcini și teste sintetice, ca să înțelegi de ce este special acest procesor, trebuie să-l privești într-un context mai amplu, să înțelegi ce și-a propus Intel cu el și, mai ales, cum a reușit să-și materializeze ambițiile din spate. Pe hârtie, este un procesor de gaming mainstream. În practică, s-ar putea să fie investiția potrivită și într-o stație de lucru pentru proiectare, design sau lucru cu baze de date masive. Nu putea lipsi din ecuație și o componentă de inteligență artificială, dar să începem cu câteva particularități tehnice.

Intel Core Ultra 7 265K este modelul de mijloc, acel „sweet spot” cum zic englezii, al noii familii Arrow Lake-S pe sisteme desktop, peste Core Ultra 5 245K, sub Core Ultra 9 285K, la un preț țintă în România de aproximativ 1650 de lei sau 330 de euro. În privința nucleelor de la interior, e un 8P+12E (8 P-cores Lion Cove fără Hyper-Threading și 12 E-cores Skymont), 20 fire de execuție în total, cu 30 MB L3 și frecvențe de până la 5,5 GHz pe P-cores. Platforma trece pe noul socket LGA1851 și pe DDR5 exclusiv, îți oferă 20 de lane-uri PCIe 5.0 (x16 pentru GPU dedicat + x4 pentru un SSD Gen5 separat) și păstrează compatibilitatea cu sistemele de răcire LGA1700. În gamă, 265K țintește utilizatorul entuziast care vrea productivitate rapidă și un raport preț/performanță competitiv, poziționându-se direct împotriva Ryzen 9 9900X și, în unele scenarii, a Ryzen 7 9700X.

Față de generația trecută (Core i7-14700K / Raptor Lake), schimbările majore sunt de arhitectură și platformă, nu doar de frecvență. P-cores Lion Cove aduc un plus de IPC și un L2 mărit la 3 MB per nucleu, dar renunță la Hyper-Threading; E-cores Skymont vin cu un salt mare de IPC vs Gracemont, ceea ce recuperează mult din avantajul multi-thread. L3 scade ușor (30 vs 33 MB), însă ring-busul (inelul logic din interiorul procesorului) comun P+E și cache-urile mai rapide ajută la latență redusă și la eficiență. În paralel, disecția pe tile-uri (compute la TSMC N3, grafic la N5, SoC la N6, pe o bază Foveros) țintește temperaturi și consum mai bune decât la Raptor Lake, în timp ce platforma Z890 aduce mai multe lane-uri rapide, USB modernizat și suport oficial pentru memorii DDR5 mai rapide.

Pe partea grafică integrată, 265K are iGPU Xe-LPG cu 4 Xe Cores (64 EU), ray tracing la nivel de DX12 Ultimate și media engine foarte capabil (8K60 decodare, AV1 hardware), gândit însă pentru afișaj, accelerare video și sarcini ușoare, nu pentru gaming serios—unde un GPU dedicat rămâne opțiunea firească. La AI on-chip, procesorul include NPU 3 (~13 TOPS), suficient pentru rulări locale de modele AI compacte, efecte în aplicații media sau task-uri de offload în workflow-uri hibride CPU/GPU, dar sub pragul Copilot+ cerut de Microsoft. Cu alte cuvinte, pentru sarcini AI mai complexe, te bazezi în continuare pe GPU dedicat. În ansamblu, 265K fixează noul „i7” al generației: mai eficient, mai modern ca platformă și cu un iGPU/NPU utile, cu performanță CPU solidă în productivitate și un profil de gaming care depinde mult de optimizări de scheduling și de placa video folosită.

Intel Core Ultra 7 265K – configurație de test și performanță brută

Configurația de test care poate fi desprinsă și din capturile CPU-Z de mai sus a fost următoarea: procesor Intel Core Ultra 7 265K pe socket LGA1851, 8P+12E (20 nuclee/20 fire), cache L3 de 30 MB. Placa de bază a fost MSI MAG B860 Tomahawk WiFi (MS-7E39), chipset Intel B860. Memoria a fost 32 GB DDR5 A-Data cu cipuri SK Hynix; modulul are profil XMP/EXPO DDR5-6000 CL40. Placa video dedicată a fost NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti cu 16 GB GDDR7 pe 128-bit, iar iGPU-ul integrat este Intel Xe-LPG cu 4 Xe Cores/64 EU (512 shadere). Sistemul a rulat Windows 11 Pro cu toate actualizările la zi și cele mai noi drivere instalate pentru fiecare componentă în parte.

Pe testele de CPU pur, rezultatele sintetice au fost consistente cu profilul Core Ultra 7 265K. În Geekbench 6 a atins 2990 puncte single-core și 19.106 puncte multi-core, ceea ce confirmă P-cores Lion Cove ca fiind rapide pe fir (thread) singular și un agregat solid când intră în joc E-cores Skymont. În Cinebench 2024 am notat 124 puncte single-core și 1.939 puncte multi-core, valori care plasează 265K confortabil în zona unui desktop productiv, cu performanță pe flux singular puțin sub cifrele de laborator din unele review-uri, dar cu multithread suficient pentru sarcini grele.

În workload-uri de randare, comportamentul a fost promițător. Blender Open Data a livrat 213,7 samp/min în scena Monster, 140,1 în Junkshop și 109,9 în Classroom, ceea ce arată că E-cores-urile cu IPC crescut fac treabă bună când sarcina depinde de numărul de fire. În PassMark PerformanceTest 11.1, ratingul general a fost 13.148,4 (percentila 94), cu CPU Mark 58.956 puncte. Pentru un sistem mainstream, asta indică abilități sănătoase în randare, compresie, compilare și alte sarcini destinate CPU-ului, exact acolo unde 265K își propune să fie „sweet spot-ul” de care menționam în introducere, media perfectă într-o varietate de sarcini complexe.

În scenariile de lucru zilnic, PCMark 10 a înregistrat 8.032 puncte la general. Pe categorii: Essentials 10.777 (App Start-up 15.118, Video Conferencing 7.863, Web Browsing 10.530), Productivity 9.027 (Spreadsheets 10.934, Writing 7.454) și Digital Content Creation 14.454, cu sub-scoruri de 18.064 la photo editing, 24.844 la rendering și 6.728 la video editing. Testul suplimentar PCMark 10 Applications a bifat 17.018 puncte, ceea ce îți confirmă că în suită Office, navigare, editing foto ușor și accelerare media prin Quick Sync te vei mișca foarte rapid. Practic, pentru birou intens și creație de conținut de nivel mediu, platforma livrează o experiență fluentă cu câteva abilități peste medie.

Partea de accelerare grafică și AI completează tabloul. În Geekbench 6 Compute, cu RTX 5060 Ti, scorul OpenCL a fost 148.864, deci în sarcini GPU compute serioase vei apela natural la placa dedicată. În Geekbench AI 1.4, backend CPU, am măsurat cu OpenVINO 6.756 FP32, 4.783 FP16 și 16.960 pe modele cuantizate; cu ONNX, 6.767 FP32, 2.638 FP16 și 11.342 cuantizat. Este important de reținut că aceste teste rulează pe CPU, nu pe NPU, și arată că 265K poate prelua inferențe ușoare spre medii la precizie redusă, însă pentru AI intens nu neglija investiția într-un GPU. iGPU-ul Xe-LPG cu 64 EU rămâne util pentru ieșiri multiple și ca motor media modern, dar nu substituie un GPU dedicat în jocuri sau ML (modele lingvistice AI).

REVIEW Intel Core Ultra 7 265K – un procesor ușor de recomandat

Pe scurt, 265K bifează exact ce promite pe cutie: Arrow Lake-S cu 8P+12E (Lion Cove + Skymont), 20 fire de execuție, boost până la 5,5/4,6 GHz (P/E), 30 MB L3 și L2 mărit (3 MB per P-core, 4 MB/cluster E). Platforma nouă LGA1851 trece exclusiv pe DDR5 și îți dă 20 de lane-uri PCIe 5.0 (x16 pentru placa video + x4 pentru SSD Gen5 separat), plus iGPU Xe-LPG 64 EU (DX12 Ultimate, AV1) și NPU 3 ~13 TOPS pentru efecte și sarcini AI ușoare. Este, practic, „noul i7” modernizat: mai curat ca design, mai eficient și gata pentru stocare și periferice rapide.

În teste, exemplarul testat de mine a livrat ce trebuie pentru productivitate și eficiență: Geekbench 6 – 2.990 single / 19.106 multi; Cinebench 2024 – 124 single / 1.939 multi; Blender – ~214/140/110 samp/min (Monster/Junkshop/Classroom); PCMark 10 – 8.032 puncte, iar PCMark Applications – 17.018. În PassMark, CPU Mark a urcat la ~58.9K, confirmând că în randare, compresie, compilare și „office greu” 265K este rapid și stabil. La jocuri, performanța depinde mult de întregul hardware, memorie și placa video, dar pentru 1440p/4K cu un GPU decent e mai mult decât suficient.

În concluzie, în opinia mea, raportul preț/performanță e argumentul cel mai concludent pentru recomandare. La ~1.650 lei, 265K stă în tabelele comparative PassMark lângă sau chiar peste procesoare (noi și vechi) listate la prețuri mult mai mari, inclusiv modele Core i9 anterioare și unele Xeon/EPYC/Threadripper din ligă superioară. Întotdeauna vor exista alternative, dar pentru media perfectă între gaming solid și performanță superlativă la birou, plus o platformă actuală (PCIe 5.0, DDR5, media/AI moderne), Intel Core Ultra 7 265K este, fără rezerve, o afacere bună și o recomandare ușoară.

