REVIEW Filmul de pe Netflix „Thursday Murder Club” – comparație cu romanul lui Richard Osman, disponibil pe AudioTribe

Ecranizarea unui roman de succes este întotdeauna o provocare. Fanii cărților vin la cinema sau deschid televizorul cu așteptări mari, iar cititorii pasionați analizează cu atenție fiecare detaliu. În cazul „The Thursday Murder Club", filmul Netflix regizat de Chris Columbus are o sarcină dublă: nu doar să transpună pe ecran farmecul scriiturii lui Richard Osman, ci și să redea autenticitatea și umorul care au făcut ca romanul să devină un bestseller internațional.

În cele ce urmează, îți propun o recenzie detaliată, de tip comparație, între primul volum din seria „Clubul crimelor de joi” și adaptarea sa Netflix. Vom analiza cum diferă structura narativă, cum sunt conturate personajele, cât de fidel este filmul față de text și ce câștigă (sau pierde) spectatorul în acest proces.

Povestea de bază – ce rămâne la fel și ce se schimbă

În romanul lui Richard Osman, publicat în 2020, cititorii fac cunoștință cu un grup excentric de pensionari dintr-un cămin de bătrâni englezesc: Elizabeth, Joyce, Ibrahim și Ron. Cei patru formează un club informal dedicat investigării crimelor nerezolvate. Totul pornește ca un hobby neobișnuit, până când un caz real – o crimă petrecută în imediata lor apropiere – îi obligă să treacă de la teorie la practică.

Filmul Netflix păstrează această structură de bază, dar o comprimă pentru a funcționa în limitele unei producții de două ore. Crimele care se desfășoară de-a lungul mai multor capitole în carte sunt concentrate într-o intrigă mai compactă. Aici apare prima diferență notabilă: ritmul. În carte, Osman își ia timp să construiască atmosfera căminului de bătrâni, micile ritualuri zilnice și glumele subtile dintre personaje. În film, acțiunea începe repede, cu un ton mai alert, pentru a capta atenția publicului obișnuit cu producții polițiste și thrillere vizuale.

Ceea ce se păstrează însă foarte bine este mixul de umor și suspans. Richard Osman a construit romanul pe o balanță între ironie britanică și tensiunea unei anchete criminalistice, iar filmul, prin interpretările oferite de actori precum Helen Mirren, Pierce Brosnan și Ben Kingsley, reușește să transmită aceeași combinație savuroasă.

Personajele – din pagină pe ecran

Cartea are un avantaj incontestabil: accesul direct la gândurile și emoțiile personajelor. Joyce, de exemplu, este adesea vocea narativă, cu observații ironice sau tandre, care dau cititorului un sentiment de intimitate. În film, acest element se pierde parțial, pentru că interioritatea personajelor nu poate fi redată la fel de subtil. În schimb, scenariul compensează prin replici bine scrise și printr-o distribuție de actori care adaugă profunzime rolurilor.

Elizabeth (interpretată de Helen Mirren) este liderul grupului, o fostă agentă cu un trecut misterios. În roman, inteligența și sângele ei rece sunt dezvăluite gradual. În film, Mirren o face magnetică de la prima apariție, cu un joc actoricesc ce combină eleganța cu autoritatea.

(jucat de Pierce Brosnan) capătă mai multă charismă cinematografică decât în carte, unde este descris mai degrabă ca un bătăuș pensionat, fost sindicalist. Brosnan îi adaugă o notă de farmec și umor care echilibrează tonul serios al investigației. Ibrahim și Joyce primesc un timp de ecran ceva mai redus decât în carte, unde rolurile lor sunt fundamentale pentru echilibrul echipei. Totuși, prezența lui Ben Kingsley (în rolul lui Ibrahim) reușește să confere gravitate și sensibilitate personajului.

Un aspect interesant este faptul că filmul alege să pună accent mai mare pe dinamica de grup decât pe explorarea individuală a fiecăruia. Asta înseamnă mai puține detalii despre trecutul lor, dar și mai multe scene colective, unde chimia dintre actori este exploatată la maximum.

Umorul și tonul – fidelitatea față de Osman

Un element central al succesului cărții este umorul sec britanic, combinat cu reflecțiile despre îmbătrânire, prietenie și viață. În carte, Richard Osman reușește să facă dintr-un subiect grav – investigarea crimelor – un context pentru observații ironice și calde despre oameni.

Filmul rămâne fidel acestui spirit, dar îl adaptează pentru un public mai larg. Umorul este mai vizibil și mai „instant”, prin replici savuroase și situații comice, în timp ce cartea mizează pe subtilitate și pe ritmul interior al narațiunii. Dacă romanul te face să zâmbești constant prin ironii fine, filmul de pe Netflix are momente de râs în hohote, bine orchestrate pentru marele ecran.

Totuși, pentru cititorii care iubesc nuanțele delicate ale textului, adaptarea poate părea uneori prea grăbită. De exemplu, micile însemnări din jurnalul lui Joyce, care dau un farmec aparte cărții, sunt doar sugerate în film și nu dezvoltate complet.

Intriga polițistă – complexitate versus eficiență

Un alt punct de comparație este modul în care se desfășoară ancheta. În carte, Osman își permite să construiască un puzzle complicat, cu piste false, detalii aparent nesemnificative și întorsături de situație. Lectura are un ritm de „slow burn”, în care satisfacția vine din acumularea de indicii și din rezolvarea inteligentă a misterului.

În filmul de pe Netflix, intriga este simplificată. Nu pentru că scenariștii nu ar fi vrut să păstreze complexitatea, ci pentru că o poveste polițistă prea complicată risca să devină confuză pentru spectatori într-un interval limitat. Așadar, misterul rămâne prezent și captivant, dar rezolvarea lui este mai directă. Pentru un fan al genului thriller, asta poate părea o ușoară concesie. Pentru publicul larg, însă, filmul oferă exact ce trebuie: tensiune, ritm și satisfacția unei rezolvări clare.

Ce câștigă și ce pierde filmul față de carte

Câștigă:

Interpretările actorilor, care dau viață personajelor cu o forță aparte.

Ritmul alert și accesibilitatea, care fac povestea captivantă chiar și pentru cei care nu au citit romanul.

Umorul vizibil și scenele de grup, care adaugă energie și farmec.

Pierd:

Profunzimea interioară a personajelor, mai ales prin vocea lui Joyce.

Complexitatea intrigii, care în carte este mult mai detaliată și surprinzătoare.

Micile observații și reflecții despre viață, care dau un plus de emoție textului scris.

Verdict – două experiențe complementare

„The Thursday Murder Club" este un caz clasic în care cartea și filmul nu concurează, ci se completează. Dacă romanul lui Richard Osman oferă o experiență profundă, intimă și plină de umor subtil, filmul Netflix condensează această lume într-o poveste dinamică, accesibilă și extrem de plăcută vizual.

Cei care citesc cartea vor aprecia mai mult nuanțele și detaliile care lipsesc din film. Cei care încep cu filmul vor fi tentați să meargă mai departe cu lectura pentru a descoperi acea dimensiune suplimentară pe care doar paginile o pot oferi.

În final, ecranizarea lui Chris Columbus reușește să facă dreptate universului creat de Osman, chiar dacă unele subtilități se pierd pe drum. Este o adaptare care cucerește prin distribuție și prin ton, și care, mai ales, deschide apetitul pentru întreaga serie de cărți.

Dacă ai văzut filmul pe Netflix și ți-a plăcut dinamica personajelor sau atmosfera britanică plină de umor, îți recomand cu toată convingerea să citești și romanul lui Richard Osman. În pagini vei descoperi nu doar misterul pe larg și detaliile subtile pe care filmul nu le-a putut include, ci și o profunzime aparte a personajelor. Cartea îți oferă acele nuanțe și reflecții despre viață, prietenie și trecerea timpului, care fac din „Clubul crimelor de joi" o experiență literară unică.

Pe scurt: filmul te prinde, dar cartea te cucerește definitiv.