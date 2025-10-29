Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
29 oct. 2025 | 11:53
de Iulia Kelt

Reuniune emoționantă a actorilor din Familia Bundy. În ciuda bolii de care suferă, Christina Applegate a anunțat că va fi prezentă

Filme și seriale
Reuniune emoționantă a actorilor din Familia Bundy. În ciuda bolii de care suferă, Christina Applegate a anunțat că va fi prezentă
Familia Bundy se reunește pentru un eveniment cartitabil / Foto: Everett Collection

Distribuția clasicului serial american „Married… With Children” (tradus la noi cu „Familia Bundy”) va urca din nou pe scenă, în ianuarie 2026, pentru un eveniment live dedicat strângerii de fonduri în sprijinul organizației Race to Erase MS.

Evenimentul, intitulat „An Evening with The Bundys: The Married with Children Cast Reunion”, va avea loc pe 28 ianuarie 2026 la Wiltern Theatre din Los Angeles.

La reuniune vor participa actorii principali ai producției care a făcut istorie pe postul Fox în anii ’80 și ’90: Ed O’Neill, Katey Sagal, Christina Applegate și David Faustino. Cei patru vor retrăi momente din cele 11 sezoane ale serialului, care a fost difuzat între aprilie 1987 și iunie 1997, însumând 259 de episoade.

Vezi și:
Jackie Chan critică filmele actuale de la Hollywood: „Nu mai sunt cineaști, ci oameni de afaceri”
Christina Applegate, internată în spital din cauza unei infecții grave la ambii rinichi

Eveniment dedicat luptei împotriva sclerozei multiple

Potrivit organizatorilor, evenimentul va include povești și momente inedite din culisele filmărilor, iar atmosfera va fi una relaxată și plină de umor, în spiritul familiei Bundy.

Nu există planuri de filmare a reuniunii, astfel că publicul va putea asista la eveniment exclusiv pe viu, în sala Wiltern Theatre.

O parte din încasări va fi direcționată către organizația Race to Erase MS, care sprijină cercetarea și tratamentele pentru scleroza multiplă. Din fiecare bilet vândut, 2 dolari vor merge către această cauză.

Christina Applegate, care a dezvăluit în 2021 că a fost diagnosticată cu scleroză multiplă, a vorbit în mai multe rânduri despre impactul bolii asupra carierei sale și a confirmat că aparițiile sale publice vor fi tot mai rare.

Un serial emblematic și o reuniune a nostalgiei

Familia Bundy” a fost unul dintre primele seriale originale lansate de rețeaua Fox și s-a remarcat prin tonul său îndrăzneț și umorul acid, contrastând puternic cu sitcomurile de familie convenționale ale epocii.

Ed O’Neill l-a interpretat pe Al Bundy, un vânzător de pantofi cinic și ghinionist, în timp ce Katey Sagal a jucat rolul soției sale, Peggy. Christina Applegate și David Faustino au completat familia în rolurile copiilor Kelly și Bud.

Evenimentul este organizat de Live Nation Concerts și Ben Brucato (Blunt Mgmt), iar biletele vor fi disponibile pe Ticketmaster începând cu 30 octombrie 2025, ora 10:00 (Pacific Time).

Reuniunea vine la peste două decenii după ultima apariție comună a distribuției într-un special televizat difuzat în 2003, care a atras peste 19 milioane de telespectatori.

Totodată, în 2022, studiourile Sony au anunțat un proiect animat inspirat din celebrul sitcom, în care actorii principali urmau să își reia vocile originale, însă proiectul nu a mai fost dezvoltat de atunci.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Paramount anunță disponibilizarea a 2.000 de angajați după fuziunea cu Skydance
Paramount anunță disponibilizarea a 2.000 de angajați după fuziunea cu Skydance
SUA pregătesc retragerea de trupe din România. Mesajul transmis de Nicușor Dan UPDATE
SUA pregătesc retragerea de trupe din România. Mesajul transmis de Nicușor Dan UPDATE
Monica Bîrlădeanu și-ar fi dorit o altă carieră, într-un domeniu total diferit: „Nu a fost să fie!”. De ce obstacole s-a lovit actrița. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Monica Bîrlădeanu și-ar fi dorit o altă carieră, într-un domeniu total diferit: „Nu a fost să fie!”. De ce obstacole s-a lovit actrița. EXCLUSIV
REVIEW Boots, serialul Netflix care a împărțit internetul în două. De ce nu există cale de mijloc cu el?
RECENZIE
REVIEW Boots, serialul Netflix care a împărțit internetul în două. De ce nu există cale de mijloc cu el?
Un simplu şurub, secretul pentru a nu mai auzi zgomotele vecinilor. Cum funcţionează trucul
Un simplu şurub, secretul pentru a nu mai auzi zgomotele vecinilor. Cum funcţionează trucul
Se reintroduce serviciul militar obligatoriu în România? Ce răspunde ministrul Apărării
Se reintroduce serviciul militar obligatoriu în România? Ce răspunde ministrul Apărării
Ce versiune Star Wars va relansa Disney în 2027. Vei revedea producția la IMAX
Ce versiune Star Wars va relansa Disney în 2027. Vei revedea producția la IMAX
Cutiile de metal care aduc bani: cât poți câștiga lunar dacă găzduiești un locker de curierat
Cutiile de metal care aduc bani: cât poți câștiga lunar dacă găzduiești un locker de curierat
Revista presei
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e tratarea cancerului cu ceai de levănțică”
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Fiul Laurei Vicol “Nordis”, sfidător în mediul online: ”Eu port geci de 5.000 de euro, voi nu. Eu stau la Monaco, voi nu. Trimiteți-vă părinții la muncă”
Playtech Știri
Horoscop 29 octombrie 2025. Trei zodii primesc semne clare că viața lor se schimbă în bine
Playtech Știri
Dana Budeanu, despre ţinuta Mirabelei Grădinaru, la sfinţirea Catedralei. Greşeala făcută de partenera lui Nicuşor Dan
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...