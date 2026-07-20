UE interzice distrugerea hainelor și încălțămintei nevândute. Ce vor fi obligate companiile să facă cu ele

Distrugerea produselor va fi permisă doar în cazuri excepționale, cum ar fi existența unor riscuri pentru siguranța consumatorilor sau atunci când articolele sunt deteriorate și nu mai pot fi valorificate.

În plus, firmele vor avea obligația de a raporta cantitățile de produse eliminate și motivele pentru care au fost distruse. Din februarie 2027, aceste raportări vor trebui realizate într-un format standardizat la nivelul Uniunii Europene.

Obligațiile vizează, pentru moment, marile companii, însă din iulie 2030 ele vor fi extinse și la întreprinderile mijlocii.

De ce a fost adoptată măsura

Comisia Europeană susține că noile reguli sunt necesare pentru reducerea cantității de deșeuri textile generate anual și pentru limitarea impactului asupra mediului. Potrivit estimărilor instituției, între 4% și 9% dintre produsele textile nevândute din Europa sunt distruse înainte de a ajunge la consumatori. Acest fenomen generează aproximativ 5,6 milioane de tone de emisii de dioxid de carbon în fiecare an.

Exemplele din statele membre arată amploarea problemei. În Germania, milioane de produse returnate ajung anual la gunoi, iar în Franța legislația interzice deja distrugerea produselor nealimentare noi destinate vânzării, acestea fiind direcționate către reutilizare sau donații.

Ce înseamnă noile reguli pentru companiile din România

Pentru companiile din România, noile reguli presupun adaptarea modului în care sunt administrate stocurile. Distrugerea produselor trebuie să devină ultima opțiune, iar reciclarea și reutilizarea sunt preferate eliminării.

Operatorii economici care beneficiază de derogări vor trebui să păstreze, timp de cinci ani, documente justificative, precum rapoarte de inspecție, teste tehnice, evaluări de calitate sau dovezi că au încercat să doneze ori să valorifice produsele înainte de a decide distrugerea acestora.