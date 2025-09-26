REVIEW HUAWEI Watch GT 6 Pro – ceasul inteligent care te ajută să te cunoști mai bine în timp ce faci performanță

De aproximativ un deceniu de când am început să testez smartwatch-uri, niciun brand nu a făcut o treabă mai bună în a progresa semnificativ de la o generație la alta și de a-și lăsa amprenta în piață decât HUAWEI. Spun asta în contextul în care sunt foarte mare fan Apple și folosesc un Apple Watch de când au apărut, dar indiferent câte ceasuri de aproape 1000 de euro vor ieși din Cupertino (Watch Ultra 3 costă 4499 de lei în România), mai trebuie să treacă multă apă pe Dâmbovița până când gadgeturile de top ale americanilor vor putea concura de la egal la egal cu efortul chinezilor.

Iar ce am scris mai sus nici măcar nu este o chestiune de opinie, HUAWEI este lider necontestat de piață deja de câțiva ani când vine vorba de acest subiect. La final de trimestrul doi al acestui an, chinezii se lăudau cu o cotă de piață de aproximativ 20,2% din piața de purtabile, în timp ce Apple se mulțumea cu 15%. Samsung gravitează în zona de 8 – 10%. Dincolo de procente însă, alt detaliu este în opinia semnificativ mai important la un smartwatch, AUTONOMIA. În timp ce unul dintre principalele argumente pentru upgrade-ul la GT 6 Pro pe care îl voi detalia mai jos constă în autonomia de până la 21 de zile, noul Watch Ultra 3, cu un preț de 2 ori și jumătate mai mare, dacă ai noroc, prinzi 2 zile departe de priză.

Apple promite 42 de ore de ”utilizare normală” și 72 de ore în low power mode, a se citi compromisuri de funcționalitate. Eu am testat noul HUAWEI Watch GT 6 Pro fără întrerupere timp de 4 zile, inclusiv cu monitorizarea somnului pe timp de noapte, exerciții intense de fitness, tracking GPS, transfer semnificativ de date, ascultat muzică cu căști Bluetooth, vorbit la telefon prin intermediul lui și bateria mi-a scăzut cu aproximativ 12% în tot acest timp. Repet, în opinia mea, deși există N argumente să faci o investiție în noul Watch GT 6 Pro sau fratele său mai ieftin Watch GT 6, autonomia fără cusur mi se pare demnă de toate laudele. Merită trecut în revistă și faptul că, cel puțin în ultimii 3 ani, nu am încărcat niciun ceas HUAWEI care mi-a venit la test și, în medie, am ajuns la o săptămână de teste intense, în timp ce seara, în fiecare zi fără excepție, alerg după priză cu al meu Apple Watch. Dincolo de asta, noul smartwatch HUAWEI incorporează aceeași combinație de materiale premium și design care se pretează de minune atât într-un mediu business cât și la activități sportive. Eventual, poți doar să alternezi brățările, dar dacă faci o alegere inspirată la început, s-ar putea până și acest aspect să-l scoți din ecuație.

REVIEW HUAWEI Watch GT 6 Pro – specificații tehnice

Watch GT 6 Pro este construit în jurul unui set de capabilități orientate spre precizie și autonomie. Ai monitorizare GPS și ritm cardiac de înaltă acuratețe pentru sport, analiză EKG completă și o aplicație de analiză a aritmiei prin unda pulsului certificată CE, utilă pentru detectarea timpurie a unor anomalii. Autonomia declarată urcă până la 21 de zile, iar compatibilitatea cu iOS și Android îți permite să îl integrezi rapid în ecosistemul pe care îl folosești deja, indiferent de telefon.

Accentul pe performanță sportivă este dublat de funcția Virtual Cycling Power. Chiar dacă nu folosești un senzor dedicat, ceasul estimează puterea pe care o dezvolți în timp real, exprimată în wați, pe baza vitezei, cadenței și înclinației traseului. Pentru antrenamente structurate, această valoare devine un reper clar pentru zonele de efort și îți oferă coerență între ture, fără cabluri sau accesorii suplimentare.

Materialele justifică plasarea în zona premium. Carcasa din aliaj de titan și sticla de safir pentru ecran cresc rezistența la zgârieturi și șocuri, păstrând totuși un aspect elegant. Variantele de culoare și curele pentru GT 6 Pro acoperă mai multe scenarii de stil: Silver cu brățară din titan, Brown cu curea țesută compozită maro și Black cu fluoroelastomer negru, ușor de igienizat după antrenamente.

Autonomia de până la 21 de zile este gândită pentru utilizare mixtă, astfel încât să nu depinzi de priză nici în perioadele cu antrenamente dese și monitorizare de somn. În paralel, analiza EKG, monitorizarea ritmului cardiac și setul de senzori pentru activitate rulează în fundal fără să-ți perturbe rutina. Pentru managementul datelor și configurări, aplicația HUAWEI Health îți pune la dispoziție programe de antrenament, monitorizare avansată a somnului și exerciții de respirație, cu rapoarte clare pe zile și săptămâni.

Este important să subliniez diferențele față de Watch GT 6, ca să alegi informat între variantele disponibile în noua serie. GT 6 păstrează GPS-ul precis și monitorizarea ritmului cardiac, plus estimarea puterii simulate pentru ciclism, dar vine în două dimensiuni, cu autonomii distincte: până la 21 de zile maxim și 12 zile tipic la varianta de 46 mm, respectiv până la 14 zile maxim și 7 zile tipic la varianta de 41 mm. GT 6 Pro adaugă materialele premium (safir și titan) și opțiuni de curele orientate spre durabilitate, în timp ce GT 6 mizează pe eleganță și greutate redusă cu un mix de oțel inoxidabil și sticlă tratată pentru carcasă. Ambele sunt compatibile cu iOS și Android și includ aplicația de analiză a aritmiei certificată CE, însă GT 6 Pro este versiunea gândită pentru utilizare intensă, cu accent pe robustețe.

La capitolul variante și stiluri, GT 6 acoperă mai multe preferințe estetice. Varianta de 46 mm vine în Gray Gray cu curea compozită din piele vegană, Green cu curea țesută compozită verde și Black cu fluoroelastomer negru. Varianta de 41 mm adaugă Black cu fluoroelastomer, White cu piele vegană compozită albă, Purple cu fluoroelastomer mov, Brown cu piele vegană compozită maro și Gold cu brățară tip Milanese. În felul acesta, poți potrivi estetica ceasului cu ținuta de birou sau cu echipamentul sport, fără compromisuri pe funcționalitate.

REVIEW HUAWEI Watch GT 6 Pro – aplicația HUAWEI Health

Ca de fiecare dată, instalarea și împerecherea ceasului Huawei cu telefonul s-a petrecut fără niciun fel de probleme. Este suficient să ai instalată aplicația Huawei Health, intri la Dispozitive în dreapta jos și optezi pentru Adăugare Dispozitiv. Dacă nu îți recunoaște automat ceasul în preajma telefonului, s-ar putea să fie nevoie să scanezi codul QR afișat pe ceas.

Ca referință, aplicația Huawei Health pentru Android și iPhone este centrul de comandă pentru toată experiența pe care o ai cu un smartwatch din seria Watch GT 6. Prin intermediul ei îți poți personaliza fețele de ceas, sincroniza datele de antrenament și de sănătate, dar și seta notificări sau alarme, cu mențiunea că multe dintre acestea sunt ajustabile și direct de pe smartwatch. În orice caz, totul este gândit pentru a-ți oferi o imagine clară asupra stilului tău de viață, cu rapoarte detaliate pentru somn, ritm cardiac, nivel de oxigen în sânge și chiar tensiunea arterială. În plus, aplicația este actualizată constant și aduce funcții avansate precum detectarea automată a ciclismului sau utilizarea telefonului pe post de computer de bicicletă.

Dincolo de partea de monitorizare clasică, Huawei Health adaugă un strat de interacțiune mai personal. Ai acces la exerciții de respirație, recomandări pentru relaxare, rapoarte emoționale și posibilitatea de a importa trasee populare pentru ciclism sau alergare direct în ceas. Toate aceste funcții sunt disponibile atât pe iOS, cât și pe Android, ceea ce înseamnă că nu ești constrâns de un ecosistem. Practic, aplicația completează perfect autonomia și precizia hardware-ului, transformând ceasul într-un instrument care nu doar îți măsoară activitatea, ci te ajută efectiv să îți optimizezi sănătatea și performanța.

O funcție care m-a încântat foarte mult în aceeași aplicație și care până de curând era disponibilă doar pe Android, este transferul de muzică pe ceas în format MP3, FLAC, M4A sau AAC din browserul de fișiere de pe iPhone sau din alte surse. Imediat după transferul rapid prin Wi-Fi, am conectat o pereche de căști Bluetooth direct la ceas, iar experiența de redare a fost una fără cusur. Ca și cum aș fi ascultat muzică de pe telefon.

Complet opțional, în aceeași aplicație a fost introdus de ceva timp și opțiune premium contra cost intitulată HUAWEI Health+ la 39,99 de lei pe lună sau 299,99 lei pe an. Aceasta oferă acces la funcții și evaluări de sănătate suplimentare față de versiunea standard. Printre beneficiile menționate pentru membrii Health+ se numără antrenamente avansate care nu sunt disponibile pentru utilizatorii de bază, muzică relaxantă pentru somn, exerciții de respirație și alte module suplimentare consacrate relaxării. Ca o notă importantă de subsol, majoritatea ceasurilor noi de la HUAWEI vin cu 3 luni de acest gratuit la acest serviciu VIP.

REVIEW HUAWEI Watch GT 6 Pro – scenarii de utilizare și concluzie

Foarte mulți cercetători sunt de părere că puține lucruri influențează mai mult calitatea vieții și sănătatea în general decât somnul bun. Ceasurile HUAWEI, cu autonomia lor generoasă, au fost printre primele care te-au ajutat să înțelegi mai bine cât și cum dormi, ce poți îmbunătăți și ce cât de calitativă este odihna ta de peste noapte.

În acest context, unul dintre punctele forte ale lui HUAWEI Watch GT 6 Pro este de asemenea modul în care gestionează monitorizarea somnului, un aspect pe care l-am testat în detaliu. Într-o săptămână de utilizare, ceasul a înregistrat o medie de 8 ore și 51 de minute de somn pe noapte, cu un scor general de 86 de puncte – mai bine decât 96% dintre utilizatori, conform aplicației Health. Analizele detaliate arată un somn profund de 29% (în limite normale, 20–60%), somn ușor de 48% și somn REM de 23%, iar continuitatea somnului profund a fost evaluată la 83 de puncte. Raportul Insights completează aceste date cu informații despre legătura dintre somnul profund și nivelul de activitate din timpul zilei, confirmând că atunci când antrenamentele au fost mai lungi și orele petrecute în picioare mai numeroase, calitatea somnului a crescut vizibil.

În plus, ceasul monitorizează respirația în timpul nopții, rata medie a trezirilor (o singură dată pe noapte) și oferă un tablou complet al rutinei de somn, incluzând ora medie de trezire și regularitatea acesteia. Toate aceste detalii adunate într-un singur loc fac din GT 6 Pro un companion de încredere atunci când vrei să înțelegi cum îți influențează obiceiurile zilnice odihna și starea generală de sănătate.

Pentru că ar fi fost aproape ciudat să nu-l folosesc și în sesiuni extinse de efort, am mers pe jos într-un ritm accelerat până la sală, aproximativ 1,2 kilometri, iar acolo am alergat pe bandă aproximativ 4 kilometri. Pe lângă asocierea nativă a acestor exerciții cu cercurile de activitate, o veste bună pentru posesorii de iPhone este sincronizarea acestor date și cu aplicația nativă Fitness, preinstalat pe orice terminal cu iOS. Astfel, dacă faci tranziția de la Apple Watch la HUAWEI Watch GT 6 Pro, nu trebuie să-ți schimbi rutina de monitorizare a exercițiilor. Le găsești în același loc, deși HUAWEI Health oferă mai multe informații contextuale despre performanța ta la sală.

Huawei Watch GT 6 Pro este genul de ceas care îți schimbă rapid percepția asupra a ceea ce poate face un smartwatch modern. Autonomia de până la trei săptămâni, precizia în monitorizarea sportivă și funcțiile medicale avansate, precum analiza EKG sau detecția aritmiilor, îl transformă într-un companion de încredere, indiferent că îl porți la birou sau la sală. Materialele premium, designul versatil și integrarea cu aplicația Huawei Health îl poziționează în zona de top a pieței, dar la un preț semnificativ mai accesibil decât rivalii direcți. În mod evident, nu este doar un ceas frumos sau o extensie a telefonului, ci un instrument complet care te ajută să-ți înțelegi mai bine corpul, să-ți optimizezi performanțele și să-ți păstrezi echilibrul zilnic.

Noua serie HUAWEI Watch GT 6 a intrat oficial pe piața din România la prețuri de la 1249 lei pentru modelele GT 6 de 41 mm și 46 mm, respectiv de la 1799 lei pentru varianta GT 6 Pro. În perioada 19 septembrie – 31 octombrie 2025, cei care cumpără din HUAWEI Store România beneficiază de o ofertă de lansare atractivă: o curea cadou, un cupon de reducere de 200 de lei aplicat direct în prețul produsului și 10x puncte de loialitate în HUAWEI Store. Mai mult, toate ceasurile achiziționate până la final de octombrie vin cu 3 luni gratuite de acces la serviciul premium Health+, ceea ce completează experiența cu evaluări avansate de sănătate, antrenamente exclusive și instrumente de relaxare. Astfel, investiția într-un GT 6 sau GT 6 Pro devine și mai tentantă, oferind atât valoare pe termen lung, cât și beneficii imediate la achiziție.