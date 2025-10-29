Reuniune emoționantă a actorilor din Familia Bundy. În ciuda bolii de care suferă, Christina Applegate a anunțat că va fi prezentă

Distribuția clasicului serial american „Married… With Children” (tradus la noi cu „Familia Bundy”) va urca din nou pe scenă, în ianuarie 2026, pentru un eveniment live dedicat strângerii de fonduri în sprijinul organizației Race to Erase MS.

Evenimentul, intitulat „An Evening with The Bundys: The Married with Children Cast Reunion”, va avea loc pe 28 ianuarie 2026 la Wiltern Theatre din Los Angeles.

La reuniune vor participa actorii principali ai producției care a făcut istorie pe postul Fox în anii ’80 și ’90: Ed O’Neill, Katey Sagal, Christina Applegate și David Faustino. Cei patru vor retrăi momente din cele 11 sezoane ale serialului, care a fost difuzat între aprilie 1987 și iunie 1997, însumând 259 de episoade.

Eveniment dedicat luptei împotriva sclerozei multiple

Potrivit organizatorilor, evenimentul va include povești și momente inedite din culisele filmărilor, iar atmosfera va fi una relaxată și plină de umor, în spiritul familiei Bundy.

Nu există planuri de filmare a reuniunii, astfel că publicul va putea asista la eveniment exclusiv pe viu, în sala Wiltern Theatre.

O parte din încasări va fi direcționată către organizația Race to Erase MS, care sprijină cercetarea și tratamentele pentru scleroza multiplă. Din fiecare bilet vândut, 2 dolari vor merge către această cauză.

Christina Applegate, care a dezvăluit în 2021 că a fost diagnosticată cu scleroză multiplă, a vorbit în mai multe rânduri despre impactul bolii asupra carierei sale și a confirmat că aparițiile sale publice vor fi tot mai rare.

Un serial emblematic și o reuniune a nostalgiei

„Familia Bundy” a fost unul dintre primele seriale originale lansate de rețeaua Fox și s-a remarcat prin tonul său îndrăzneț și umorul acid, contrastând puternic cu sitcomurile de familie convenționale ale epocii.

Ed O’Neill l-a interpretat pe Al Bundy, un vânzător de pantofi cinic și ghinionist, în timp ce Katey Sagal a jucat rolul soției sale, Peggy. Christina Applegate și David Faustino au completat familia în rolurile copiilor Kelly și Bud.

Evenimentul este organizat de Live Nation Concerts și Ben Brucato (Blunt Mgmt), iar biletele vor fi disponibile pe Ticketmaster începând cu 30 octombrie 2025, ora 10:00 (Pacific Time).

Reuniunea vine la peste două decenii după ultima apariție comună a distribuției într-un special televizat difuzat în 2003, care a atras peste 19 milioane de telespectatori.

Totodată, în 2022, studiourile Sony au anunțat un proiect animat inspirat din celebrul sitcom, în care actorii principali urmau să își reia vocile originale, însă proiectul nu a mai fost dezvoltat de atunci.